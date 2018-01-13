Беларусь становится южной страной? 2 13.01.2018, 9:59

7,702

Фото с сайта newgrodno.by

Аномально теплая зима в этом году удивила беларусов.

В январе в разных районах страны выросли лисички и боровики, зацвели цветы и даже появились майские жуки.

Руководитель международного общественного объединения «ЭКОПРОЕКТ», эксперт в области климатической политики «EVRESCO» (Ирландия) Мария Фалалеева объяснила Зелёному портал, почему так происходит, рассказала, хорошо это или плохо, и что мы можем со всем с этим сделать.

Что происходит?

Трудно отрицать, что климат меняется, и последние несколько лет идет тенденция к тому, что зима становится все теплее и теплее. Это наблюдается не только в Беларуси, но и по всей Европе по всему миру.

Думаю, все заметили, что и цветение наступает раньше, и такое явление для нашей зоны, как майские возвраты холодов (резкие похолодания в начале мая) постепенно нивелируются или происходят в другом виде.

Мы видим, что многие реки уже не замерзают зимой. Кроме этого на территории Европы изменился привычный режим миграции птиц.

Нельзя сказать, что теперь всегда в январе будут расти лисички, потому что климат имеет естественную вариативность, то есть когда-то может быть теплее, а когда-то холоднее. Но в целом тенденция изменения климата есть.

Более популярный аналог термина изменения климата – это глобальное потепление, его использовали 80-90 годы. Но термин изменение климата более правильный. Потому по сравнению с XIX веком температура повысилась на 1-2 градуса, и продолжает повышаться.

Но из-за потепления вся система перестраивается, и где-то на определенные периоды эти изменения могут вызвать похолодание. Поэтому от этого термина люди и научные сообщества отказались.

Это хорошо или плохо?

Фото с сайта newgrodno.by

Как и многих других природных явлениях, нельзя сказать, хорошо это или плохо. Климат, явление долговременное.

Мы знаем, что он меняется, знаем, что, например, в Средневековье было холоднее, чем сейчас. Но если мы говорим о рамках 100-200 лет, то есть о времени, на которое мы рассчитываем срок службы своей инфраструктуры и строим экономику, обычно в этих рамках климат – явление довольно стабильное.

Вся наша экономика, инфраструктура, сельское хозяйство, то есть весь наш уклад приспособлен под эти климатические рамки. И если они меняются, значит и нам надо менять всю систему. И для нас это неудобно, поэтому можно сказать, что климатические изменения – это плохо.

Когда мы говорим о повышении температуры на два, на три, и в самых пессимистичных сценариях, на четыре и больше градусов, естественно – для некоторых территорий – это катастрофа.

Например, Бангладеш, – территория, которая будет страдать от повышения уровня моря. И для них – это однозначно плохо или для островных государств, которые, скорее всего, затопит. Для Беларуси же все зависит от того, сможем ли мы к этим условиям адаптироваться.

Последние 5-10 лет обсуждался такой нашумевший факт, что в Беларуси появляется новая климатическая зона, такая как раньше была на севере Украины.

Фото с сайта newgrodno.by

Недавно вышло новое исследование в рамках создания стратегии адаптации сельского хозяйства Беларуси к изменениям климата. И оно показало, что к 2030-2050 годам, эта, только появляющаяся зона, будет занимать значительную территорию Беларуси, а на юге будут уже две другие новые зоны.

Условно, в центре и на юге Беларуси будет такой же климат, как в центре Украины и на Южной части России. Хорошо это или плохо? И в центре Украины, и в южной части России живут люди.Если для нас все это будет неожиданностью, то это будет плохо: будут засухи и потери урожая. Но если мы успеем принять меры, адаптироваться, то вполне возможно, мы можем извлечь выгоды для того же сельского хозяйства, которые сейчас успешно извлекает сельское хозяйство более южных регионов. Например, мы можем собирать урожай два раза в год и выращивать южные культуры: дыни или арбузы.

Определенный бонус можем получить от снижения затрат на отопление, хотя к этому надо подготовиться. И даже получить дополнительные возможности от туристической и рекреационной деятельности.

Как нужно адаптироваться стране в целом?

Разные отрасли должны адаптироваться по-разному. Весь процесс адаптации начинается с анализа рисков, который должен базироваться на общих научных данных: где-то важно повышение температуры, где-то важно изменение режима стока вод. Но с другой стороны научные данные должны быть наложены на конкретные условия развития секторов: сельского хозяйства, лесного хозяйства и на развитие конкретных территорий.

Фото с сайта newgrodno.by

Потому что даже на территориях, которые расположены достаточно близко, зачастую бывают разные условия. Где-то более лесистая и болотистая местность, и экономика получает выгоду от этого, там нужны мероприятия по сохранению лесов и болот.

