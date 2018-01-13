«ВКонтакте» и другие: в США назвали главных мировых пиратов 13.01.2018, 12:20

Американские власти вновь внесли российскую соцсеть в список крупнейших пиратских сайтов.

В этот раз, впрочем, там выражают надежду, что предпринимаемые соцсетью меры будут эффективными. Доклад опубликован офисом торгового представителя США Роберта Лайтхайзера.

В документ внесли мировые ресурсы, нарушающие права интеллектуальной собственности. Среди них - несколько российских проектов: "ВКонтакте", торрент-трекер Rutracker.org, Rapidgator.net и онлайн-кинотеатр kinogo.cc. Всего в списке около 30 ресурсов, в том числе крупнейший китайский интернет-магазин taobao.com и научный сервис Sci-Hub.

"Большинство успешных социальных сетей делают это так, чтобы не содействовать нарушению авторских прав. Доклады "ВКонтакте" о том, что компания предпринимает шаги по борьбе с пиратством, вселяют надежду", - цитирует заявление американского ведомства "Новая газета".

Отмечается, что соцсеть в 2016 году подписала лицензионные соглашения с крупнейшими звукозаписывающими компаниями и предприняла шаги по ограничению сторонних приложений, связанных с загрузкой контента. "Несмотря на эти позитивные моменты, VK остается очагом противоправной деятельности, киноиндустрия США сообщает об обнаружении тысяч пиратских файлов ежемесячно", - констатирует Лайтхайзер.

Осенью 2017 года "ВКонтакте" изменила правила прослушивания музыки. Теперь в официальных мобильных приложениях в фоновом режиме можно прослушивать музыку бесплатно только 30 минут в сутки.