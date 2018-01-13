От матери-одиночки до счастливой женщины: вдохновляющая история жительницы Гродно 13.01.2018, 15:13

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Фото: 015.by

Простая жизненная история о том, что главное — не отчаиваться.

Наталья и Алексей познакомились в 2001 году. Встреча произошла в лагере для глухонемых: она оказывала медицинскую помощь (Наталья операционная медсестра), он был вожатым. Тогда они просто общались. Когда смена закончилась, сошло на нет и общение. Но спустя четыре года раздался телефонный звонок, на другом конце провода была Алексей, пишет сайт Гродно 015.by .

– Он тогда в лагере мне понравился очень. Интересный человек, с ним можно было говорить почти на любые темы. И улыбался так красиво, тепло и по-доброму. Поэтому, когда Алеша позвонил, я очень обрадовалась. Роман был красивым и ярким, события сменяли друг друга. А потом пришлось притормозить и вернуться с небес на землю, — вспоминает женщина. — Я забеременела. Для меня было это большой радостью, но я знала, что для Алеши это не будет такой хорошей новостью. Ему нужно было тогда уезжать, наклевывался серьезный бизнес. Сначала я не говорила ему, а потом, когда он вернулся из-за границы попросила о встрече. В тот день он произнес слова, которые много лет не выходили из моей головы: «Если ты думаешь, что я теперь все брошу, ты глубоко ошибаешься».

«Решила подать на алименты и узнала, что он женат»

Наталья никогда бы не сделала аборт, для нее этот ребенок был желанным. В глубине души она возможно понимала, что так и выйдет с Алексеем. Но когда мы счастливы, мы многое не замечаем. После тех самых слов земля будто ушла из-под ног женщины, в глазах стояли слезы. Больно. Что будет дальше?

– Моя истерика была безмолвной. Я не рыдала, не кидалась из стороны в сторону. Просто села рядом с отцом и все ему рассказала. Он обнял меня и сказал, что мы со всем справимся и чтобы я ни о чем не думала. Нужно спокойной выносить ребенка. Мне так важно было это услышать, — подчеркивает женщина. — Мама у меня более импульсивная, но и она вскоре успокоилась. Я не хотела ничего брать от Алексея, решила, что сама справлюсь со всем. Но через три года финансы залепили романсы и пришлось переступить через себя. Я разыскала его и узнала, что он оказывается женился. Мне вновь было очень больно, может оставались еще чувства, где-то там внутри. Встретилась мы в суде. Он был холоден, но несмотря на это я нашла в себе силы подойти, улыбнуться и поблагодарить его за сына.

«Поняла, что с ребенком, что-то не так»

Финансы все также пели романсы. Наталье пришлось уехать на заработки в Польшу, когда сыну исполнилось четыре года. Общение с Алексеем было минимальным. Потом мать одиночка-узнала, что ее бывший возлюбленный вновь женился на женщине старше его, с детьми. Наталья думала, что все прошло, но сердце словно кто-то безжалостно ущипнул.

– Может я бы не обращалась к нему за помощью, но ситуация была сложной. Все-таки иногда приходится признать, что ты не всемогуща. Артуру (сын Натальи, прим. автора) исполнился месяц. Поняла, что с ребенком что-то не так. Мышцы были ужасно напряжены, шея сама голову держала, а для месячного младенца это никак не норма. Губы синели, — объясняет Наталья. — Испугалась страшно. В поликлинике сказали, что все нормально, после кесарева так бывает. Но я-то сама медик, видела, что не все хорошо. Стали пробиваться к врачам. В детской сказали, что срочно нужно в больницу.

«Если бы не помощь родителей, сошла бы с ума»

Врачи выявили у мальчика серьёзнейший тонус мышц. Ребенок испытывал постоянные боли. Не спал, не ел. Почти все время плакал и кричал. В больницу Наталья не стала ложиться, ребенок был очень трудным. Домой приходила массажистка, и сама женщина делала массаж. Нужна была куча всего: грелки, специальные порошки для массажа, препараты. Каждый день – бесконечная борьба.

– Если бы не помощь родителей, сошла бы с ума. Тут даже если бы был муж, я без них бы все равно не справилась. Я не привыкла жаловаться, но было очень тяжело. В три месяца и в семь мы лежали в больнице. Уже после года стало полегче. Тонус был не таким сильным, но ребенок был очень активным, возбудим, нередкими были истерики. Но мы со всем справились. Уже после трех лет все пошло на спад и стало легче, — рассказывает Наталья.

«Вот бы ты был моим папой! Ты такой классный!»

Когда Наталья была на заработках в Польше, Алексей пытался с ней связаться. Трубку подняла мама женщины. Возможно в ней заговорила обида за дочь. Она не сказала, где Наталья. Так было несколько раз. Не подряд, а через разные промежутки. Но вот Наталья вернулась в Беларусь и Алексею удалось с ней встретиться. Он хотел видеть сына. Наталья растерялась, а подсознание выдало ответ: «Я не против».