А на урбанизированной территории нужны мероприятия по сохранению городов. Это такой сложный комплексный процесс, который сейчас в Беларуси потихоньку начинается и идет фрагментарно.

Отталкиваясь от общемировой практики, можно сказать, что Беларуси нужен обзорный национальный документ, который бы задавал общий тренд. Во-первых, говорил бы о том, что такая проблема есть, а то, что она есть, судя по лисичкам в январе, всем очевидно.

И от этого документа дальше разрабатываются стратегии адаптаций различных территорий и секторов.

У нас в Беларуси была сделана стратегия адаптации лесного хозяйства. Но пока не разработан общенациональный документ, все остальные стратегии являются не обязательными.

В то же время, никто не запрещает разрабатывать такие стратегии. И есть какие-то инициативы со стороны общественных организаций.

Например, в прошлом году наша организация в рамках европейского проекта «Климатический форум восточных стран» совместно с Белорусским Красным Крестом делала первые пилотные стратегии адаптации к изменениям климата для трех регионов Беларуси.

Сейчас ведется разработка стратегии адаптации городами, которые подписали Соглашение Мэров. Кроме того ведется разработка стратегии адаптации сельского хозяйства Республики Беларусь. К сожалению, очень мало делается пока по адаптации городов.

Что конкретно нужно сделать?

Фото с сайта newgrodno.by

Если говорить о конкретике, для сельского хозяйства нужно изменение структуры посевов, противозасуховые мероприятия. Для городов нужны меры направленные на анализ риска устойчивости инфраструктуры.

Когда мы говорим, что температура может повысится на 1-2 градуса, люди думают, что это ерунда. Но речь о климатической зоне, где мы имеем четыре выраженных сезона, и зимой разница 1-2 градуса может быть разницей между температурой выше и ниже ноля.

Для ряда инженерных конструкций и дорожных покрытий, одним из показателей устойчивости является переход температуры через ноль. И если мы имеем более тёплую зиму, и переход температуры через ноль более частый, получается, что срок службы таких конструкций сокращается.

Естественно, большая часть адаптационных мер должна быть связана со здоровьем беларусов. Ведь эти волны жары, которые каждый год бывают летом, очень тяжело пережить пожилым людям и людям со слабым здоровьем.

В долговременной перспективе надо адаптировать медицинские службы и службы оповещения о возможных волнах жары. Также надо учить людей способам поведения в таких условиях. Поскольку в Беларусь придет другая реальность, в которой живут люди южных регионов.

С имением климата увеличивается и срок высокой активности клещей. К этому тоже надо адаптироваться.

Почему меняется климат?

Климат система очень динамичная, у нее есть естественные колебания, какие-то из этих колебаний долговременные, какие-то очень долговременные, такие как ледниковый период. Последнее столетие мы наблюдаем очень четкую тенденцию к потеплению.

Научно доказано, что причина изменений климата, которые мы наблюдаем сейчас, – это содержание парниковых газов в атмосфере. Было проведено очень много исследований на эту тему, и с большой долей вероятности доказано, что парниковые газы появляются в результате деятельности человека.

Они отражают тепловое излучение земли и создают парниковый эффект. Основными их источниками служит транспорт, промышленность, энергетика.

Что могу сделать я?

Фото с сайта newgrodno.by

Кроме адаптации к изменениям климата важна митигация, то есть сокращение выбросов парниковых газов. По расчетам ученых снижение потребления может существенно снизить количество выбросов парниковых газов. Когда мы говорим о потреблении, мы говорим не только о том, что выбросы парниковых газов происходят на этапе производства, но и во время транспортировки и обращения с отходами.

То есть, мы как потребители запускаем мировую систему производства. Вся она настроена на то, чтобы удовлетворить нас. Наше поведение обуславливает, что производит промышленность и как она это производит.

Есть такое понятие, как углеродный след – это то количество парниковых газов, которое выбрасывается в результате деятельности человека или организации. Есть онлайн калькуляторы, которые позволяют его рассчитать, проанализировать свои привычки и понять, как его можно снизить.

Важно этой проблемой интересоваться, постепенно менять свое сознание и привычки: например, закрывать кран, когда чистишь зубы, – это уже шаг. Потому что вода в кране – это не просто вода, но энергия, которая тратится на ее очистку и доставку.

В Европе люди отказываются от продуктов, которые имеют большой углеродный след, стараются употреблять больше местных продуктов, больше использовать товары и автомобили совместно, снижать потребление мяса, ведь животноводство приводит к большому выбросу парниковых газов.

И бизнес на это реагирует. Потому что любые изменения и экологические, и экономические начинаются с конкретного человека.