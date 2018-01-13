Антон Кушнир занял третье место на этапе КМ по фристайлу в США 13.01.2018, 10:32

Антон Кушнир

Белорусский спортсмен уверенно провел выступление.

Олимпийский чемпион Сочи-2014 Антон Кушнир занял третье место на этапе Кубка мира по фристайлу, который прошел в американском Дир-Вэлли, сообщает БелТА.

Белорусский спортсмен уверенно провел выступление, получив от судей сумму баллов 124,78. Победителем этапа стал россиянин Максим Буров - 131,67. Второе место у известного китайского лыжного акробата Ци Гуанпу - 130,77.

В финал пробился и белорус Максим Густик, занявший пятое место. Несколько ошибок помешали ему попасть в призеры этапа - 112,99 балла.

Партнеры по команде Антона Кушнира и Максима Густика расположились за пределами первой десятки. Станислав Гладченко занял 13-е место, Дмитрий Мазуркевич стал 19-м, а Денис Осипов расположился на 20-й строке итогового протокола.

Как сообщалось, неделей ранее в Москве Антон Кушнир занял первое место. В общем зачете Кубка мира среди мужчин белорусский летающий лыжник расположился на втором месте - 224 очка. Всего на два пункта его опережает Максим Буров из России - 226.