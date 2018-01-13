Саудовки впервые смогли прийти на футбол без мужчин

Саудовки впервые смогли прийти на футбол без мужчин4
- 13.01.2018, 10:18
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Женщинам в Саудовской Аравии разрешили посмотреть три матча в специально отведенных секторах стадионов.
Женщины в Саудовской Аравии впервые смогли самостоятельно посетить футбольный матч. Как сообщило агентство AFP в пятницу, 12 января, болельщицы были допущены на матч с участием профессиональных команд "Аль-Ахли" и "Аль-Батен" в Джидде.
На прошедшей неделе правительство королевства объявило, что женщины смогут посмотреть три футбольных матча в специально отведенных секторах стадионов. Причем им разрешается прийти на футбольную арену как в сопровождении семьи, так и в одиночку. Футбольные команды уже предлагают болельщицам приобретать головные платки в клубной расцветке, пишет Немецкая волна.
📹للتاريخ. النساء والعائلات يصلان إلى ملعب— موقع قول السعودي (@GoalSA) 12 января 2018 г.
الجوهرة لحضور مباراة الأهلي والباطن للمرة
الأولى في تاريخ المملكة!🇸🇦pic.twitter.com/8pVOJJip21
В ультраконсервативном королевстве, сборная которого в пятый раз в своей истории квалифицировалась для участия в чемпионате мира по футболу 2018 года, где она сыграет в матче открытия против России, женщинам было строжайше запрещено посещать стадионы. Первое исключение было сделано в сентябре 2017 года, когда в день национального праздника женщинам разрешили прийти на стадион в сопровождении членов их семей. Разрешение на посещение спортивных объектов стало еще одним шагом в программе модернизации саудитского общества, которую проводит наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд. В рамках этой же программы, начиная с марта, женщины смогут также посещать кинотеатры.
Первый автосалон для женщин
В тот же день в Джидде открыл свои двери первый автосалон для женщин. За пять месяцев до вступления в силу официального разрешения женщинам самостоятельно управлять автомобилем, мотоциклом и даже грузовиком они сами могут выбрать себе подходящую машину для этого исторического момента. Составленная полностью из женщин команда менеджеров салона поможет покупательницам не только в технических вопросах, но и даст советы по кредитованию покупки.