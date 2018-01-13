Коллектив гомельской школы, который хотели не пустить в Польшу, получил там Гран-при 8 13.01.2018, 13:29

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ФОто с сайта gazetaby.com

Поездку именно на этот конкурс пыталась отменить прежняя руководительница школы.

Коллектив гомельской средней школы № 67 привез из Польши Гран-при, выиграв в международном конкурсе «Калейдоскоп талантов. Зима-2018». Кроме главной награды гомельские школьники и их учителя завоевали ряд других наград, говорится на странице родительского сообщества в «Одноклассниках», пишет «Солидарность».

Ранее коллектив школы привез награды из Санкт-Петербурга, где он участвовал в международном конкурсе ARTIS-2017.

Обе поездки могли не состоятся, так им препятствовала прежняя директор школы Анна Мельникова. После неоднократных публикаций в СМИ она была уволена.

Как сообщают родители учеников, новым директором школы стал Алексей Черышев. До этого он руководил гомельской школой № 26.

«По отзывам это хороший специалист, который сможет принести в преподавательский коллектив мир и спокойствие, сохранит условия для развития и эстетического, и предметного направления. Очень надеемся на то, что этап конфронтации заканчивается, и преподаватели не будут сводить счеты друг с другом. Надеемся и на то, что новый директор будет прислушиваться к рекомендациям и предложениям от родителей, которые делом показали насколько нам важна атмосфера, в которой участся наши дети», — пишут родители в соцсетях.