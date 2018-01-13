Саудовки впервые смогли прийти на футбол без мужчин 4 13.01.2018, 10:18

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Женщинам в Саудовской Аравии разрешили посмотреть три матча в специально отведенных секторах стадионов.

Женщины в Саудовской Аравии впервые смогли самостоятельно посетить футбольный матч. Как сообщило агентство AFP в пятницу, 12 января, болельщицы были допущены на матч с участием профессиональных команд "Аль-Ахли" и "Аль-Батен" в Джидде.

На прошедшей неделе правительство королевства объявило, что женщины смогут посмотреть три футбольных матча в специально отведенных секторах стадионов. Причем им разрешается прийти на футбольную арену как в сопровождении семьи, так и в одиночку. Футбольные команды уже предлагают болельщицам приобретать головные платки в клубной расцветке, пишет Немецкая волна.

📹للتاريخ. النساء والعائلات يصلان إلى ملعب

الجوهرة لحضور مباراة الأهلي والباطن للمرة

الأولى في تاريخ المملكة!🇸🇦pic.twitter.com/8pVOJJip21 — موقع قول السعودي (@GoalSA) 12 января 2018 г.

В ультраконсервативном королевстве, сборная которого в пятый раз в своей истории квалифицировалась для участия в чемпионате мира по футболу 2018 года, где она сыграет в матче открытия против России, женщинам было строжайше запрещено посещать стадионы. Первое исключение было сделано в сентябре 2017 года, когда в день национального праздника женщинам разрешили прийти на стадион в сопровождении членов их семей. Разрешение на посещение спортивных объектов стало еще одним шагом в программе модернизации саудитского общества, которую проводит наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд. В рамках этой же программы, начиная с марта, женщины смогут также посещать кинотеатры.

Первый автосалон для женщин

В тот же день в Джидде открыл свои двери первый автосалон для женщин. За пять месяцев до вступления в силу официального разрешения женщинам самостоятельно управлять автомобилем, мотоциклом и даже грузовиком они сами могут выбрать себе подходящую машину для этого исторического момента. Составленная полностью из женщин команда менеджеров салона поможет покупательницам не только в технических вопросах, но и даст советы по кредитованию покупки.