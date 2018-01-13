«Не надо даже гол забивать»: как белорусы победили в главном матче EURO 13.01.2018, 9:03

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Гандбольная сборная страны наконец выиграла в момент, когда все этого ждали.

Журналист «Прессбола» Николай Красковский, уняв радость, восстанавливает картину.

ЛЮБИТ НАШ НАРОД

Всякие приключения. Вот как сборная проводит "главные" матчи топ-турниров? Флешбэки, возвращающие в Катар, у нормальных болельщиков благополучно вытеснены в бессознательное. Игру с бразильцами, что могла отсрочить (а может, и предотвратить) "круглый стол", отдали по своей воле: не было ни судейского головотяпства, ни поводов пенять на судьбу. Состав, как тогда полагали, способен был бороться если не за медали, то хотя бы за билет на Олимпиаду.

Накануне EURO-2016 в Польше рассуждали примерно так: ну хорваты понятно, исландцы на ОИ в Пекине взяли серебро, в Лондоне догребли до четвертьфинала, на предыдущем ЧЕ пятые… А вот норвежцы — наши клиенты! Молодые, неопытные… В итоге хватило команды только на первый тайм, и даже 9 голов Сергея Рутенко, еще не собиравшегося заканчивать, не помогли. В Катовице пришлось устанавливать рекорд результативности финальных EURO-раундов (77 мячей за 60 минут), решая все в зубодробиловке с островитянами (Кулеш попутно прошел боевое крещение).

Франция-2017 — жребий изумительный. На старте группового этапа — непритязательные неевропейцы. Побеждай чилийцев и саудовцев — и фактически гарантирована дорога в плей-офф как минимум с четвертого места. Размечтались. На Чили вышли сонные, получили "-4" к середине тайма, вроде вырулили на "+3" за 10 минут до сирены. Но, как оказалось, вовремя не включилась и скамейка: Шевцов забыл о двух тайм-аутах… Упади собака с бревна на год раньше, это было бы то самое "фиаско, братан". Во встрече с Саудовской Аравией, по логике, ожидалась реабилитация, но заветные два очка пришлось добывать еще большей кровью. Добрую часть поединка держался минимальный отрыв, хотя с учетом чилийской мины необходимо было делать его как можно более крупным. Спасать чемпионат мира решили в дуэли с венграми. Сгеройствовали, справились. Правда, преуспели на фоне отсутствия Ласло Надя, который позже оклемался и помог мадьярам в 1/8 финала вычеркнуть из соревновательной сетки не кого-нибудь, а датчан.

Это, если забыли, голкипер аравийцев Манаф Эль-Саид, доставивший нам проблемы на ЧМ

ЛОМАЙ ТРАДИЦИЮ!

Очередной "главный", на который белорусы вышли в приятно обновленной бело-красной форме, со стартовых минут принял характер бескомпромиссного. Даром что Патрекур Йоханнессон в интервью рассыпался комплиментами в адрес визави — некогда выступавший у Шевцова в немецком ТУСЕМе исландец отлично подготовился к схватке с учителем. На бумаге среди участников финальной части ЧЕ-2018 "альпийцы" значились обладателями худшей защиты (в квалификации пропустили 186 мячей). Однако в Хорватии продемонстрировали готовность действовать сзади жестко и цепко. Связка Пуховский — Королек, пусть и подарила эффектный гол Артема в падении через себя, в первом тайме сработала лишь однажды. Учитывая, что Томас Бауэр решил долго не запрягать в чужих воротах, стало ясно — нервов зрители потратят.

Оба рулевых не боялись использовать ротацию: Шевцов больше менял оборонительные сочетания — в центре начал Титов, продолжили с разным успехом Бохан и Бабичев. Слегка отлегло на 9-й минуте, когда Славе Солдатенко удался невероятный сэйв при чистом выходе на ворота молодой австрийской звезды Николы Билыка. Предчувствие не обмануло: белорусский голкипер сумел оседлать нужную эмоциональную волну и к концу первой 30-минутки имел гроссмейстерские 47 % (!) надежности.

Вообще, до перерыва у гандболистов с орнаментом на плечах получалось лучше: запомнилась и шикарная атака в три паса Кулеш — Королек — Юринок с передачей Артема, стоявшего к угловому спиной, и "полеты" Кулеша, завершавшиеся дальними "гвоздями" (в первом тайме Влад настрелял 5 мячей при 71 % точности), и хладнокровие все того же Юринка, попавшего с края трижды в четырех попытках.

Градус напряжения и игра с оглядкой на тылы не позволили ни тем ни другим потягаться в скорости: быстрые контратаки "на спинах" гасились — белорусы до ухода в раздевалку загубили не менее трех (собственно отрывами оппоненты за встречу обменялись всего по разу). Тем не менее и в данных условиях до 15-й минуты парни Шевцова держали конкурентов на расстоянии двух мячей. Вкус крови австрийцы почуяли после удаления Макса Бабичева, в не самой сложной ситуации завалившегося на опекаемого линейного. В меньшинстве у белорусов вышел Гайдученко, но слегка переборщил с желанием. Сначала Вадиму показалось, что вражеский голкипер не успеет вернуться в ворота, но тот, ускорившись, забрал мяч, пущенный через всю площадку, а в следующем же эпизоде Гайда напортачил, пытаясь просунуть пас Бохану в линию, — ничья 7:7 к 18-й минуте. По штрафу впоследствии получат также Кулеш и Королек, но более частая игра в меньшинстве (6 минут против 2 у австрийцев) не помешала белорусам закончить тайм в свою пользу — 14:12. Разумеется, вратарские подвиги Солдатенко — главная тому причина.

