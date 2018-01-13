Ученые обнаружили источник жизни в упавших на Землю метеоритах 13.01.2018, 10:06

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Подобное сочетание элементов на внеземном объекте зафиксировано впервые в истории.

Ученые из Национальной лаборатории имени Лоуренса в Беркли, США, обнаружили в двух метеоритах воду и сложные химические соединения. По мнению планетологов, находка указывает на то, что падающие на планету космические тела могли привести к зарождению жизни на Земле. Их работу публикует Phys.org.

Исследователи изучили химический состав кристаллов каменной соли внутри метеоритов, которые упали на Землю в 1998 году. Рентгеновские снимки показали, что внутри кристаллов находятся включения насыщенного солью водного раствора и органические молекулы. В том числе аминокислоты, их предшественники, углеводороды и другие соединения, которые играют на Земле важные биологические роли.

"Голубые кристаллы соли размером в два миллиметра представляют собой хранилище органических соединений и элементов, которые необходимы для зарождения жизни", — говорит один из авторов исследования Куини Чан, отмечая, что подобное сочетание элементов на внеземном объекте зафиксировано впервые в истории.

По словам авторов исследования, молекулы в кристаллах метеоритов были синтезированы при невыясненных условиях около 4,5 миллиардов лет назад. Предположительно, местом зарождения стала карликовая планета Церера, расположенная в поясе астероидов между Марсом и Юпитером.

Как полагают ученые, их открытие демонстрирует, что примитивная жизнь могла существовать и в других местах Солнечной системы, а также перемещаться между планетами на осколках астероидов или планетоидов.