Основатель Amazon пожертвовал миллионы «мечтателям» 3 13.01.2018, 8:42

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Джефф Безос

Фото: epa/upg

Джефф Безос напомнил, что его отец попал в США подростком, не знающим английского.

TheDream.US – крупнейшая программа стипендий для «мечтателей» (нелегальных иммигрантов, которые были ввезены в США детьми) – объявила, что получила пожертвование в размере 33 млн долларов от семьи Джеффа и Маккензи Безос, сообщает «Голос Америки».

Это пожертвование – крупнейшее в истории TheDream.US – позволит предоставить помощь в получении образования тысяче «мечтателей».

Основатель крупнейшего интернет-магазина мира Amazon Джеф Безос рассказал, что его отец приехал в США в возрасте шестнадцати лет, не зная английского, но благодаря своему упорству и поддержке замечательных организаций в штате Делавэр, стал выдающимся гражданином, который по сей день работает на благо общества.

«Для нас с Маккензи большая честь помочь выделить средства на стипендии для сегодняшних «мечтателей»», – сказал Безос.

В настоящее время TheDream.US финансово поддерживает 2 850 студентов. Стипендии, выделяемые этой организацией, покрывают стоимость обучения и учебников.

Ныне в США проживают около 800 тыс «мечтателей», которые сталкиваются с большими проблемами при получении высшего и специального образования: в частности, они не имеют возможности получать федеральные кредиты на обучение.