Максим Мирный и Филип Освальд выиграли теннисный турнир в Окленде 13.01.2018, 12:26

Максим Мирный

Фото: tennis.by

Белорусско-австрийская команда обыграла австрийско-хорватский тандем.

Белорус Максим Мирный и австрийский теннисист Филип Освальд стали победителями турнира в новозеландском Окленде, сообщает БелТА.

Сегодня в финальном матче Мирный и Освальд обыграли австрийско-хорватский тандем Оливер Марах / Мате Павич - 6:4, 5:7, 10:7.

В Мельбурне белоруска Вера Лапко (135) проиграла во втором круге квалификации открытого чемпионата Австралии швейцарке Штефани Фегеле (144) - 3:6, 5:7 и не смогла пробиться в основную сетку первого в сезоне турнира серии "Большого шлема".

Беларусь в женском одиночном разряде Australian Open-2018 представят Александра Саснович (53) и Арина Соболенко (69).