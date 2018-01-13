От козы до милиционера: как белорусы празднуют Каляды 3 13.01.2018, 14:00

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Что нам известно об одном из главных зимних народных праздников беларусов?

Как праздновали Коляды раньше и что происходит с этим праздником сегодня? Как в составе колядовщиков появились Коза, Медведь и что там делают сегодня милиционеры и налоговые инспекторы?

На эти и другие вопросы отвечает руководитель филиала Ветковского музея в Гомеле Пётр Цалко, пишет gomel.today.

Образовательно-просветительский проект KRAJAVID создаёт видео по истории, культуре и достопримечательностях родного края.