Безработный наловил рыбы и раков и теперь заплатит больше $1,3 тысячи 25 13.01.2018, 10:03

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Иллюстрационное фото

В Ивановском районе мужчина сходил на рыбалку и теперь заплатит 111 базовых.

Мужчина, который ловил рыбу и раков сетями с деревянной лодки, попался природоохранникам. Весь улов — мешки с раками и рыбой — мужчина выбросил, но все равно был пойман. В отношении жителя Ивановского района составлен протокол об административном правонарушении.

— Неработающий 57-летний житель Ивановского района незаконно добывал рыбу и раков сетями с деревянной лодки, — рассказывают Onliner.by в Пинской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира. — Его заметили инспекторы, которые проводили полевое контрольное мероприятие, и зафиксировали факт незаконной добычи на камеру.

Мужчина собрал улов и засобирался уезжать, однако его остановили инспекторы. Тот заблаговременно оставил мешки с добычей под сосной и сначала отнекивался от них, но ему показали видеозапись, и браконьер признал вину.

— Он словил 36 раков, карасей, щуку, окуней — общая сумма ущерба составила 111 базовых, — рассказывают в природоохранном ведомстве. — Это не первое нарушение мужчины — раньше он уже привлекался за браконьерство к административной ответственности.