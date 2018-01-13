На Тайване выловили акул, похожих на Чужого 1 13.01.2018, 14:34

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Но необычная рыба вряд ли представляет угрозу для человека.

Представители Тайваньского научно-исследовательского института рыболовства выловили в водах Тихого океана пять особей редчайшей акулы-гадюки (Trigonognathus kabeyai). Об этом сообщает Science Alert.

Эти акулы были открыты в 80-х годах прошлого века, а впервые описаны в 1990 году. С тех пор они лишь несколько раз попадались ученым, поэтому остаются плохо изученными, отмечает ria.ru.

Awww look at their slimy faces.https://t.co/vIefeFwRvO — ScienceAlert (@ScienceAlert) 11 января 2018 г.

Акулы-гадюки обитают в северо-западной части океана, днем предпочитают держаться на глубине от 270 до 360 метров, а ночью поднимаются к поверхности воды. Размеры Trigonognathus kabeyai достигают 54 сантиметров и 0,75 килограмма.

Отмечается, что этот вид вряд ли представляет угрозу для человека — их рацион питания состоит из ракообразных и костных рыб.

Несмотря на это, некоторые пользователи сравнили акулу с Чужим из одноименного фильм Ридли Скотта. "Это что-то из ночных кошмаров. Прямо как из фильма "Чужой", — пишет Spiked Durian из Сингапура.