Вторую половину подопечные Йоханнессона начали еще более ожесточенно: Пуховского и Шиловича встречали высоко и нарочито грубо. Чуть позже "альпийцы" наверняка пожалеют, что излишне "накачались" в перерыве. К 38-й минуте белорусы впервые повели "+4", но своевременный тайм-аут исландца позволил Билыку и товарищам перегруппироваться. "Шило, не пасуй в линию", — наставлял в паузе Шевцов. Сергей кивнул, вышел на покрытие и все равно в очередной раз попытался найти передачей Королька. Пас чудом не перехватил защитник, мяч все-таки допрыгал до Артема, но линейный промазал из выгодного положения. Слушать надо тренера! После еще пары подобных ляпов при сгоревшем преимуществе (19:18) тайм-аут взял уже белорусский коуч: "Все остальное нормально, вы выходы один на один реализуйте!"

Неизвестно, как бы все сложилось, не начни взвинченные австрийцы грубить еще больше. На 42-й минуте удалился сперва Йелинек, а спустя 14 секунд сорвался Фриммель, стукнувший по губам Рутенко, стоявшего к нему спиной, — глупейший фол.

Всего соперники во втором тайме заработают 12 минут штрафа: тут нельзя не отметить и белорусов, которые грамотно акцентировали внимание арбитров на эпизодах, когда чужие руки задевали лицо (у Кулеша из носа даже пошла кровь). Тут бы дожать в неравных составах, да снова принялись транжирить моменты: Рутенко с края не переиграл Бауэра, отразившего мяч бедром, пассивная атака, после которой судьи забрали мяч, Подшивалов получил редкий шанс и тут же вышел один на один с Бауэром — вхолостую, Пуховский делает пробежку… В итоге шаткий перевес в мяч за 10 минут до финала.

Арена гнала вперед "альпийцев" (их болельщиков, по некотором данным, до Хорватии доехало около 600), но те недотерпели. На излете очередных двух минут большинства Рутенко впервые за матч забросил в пустые ворота (обе команды при игре в неравных составах последовательно снимали голкиперов) — 25:23 на 55-й минуте. Билык упирается — 25:24. Карвацкий неожиданно классно забрасывает из опорного положения, Титов отрабатывает в обороне, Кулеш рискованно пасует на Пуховского — и у белорусов "+3" за три минуты до сирены. В такой ситуации нужно просто додержаться. "Нам не надо даже гол забивать", — слова Шевцова из последнего тайм-аута.

Итак, традиция сломлена: белорусы забирают "главный" по предтурнирным прикидкам матч. Из позитива — никто из полевых не показал процент бросковой точности менее 50 (Юринок — 80 %, 4 гола при 5 бросках; Пуховский — 71 %, 5 из 7; Влад Кулеш забросил 7 раз в 11 попытках — 64 %). Итоговые 13 сэйвов Солдатенко — отличный результат (36 %). Слава спасал в безнадежных эпизодах, но, как показалось, может еще прибавить при отражении дальних бросков, которые, например, у Билыка проходили слишком легко. Глеб Гарбуз, выходивший на пенальти со скамейки, реализовал два из трех. Посмотрим, как будет дальше. Есть и резервы: если Рутенко, Юринок и Королек отбегали по 55-58 минут, Карвацкий и Гайдученко пока "на подхвате", Подшивалов, Бохан и Баранов ждут возможности проявить себя.

Скоро играть с норвежцами и французами, в очном поединке выдавшими космический уровень. В любом случае противостоять лучшим гандболистам планеты будем уже с легким сердцем.

БЕЛАРУСЬ — АВСТРИЯ — 27:26 (14:12)

ПОРЕЧ. "Жатика". 3100 зрителей.

Судьи — Вацлав Ворачек, Иржи Новотны (оба — Чехия).

БЕЛАРУСЬ: Мацкевич, Солдатенко (13/36, 36%); Кулеш (7), Бабичев, Шилович (2), Пуховский (5), Рутенко (4), Карвацкий (1), Юринок (4), Баранов, Подшивалов, Королек (2), Титов, Бохан, Гарбуз (2), Гайдученко.

АВСТРИЯ: Бауэр (14/33 42%), Пилипович (2/10, 20%); Херманн (2), Жюра (3), Божович (5), Ранфтль, Фриммель (2), Вебер (4), Цайнер (2), Шопф, Йелинек, Билык (8), Вагнер, Хербургер, Нойхольд, Кирвелявичус.

Группа "В": Франция — 2 очка (1 игра), БЕЛАРУСЬ — 2 (1), Норвегия — 0 (1), Австрия — 0 (1).

14.01. Австрия — Франция (20.15), Норвегия — БЕЛАРУСЬ (22.30)

16.01. Франция — БЕЛАРУСЬ (20.15), Норвегия — Австрия (22.30)