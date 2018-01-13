Водитель милицейского «уазика», который протаранил маршрутку: «Я полгода ездил с неисправным спидометром» 8 13.01.2018, 14:40

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Фото: Нетипичный Витебск

В результате аварии трое взрослых и ребенок попали в больницу.

В Витебске судят водителя милицейского «уазика», который в апреле прошлого года врезался в маршрутное такси. Микроавтобус от удара лег на бок, чтобы достать пассажиров, пришлось выломать люк. Тогда травмы получили четыре человека, в том числе один ребенок.

Дело рассматривается в выездном заседании суда. В Первомайском РОВД Витебска собрались военнослужащие внутренних войск - в основном те, кому приходится иметь дело с техникой, пишет kp.by.

Обвиняемый - 23-летний водитель Андрей Волох. На момент аварии он служил по контракту во внутренних войсках. С момента заключения контракта не прошло и месяца. До этого Андрей проходил во внутренних войсках срочную службу. Тоже водителем. На том же «уазике». Молодого человека обвиняют по ч. 2 ст. 464 УК РБ - в нарушении правил вождения специальной машины, повлекшее причинение тяжких телесных повреждений одному человеку и менее тяжких - троим. Вину Волох признает полностью. Максимальное наказание, которое он может получить, - пять лет лишения свободы.

Водитель признал вину, но не может вспомнить, выключал ли он "крякалку" перед перекрестком

Фото: Сергей СЕРЕБРО

- Мы получили по рации сигнал, что требуется срочная помощь пешему патрулю, - рассказывает Андрей. - Вначале этот вызов принял другой экипаж, но потом оказалось, что они не смогут прибыть туда быстро, мы приняли вызов и поехали. В чем там было дело, я не знаю, но если речь идет о «срочной помощи», значит, действительно ехать нужно незамедлительно.

По данным экспертизы, милицейский УАЗ несся со скоростью 89,1 км/ч. Андрей Волох называет другие цифры - «кажется, около семидесяти».

- Стрелка прыгала от 60 до 80, - объясняет он. - Она вообще постоянно прыгала, спидометр барахлил уже несколько месяцев. Я говорил несколько раз, что не могу разобрать, что он показывает. Нет, не писал. Просто устно начальству говорил.

Волох никак не может вспомнить, выключал ли он звуковой сигнал-«крякалку», когда подъезжал к злополучному перекрестку, или звук отключился самопроизвольно. По его утверждению, он понял, что летел через перекресток без сирены только после того, как посмотрел видео с места аварии.

На заседание суда привели военнослужащих, в обязанности которых входит вождение и обслуживание техники

Фото: Сергей СЕРЕБРО

По словам адвоката пострадавших, они будут заявлять иски о возмещении ущерба. Андрей Волох пока ничего никому не пытался компенсировать. Навестил пострадавших в больнице, но поговорить удалось только с одной женщиной, остальные не захотели с ним общаться.

- Она сказала: «Я и хочу тебя простить, но пока не получается…», - вздыхает Андрей.

Через три дня после аварии у Андрея родилась дочка. Сейчас из Вооруженных сил его уволили, он работает водителем на птицефабрике. За несколько месяцев, которые прошли с момента аварии, на личной машине несколько раз попадался на нарушении ПДД - превышал скорость, ездил без техосмотра…