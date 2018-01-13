Трамп прошел медосмотр 10 13.01.2018, 9:06

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Дональд Трамп и его личный врач Ронни Джексон

фото: AP

Личный врач президента сообщил, что у Трампа «превосходное здоровье».

Президент США Дональд Трамп прошел медосмотр в Национальном военном госпитале имени Уолтера Рида. Это первая проверка состояния его здоровья с момента вступления в должность, передает «Голос Америки».

Осмотр и необходимые тесты проводились личным врачом президента – Ронни Джексоном. Медосмотр не предусматривал оценку психического состояния Трампа.

Накануне Трамп заявил журналистам: «Я думаю, что у меня все в порядке. Буду удивлен, если это не так».

Через несколько часов после окончания осмотра Джексон распространил краткое заявление, в котором указано, что «осмотр прошел прекрасно», и что Трамп обладает «превосходным здоровьем». Во вторник Белый дом проведет специальный брифинг на эту тему, на котором вероятно выступит Джексон.

Законы США о тайне медицинской информации касаются и президентов, поэтому лично Трамп должен решить, какая информация на эту тему будет обнародована.

Последняя профессиональная оценка состояния здоровья Дональда Трампа была дана в 2015 году его личным врачом Харольдом Борнстином, который пообещал, что Трамп будет «самым здоровым человеком, когда-либо избранным президентом».

Борнстин также сообщил, что Трамп принимает аспирин, лекарства для понижения уровня холестерина, по мере надобности антибиотики для борьбы с дерматологическим заболеванием розацеа, а также препарат, стимулирующий рост волос.