Иран отказался пересматривать атомную сделку 1 13.01.2018, 14:11

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В Тегеране заявили, что атомная сделка не является предметом торга.

Иран вновь отверг требования президента США Дональда Трампа о внесении серьезных изменений в договор об атомной программе Тегерана.

"Этот договор является международно признанным и завершенным пактом и не может являться предметом новых обсуждений", - заявило министерство иностранных дел Ирана в субботу, 13 января. В документе указывается, что по этой причине Тегеран не согласится на внесение поправок и не примет на себя новых обязательств, выходящих за рамки договора, заключенного в Вене в 2015 году, передает Немецкая волна.

Ранее Белый дом отсрочил возобновление санкций против Ирана на 120 дней, однако одновременно заявил, что в течение этого срока в атомную сделку должны быть внесены серьезные изменения. В целом, президент Трамп выдвинул четыре ультимативных требования.

Ультиматум Вашингтона

Во-первых, Иран, по словам Трампа, должен предоставить международным инспекторам возможность осмотреть абсолютно все объекты, которые они затребуют для проверки. Во-вторых, должно быть гарантированно, что Исламская Республика никогда не сможет получить ядерное оружие. В-третьих, соглашение должно иметь неограниченный срок действия. И наконец, в-четвертых, Трамп считает, что нельзя рассматривать по отдельности ядерную программу Ирана и работу над созданием баллистических ракет, способных нести ядерное оружие.