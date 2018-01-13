«Перераспределялась дважды: сначала зарплату задерживали, потом и вовсе не платили» 7 13.01.2018, 13:55

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ФОто: onliner.by

Выпускница БНТУ о рынке труда и молодых специалистах.

Сейчас все свои приключения Маша вспоминает спокойно и где-то даже с юмором. Говорит, то, что не убивает, делает сильнее. А полтора года назад ей, выпускнице строительного факультета, было не до смеха. Заявок на молодых специалистов не поступило, и в университете сказали искать работу самим. На хорошие места сотрудников без опыта не брали, а с плохих через пару месяцев после распределения бежали уже сами выпускники, пишет «Онлайнер».

Витебчанка Маша училась в БНТУ на строительном факультете (специальность «Экспертиза и управление недвижимостью»). Окончила она его летом 2016 года.

— Я училась на бюджете, и ко времени распределения нас таких было 19 человек, — рассказывает девушка. — Заявок на молодых специалистов не было вообще. Ни одной. Я надеялась, что нам дадут так называемый свободный диплом. Но нет, сказали искать работу самим. Пригрозили, что в противном случае будут проблемы с дипломом или оставят на кафедре за 150 рублей зарплаты. Кое-кто к тому времени подрабатывал, у кого-то были связи, кто-то и сам нашел. Я до последнего надеялась на свободный диплом, поэтому пошла искать работу довольно поздно. Сначала попробовала устроиться в Минске. Сходила пару раз на собеседования, предложили пойти инженером-сметчиком за 300 рублей с обучением. Но это ведь Минск! Две трети зарплаты уходило бы на съем жилья, за оставшиеся 100 рублей не особо пропитаешься, про одежду и вообще говорить нечего. Короче, не вариант.

ФОто: onliner.by

«В проектном институте за два месяца, как сейчас помню, получила 50 рублей»

Девушка попытала счастья в Витебске. Больше месяца обивала пороги организаций, но безуспешно: практически везде нужны были люди с опытом. Где-то только разводили руками: мол, увольняем специалистов с 10-летним стажем, куда новеньких брать?

— В итоге я нашла место, как ни странно, даже очень неплохое, — вспоминает Мария. — Должность как раз по специальности (оценщик), неплохой оклад, офис в центре. Меня позвали на собеседование, мы уже даже условия труда оговаривали, но только тут директор обнаружила, что мне нужно распределение. Как только она это осознала, сразу же отказала. Говорит: «Если бы ты хотя бы на практике у нас была пару раз, тогда возможно». А так взять «с улицы» на два года никто не рисковал.

Маше помогли знакомые: отыскалось место в проектном институте за 300 рублей. Говорит, выхода не было. Девушку распределили в родной город. Плюс был в том, что не приходилось платить за квартиру, да и родители помогали.

ФОто: onliner.by

— У проектного института были большие долги. Он работал четыре дня в неделю, — говорит девушка. — Там задерживали зарплату: за два месяца, как сейчас помню, получила 50 рублей. Появилось много свободного времени, стала искать подработку. Слышала, что многие мои одногруппники пошли в агентства недвижимости. Я тоже решила попробовать: вдруг смогла бы совмещать?

«В агентстве недвижимости перестали платить даже оклад»

В одном из агентств недвижимости, куда позвонила Маша, девушке предложили целую ставку. Готовы были взять даже на распределение. Витебчанка прикинула, что после года работы сможет сдать экзамены и стать аттестованным риелтором, и согласилась. Проектный институт вошел в положение, а университет согласился на перераспределение. Так Маша стала агентом по недвижимости.

— Обещали нормальные условия: офис в центре, корпоративная связь, оклад 250 рублей и процент от сделок, — вспоминает девушка. — Сначала все шло хорошо: и зарплату платили, и работать нормально было, и сделки были — до Нового года. Затем наступило затишье, начались проблемы с зарплатой. Перестали платить даже оклад. В итоге на рекламу денег не было. Мало того что недвижимость перестали покупать и продавать, так еще и клиенты ушли. У нас даже телефоны за неуплату отключили.

Плюс психологический момент: было тяжело в силу возраста. Есть проблема в том, что молодых в определенном смысле не воспринимают серьезно. К примеру, приходят покупатели квартиры, которым уже по 40 лет. Люди они уже состоявшиеся и не хотят слушать мнение девочки, которая им в дочери годится. В этом плане было психологически сложно. Возможно, если бы я выглядела старше, могла бы быть более убедительной.

ФОто: onliner.by

Фактически полгода Маша проработала бесплатно, звонки и проезд оплачивала сама. Заработанные деньги ей не вернули до сих пор.

«В университете второму перераспределению не удивились»

После года такой работы в Витебске Маша решила: нужно ехать в столицу. Ее парень, распределившийся в Жодино на ТЭЦ, стал звать к себе. Планы были разные: или ездить в Минск на работу из Жодино, или же снимать в столице комнату с кем-нибудь на двоих.

— В Минске тоже не сложилось. Ходила в пять или шесть мест. Ну, там тоже отвечали, что либо они перезвонят, либо чтобы я через неделю перезвонила, — вспоминает Маша. — Но место я нашла. Довольно быстро, через неделю. Мне предложили должность инженера ПТО на зарплату в 600 рублей. Но я случайно в интернете нашла еще одну вакансию сметчика в Смолевичах. Это ближе, минут 20—25 на электричке. А зарплата — примерно 400 рублей. Думала-думала, представила этот час на электричке до Минска, потом еще 20 минут до места работы (в день это три часа на дорогу) — и решила: вариант в Смолевичах получше. Хотя очень много людей ездят в Минск, и ехать им еще дальше, чем из Жодино, но это жесть, если честно. Перераспределилась, вот уже год там работаю. Второй раз перераспределяли абсолютно нормально. В университете даже не удивились: многие ребята у нас и по пять раз перераспределялись.

Маша говорит, что сейчас работа ее устраивает: коллектив небольшой, почти семейный и очень хороший. Но признается: если бы не парень и родители, в финансовом плане было бы тяжеловато.

ФОто: onliner.by

«Если бы не парень и родители, не знаю…»

— В моей сфере молодые специалисты сейчас получают от 300 до 600 рублей. В Минске — примерно 500—600, в областях — 300—400, — объясняет девушка. — Родители, конечно, очень помогают. Ну и мой парень зарабатывает в несколько раз больше. Это он платит за квартиру и «коммуналку». Благодаря его зарплате мы можем откладывать на какой-то отдых, позволять себе походы в кафе и так далее. Если бы у него была зарплата такая же, как у меня… Не знаю…

— Что дали мне эти полтора года распределения?.. — задумывается девушка. — Во-первых, пропал страх неудачи, я перестала бояться отказов. Во-вторых, получила разнообразный опыт — что в сфере продажи недвижимости, что по своей специальности. В-третьих, я теперь четко знаю, чего хочу.

Шесть месяцев — и распределение у Маши закончится. Тогда, как говорит девушка, «Добби будет свободен». Несмотря на хороший коллектив и работу в Смолевичах, она мечтает уйти в свое дело.

— Уже потихоньку откладываю на свое дело. Пока не знаю, что это будет, но уверена: что-то творческое, — говорит она. — Закончу распределение, немного отдохну и стану работать на себя.