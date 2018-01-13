Изменены правила поступления в ПТУ 4 13.01.2018, 10:48

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Правительство внесло коррективы в правила приема лиц для получения профессионально-технического образования.

Они предусмотрены постановлением №19 от 11 января 2018 года.

Так, теперь в ряде случаев подать документы за абитуриента может его законный представитель: если поступающий болен, если он участвует в международных конкурсах или олимпиадах, если находится на соревнованиях, в служебной командировке, или есть другие обстоятельства, которые не зависят от него. Во всех случаях причина должна быть уважительной и подтвержденной документами. По каждому случаю решение принимает комиссия, пишет БелТА.

Постановлением №19 также определены условия, согласно которым учреждение образования может продлить сроки приема документов, проведения вступительных испытаний и сроки зачисления.

Например, вступительную кампанию можно проводить до 15 сентября, если до конца установленного срока абитуриенты подали меньше заявлений, чем предусмотрено планом приема.

Кроме того, при желании поступающие смогут получить образование по родственной специальности, если по выбранной такой возможности не окажется.

Коррективы также затронули постановление Совмина №972 от 19 июля 2011 года, которое касается формирования заказа на подготовку кадров. С этого года цифры приема на востребованные специальности будут уточняться до пятнадцатого августа, а не до первого апреля, как это было ранее. Информация об уточненном заказе теперь будет предоставляться не по территориальному признаку, а по по подчиненности. И при формировании заказа на подготовку кадров учреждения образования уже обязаны учитывать потребности частных организаций. А вот необходимость согласовывать заказ на подготовку кадров в учреждениях среднего специального и высшего образования, сформированного государственными органами, с облисполкомами и Мингорисполкомом упразднена.

Постановление вступает в силу со дня его принятия.