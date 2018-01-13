Путины приходят и уходят, а жизнь продолжается 9 Дмитрий Травин

13.01.2018, 12:43

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Дмитрий Травин

Многие народы, долгое время видевшие себя на «особом пути», сворачивали с него.

Одна тема уже год неизменно проходит красной нитью во многих комментариях к моим статьям. Ничего в России не выйдет ни с развитием, ни с демократией. Народ плохой, менталитет ужасный, татаро-монгольское иго нас испортило. В общем, мы совсем не такие, как все. У нас особый путь. Есть, мол, Европа, а есть Россия.

Есть один видеоролик. Его итальянский автор считает, что есть Европа, а есть Италия. Никчемная страна, где все постоянно не так, как у людей. Более того, трудно найти такую развитую страну, где люди раньше не считали бы, что они — совершенно особый народ. Со своим особым путем. Со своим особым призванием. Я написал даже краткую историю всяких «особых путей». Ее можно найти в 8-ой главе книги «Просуществует ли путинская система до 2042 года?», которая находится в свободном доступе в сети.

Я понимаю, что сам в известной степени провоцирую пессимистические оценки читателей в отношении российской модернизации, когда пишу о деструктивности и нереформируемости путинской системы.

При Путине россияне и впрямь вряд ли сдвинутся с мертвой точки. Поводов для пессимизма достаточно. Но это совсем не означает, что Россия ни на что иное не годна, кроме какого-нибудь особого пути, приводящего любую страну к убожеству. Многие народы, долгое время видевшие себя на особом пути, сворачивали с него в какой-то момент и начинали нормально развиваться. Будет и у нас нормальная жизнь. У меня нет возможности каждый раз добавлять эту фразу к статьям о нынешней печальной ситуации, но знайте, что я уверен: Путины приходят и уходят, а жизнь продолжается.

Дмитрий Травин, российский экономист, Фейсбук