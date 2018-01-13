У белоруса - «двушка» в панельке, у поляка - дом с лужайкой 9 13.01.2018, 8:52

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Как живем мы и соседи.

Жилищный фонд страны — это почти 260 миллионов квадратных метров жилья. Сюда входят и избушки в глухих деревнях, и пентхаусы столицы. Realt.tut.by попытался определить, какое оно — среднестатистическое жилье белоруса. И сравнить с соседями.

В среднем на каждого жителя страны приходится почти 27 квадратных метров жилья. Увы, эта цифра похожа на среднюю по больнице, включая морг. Подтверждение: самый «богатый» площадями Россонский район — там еще три года назад на одного жителя приходилось 47 квадратных метров (даже больше, чем в Европе, где средний метраж 37−45 м²).

Более детально, где жить просторно, можно рассмотреть на карте Белстата.

В чем живем?

В квартирах живет более 65% белорусов. 29% — в частных домах.

Последние детальные данные датированы 1999 годом — тогда была перепись населения, которая установила: большинство населения живет именно в домах типовых серий.

С тех пор жилфонд прирос на 40 миллионов «квадратов». В основном — за счет многоэтажек из железобетона, панели, блоков, кирпича. Можем предположить, что среднестатистическая белорусская квартира располагается в Минске или областном центре именно в панельном доме.

Квартира находится в частной собственности (приватизация завершилась, практически все рассчитались с государством за метры, «полученные» при СССР).

Средняя квартира — двух- или трехкомнатная. Более 70% городских домохозяйств (читай — семей) размещаются как раз в «двушках» и «трешках».

Размер среднестатистических «двушек» и «трешек» — 50−67 квадратных метров. То есть под параметры подпадают хрущевки и панельные девятиэтажки.

Фото: Глеб Малофеев, TUT.BY

Как выглядят средние квартиры?

Картинки нетрудно найти на сайтах по продаже недвижимости, вбив необходимые параметры: панельный дом, две-три комнаты, площадь 49−67 квадратных метров.

Планировки таких квартир не дают разгуляться фантазии. И не зависят от того, где находится квартира — в Гомеле ли, в Могилеве или Минске. Так что интерьеры диктуются финансовым состоянием хозяев, их дизайнерскими амбициями и вкусом.

Обычные кухни (площадью 5−7 квадратных метров). Гостиные — по большей части «пеналы». Плюс раздельный санузел, маленькие спальня и (в трешке) крохотная детская.

А вот так мы выглядим на фоне соседей.

Инфографика: Антон Девятов

Украина и европейская Россия: мы очень похожи

В среднем на одного жителя Украины приходилось почти 24 м² жилья.

По последним данным, в многоквартирных домах живет чуть больше половины украинских семей. Причем три четверти многоквартирных — дома типовых серий. Около 47% — обладатели частных домов.

Наибольшую долю (75% квартир) составляют двухкомнатные и трехкомнатные.

Судя по картинкам с риелторских сайтов Украины, живут «среднестатистические» соседи практически так же, как и мы.

На одного россиянина в среднем приходится по 24 квадратных метра жилой площади. Страна большая, так что нам проще «сравниваться» с европейской ее частью. А она по параметрам весьма схожа с нами. Те же типовые хрущевки, брежневки, панельки, в которых проживает под 65% населения. Кардинальное отличие от Беларуси одно: в РФ приватизация советского жилья еще не завершена и она бесплатная.

Балтийские соседи

58,5% литовцев живут в квартирах, 41,5% — в частных домах. 97% жилья в стране частное.

Жилье среднестатистического литовца, вероятнее всего, — квартира в многоквартирном доме.

Кстати, с тех пор, как балтийские соседи вошли в ЕС, они пользуются другой методологией расчета обеспеченности жильем. Они считают количество комнат на человека. При расчете используются именно жилые комнаты (и исключаются санузлы, гардеробные, кухня). Но вот площадь комнаты может быть и совсем крохотная. Так что их методология тоже просто позволяет сравнивать общие тенденции. В среднем по ЕС на человека приходится 1,7 комнаты, в Литве — 1,5 комнаты. То есть среднее домохозяйство проживает в трехкомнатной квартире.

Каунас

Фото vanilla.su

Дома в Паланге

Фото: varlamov.ru

Латыши, судя по публикациям в прессе, жилым фондом страны очень недовольны.

«Латвийский жилфонд является одним из самых обветшалых и малокомфортных в Европе. Такой вывод можно сделать из данных опубликованного доклада Европейского исследования качества жизни, проведенного по заказу Европарламента.

Проблемная характеристика латвийского жилфонда — его техническая и моральная изношенность. Как отмечают авторы исследования, латвийское жилье является очень малогабаритным и самым сырым (плесень можно найти в каждой четвертой латвийской квартире, в среднем по ЕС — в каждой десятой)», — пишет Baltnews.

В Латвии на одного жителя приходится 1,2 комнаты. На среднее домохозяйство — двух-трехкомнатная квартира.

В многоквартирных домах проживает порядка 66% всего населения Латвии, и 33% — в частных домах. Практически все жилье в частной собственности.

Спальный район Риги

Фото: sputniknews.lv

Польша: частный прорыв

На одного поляка в стране приходится 1,1 комнаты. Но качество уже не советское, семьи побольше — и средний домик — трехкомнатный.

По последним данным Евростата, в Польше в постсоветское время существенно изменилась структура жилья. Количество поляков, проживающих в частных домах, выросло до 57,4%. Причем 9 из 10 живут в одноквартирном доме. То есть среднестатистическое жилье современного поляка — это частный дом с лужайкой.

51,9% — одноквартирные дома

5,4% — блокированные

33,5% живут в домах, где больше 10 квартир

9% живут в домах, где менее 10 квартир

0,2% — другие типы жилья

Еще одно польское чудо — все меньше людей живет в больших городах. С 2005-го до 2016 года процент людей, проживающих в городах с населением более 100 тысяч жителей, снизился с 41-го до 32,6. При этом вдвое — до 25% — возросло количество людей, которые живут в малых городах и предместьях.