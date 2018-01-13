«Земля уходит из-прод ног»: как преследуют владельца супермакетов 23 13.01.2018, 8:29

17,373

ФОто: onliner.by

В офисах компании, которой принадлежит сеть супермаркетов, прошли обыски.

- Работы мы были лишены 10 января, 11-го пришлось работать в двойном объеме. А день потери отгрузок - это тоже немалые убытки. Но лучше потерять часть, чем лишится всего, - говорит в интервью kp.by сотрудник компании «НП-сервис», которую СК подозревает в уклонении от уплаты налогов. - Во время обыска в офисе обращались с нами предельно вежливо. Но почва уходит из-под ног из-за понимания, что ты в одну секунду можешь оказаться безработным вместе с огромным количеством коллег. Березовский (учредитель компании. - Ред.) собрал вокруг себя команду высочайших профессионалов. Слабые и ленивые у нас не задерживаются, остаются сильные, умные и работящие. Вот на чем стоит наш бизнес - на людях.

По словам собеседника, в ближайшие сутки выставленную претензию (около 1 млн. долларов) компания оплатит, после этого счета должны разморозить.

Напомним, Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении одного из руководителей крупной компании за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере.

- 10 января рамках расследования уголовного дела сотрудниками ГУБОПиК МВД были проведены обыски в офисных помещениях компании, - прокомментировал официальный представитель Следственного комитета Сергей Кабакович. Он отметил, что СК предпринимает все меры с учетом конкретной следственной ситуации для обеспечения бесперебойной работы компании.

Речь идет о фирме «НП-сервис» - это крупнейший импортер продуктов питания в Беларуси. Компании принадлежит сеть магазинов «Домашний» - в Беларуси открыто больше 50 этих супермаркетов. Учредитель «НП-сервис» - бизнесмен Иван Березовский. Это указано в отчете компании, который находится в открытом доступе на сайте. С 2014 года под контролем Березовского находится и универсам «Центральный» в Минске.

Компания «НП-сервис» работает на рынке продуктов питания с 2000 года. Кроме того, больше 10 лет «НП-сервис» работает на рынке коммерческой недвижимости. В собственности фирмы - около 100 тысяч м² недвижимости в Минске, Гомеле, Витебске, Могилеве, Гродно, Полоцке, Бобруйске.