Названы три главных правила безопасного питания 2 13.01.2018, 10:59

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Существует ли гарантия, что еда, которую мы каждый день употребляем, действительна безопасна?

Миллионы людей очень в этом сомневаются. Но есть несколько простых правил, которые всегда помогут улучшить качество вашей пищи, пишет newsyou.info.

Правило первое. Не пренебрегайте мытьем.

До начала приготовления обязательно вымойте руки с мылом. И всякий раз, когда вы вынуждены отвлечься на посещение туалета, личную гигиену или замену подгузника обязательно повторите эту процедуру. Не трогайте своих питомцев в процессе готовки, или всякий раз перемывайте руки.

Кухонную утварь, доски разделочные, столы и прочие поверхности промывайте всякий раз, когда заканчиваете готовить одно блюдо. Особенно, если вы готовили мясо, курицу или рыбу.

В одном журнале советовалось промывать фрукты, овощи ягоды теплой водой с мылом, чтобы избавиться от насекомых, химических соединений и грязи. Иногда хороший способ – убрать кожуру у фруктов или овощей или отварить их. Салат и капусту нужно очистить от верхних листьев.

Правило второе. Обязательно подвергайте пищу тепловой обработке.

При наличии внутри продукта свыше 70 градусов по Цельсию погибнут паразиты, бактерии и вирусы. Если брать птицу, то ее лучше готовить при большей температуре.

Когда готовую пищу нужно разогреть, то нагревайте ее тоже до подобной температуры. От нее должен идти пар. Мясо курицы с кровью есть нельзя. Также яйца с жидким белком или желтком. И рыбу, которая не отходит от костей легко.

Правило третье. Храните продукты отдельно.

Не следует хранить вместе и даже нести в одном пакете или сумке сырое мясо, рыбу, птицу. Не держите эти продукты с другими вместе. Следите, чтобы сок от них не попал на остальную еду. Готовую еду не нужно класть на место сырой пищи, если емкость не промыта с моющими средствами.

При появлении сомнений в качестве и свежести пищи не жалейте деньги и выбросите ее. Естественно, хорошие продукты не следует выкидывать. Но когда вы или ваши родные заболеют, это будет стоить дороже.

Какой бы выбор в пользу безопасности пищи вы для себя ни делали, помните, что все гениальное – просто.