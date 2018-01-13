«Проблема глобальная»: Сломался третий мост за месяц 22 13.01.2018, 8:36

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Иллюстрационное фото

В регионах Беларуси один за другим рушатся мосты.

В результате проседания бетонной плиты, мост, который проходит над мелиоративным каналом в городе Чашники, признали аварийным. Комиссия по чрезвычайным ситуациям местного райисполкома разрешила проезжать по мосту транспорта весом не более 2 тонн. Автобусы и грузовые машины до Чашницкого льнозавода и деревни Броздецкая Слобода пускают в объезд, пишет «Белсат».

Объезд увеличил дорогу до них на 17 километров

«Пенсионерам в больницу далеко добираться, и в магазин старикам, и везде. А тут такая даль! Попробуйте без автобуса! Это невыносимо! Не знаю, почему его закрыли. Ну понятно, старый, но надо его делать! Если закрыли его, то надо отремонтировать, и пусть скажут нам, в какие сроки они это сделают!», – возмущается женщина.

Местные жители встревожены, что к ним не смогут приехать рейсовые автобусы и автолавка. Магазин в деревне закрыт, а школа, больница и детский сад есть только в самих Чашниках.

Сначала оценят состояние моста

Затем начнется ремонт – обещает начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Чашникского райисполкома Андрей Дробыш. Он заверил, что рейсовые автобусы и автолавка до льнозавода и Броздецкой Слободы ходить будут. Когда же по мосту восстановят движение грузовиков, представители местных властей сказать пока не в состоянии.

Мост через мелиоративный канал был построен в 1950-м году и последний раз ремонтировался 30 лет назад. Однако мост – не единственная проблема жителей Броздецкая Слобода.

Состояние дорог в деревне просто ужасное

«Мы здесь живем уже лет двадцать, и дорога всегда с такими колдобинами. Люди себе машины бьют, тракторы ездят – все разбивают. Проблема глобальная. Может, в бюджете денег нет – кто знает», – делится местная женщина.

Мост в Чашниках – уже третий, который признан аварийным за последний месяц. 7-го декабря в результате трещины в пролете перекрыли мост через Сож в районе Житковичей. Чтобы соединить два берега, военные вынуждены были построить понтонную переправу. А 3-го января после повреждения арматуры аварийным признали мост через Сож в трассе М8. Проезжать по нему позволили автомашинам, вес которых не превышает 5 тонн.