– Мы встретились. Но я попросила его не говорить Артуру, что он его отец. Мало ли что. Вдруг он опять исчезнет, а у мальчика травма будет. Артур часто спрашивал почему у него нет отца. Но я всегда говорила, что он есть, не получится ребенок без мамы и папы. Всегда говорила, что мы любили друг друга и он был желанным. Просто так уж вышло, что люди расходятся. И как-то мы стали общаться, Алексей подружился с сыном. Однажды они разговаривали по скайпу (Алеша тогда была в Польше тогда) и Артур с восхищением сказал: «Вот бы ты был моим папой! Ты такой классный!». Я отвернулась, слезы на глазах, Алеша тоже еле сдерживался.

Фото: 015.by

Фото: 015.by

«А где-то там бродила мысль об еще одном предательстве»

Точки зрения разделились на два лагеря. Одни упорно говорили, что Наталья совершает ошибку. Нечего с таким горе-мужиком водиться. Два раза был женат и два развода. Помотала его жизнь, а теперь пришел греться у огня. Хитрый. Второй — был не против. А кто знает, как оно в итоге получится? Все совершают ошибки, и все имеют права на второй шанс.

– Почему я замуж не вышла? Может это глупо, но я за ребенка переживала. Как он это воспримет, да и не хотелось, чтобы какой-то чужак воспитывал моего сына. А может где-то там бродила мысль об еще одном предательстве, — делится Наталья. — Теперь сын большой и, если мужчина поступил бы плохо, ребенок это запомнил бы. Поэтому я решила не препятствовать общению, тем более сколько тут этой жизни. Как сейчас помню: на работе зазвонил телефон, это был Алексей. Он пригласил меня и Артура в гости на несколько дней к себе в Польшу. Мы отлично проводили время. Решили рассказать все Артуру. Ему было тогда восемь лет. Боялись, что сын начнет злится, мол почему папа нас бросил. Но мальчик был безгранично счастлив. Не мог поверить.

Фото: 015.by

Фото: 015.by

Фото: 015.by

«Я всегда думал, что у тебя нет чувств ко мне»

Во время того уик-энда Алексей сделал Наталье предложение. Это повергло ее в шок. Мужчина это прекрасно понимал, поэтому отошел в сторону и дал время на раздумье. Артур же радостно кричал, чтобы мама соглашалась. Но так просто такие решения не принимаются. Тут мнения вновь разделились на два лагеря: за и против. Но решение, естественно, было за Натальей.

– Я спросила почему он раньше этого не сделал. Он ответил так: «Я всегда думал, что у тебя нет чувств ко мне. Ты была холодна и никогда не шла на контакт. Только спустя годы я понял причину и осознал, как сильно тебя обидел». Его слова прозвучали очень искренне. Я согласилась, несмотря на то, что мне было очень страшно.

Фото: 015.by

Фото: 015.by

Фото: 015.by

«Моника Беллуччи вообще в 45 родила»

Пара распилась в Гродно. Артур закончил третий класс и супруги переехали в Польшу. Вначале они жили в Эльблаге, а в шестнадцатом году переехали в пригород Кашалина. Снимали дом, а затем купили квартиру. Переезд дался без особых трудностей. Наталья переживала за два момента: как освоится сын и по поводу работы. У Артура сложилось все удачно в школе, а вот собрать все нужные документы для лицензии не вышло. Было обидно, так как работа женщине очень нравилась.

– Я убедилась, что, если судьбе будет угодно, она не раз ещё сведет людей, которые однажды разминулись. Мы очень хотели второго ребенка. Мы понимали, что это риск. Но с другой стороны много примеров удачных беременностей у женщин за 40. Моника Беллуччи вообще в 45 родила. Естественно, были проблемы. Мы пережили две замерших беременности. Это конкретно так по мозгам дало. В один момент мы сдались и решили, что хватит попыток. А потом узнали, что я беременна. Было очень страшно. Но все сложилось хорошо, Франческе уже девять месяцев.

Нарадоваться не можем. Артур был безумно рад сестренке. И сейчас у нас радости еще больше будет. Недавно узнала, что мы ждем ребенка. Это все очень волнительно, но я знаю, что все хорошо будет, — делится впечатлениями Наталья. — Сын меня поддерживает, родители тоже, муж безумно заботливый. На сегодняшний день я могу с уверенностью сказать, что у меня есть все. Надёжный мужчина — это лучший подарок судьбы для женщины. Он еще и зверушек бездомных со мной выхаживает, и приютам для животных помогает. Желаю женщинам повстречать на своём пути такого же прекрасного мужчину!

Фото: 015.by

Вот так, спустя годы Наталья обрела счастье. Несмотря на страхи, боль и сомнения женщина никогда не отчаивалась, всегда сохраняла позитивное расположение духа. Собирала все хорошее и доброе, и грелась у этого горячего пламени, которое сохранило в ее душе тепло и мягкость. А все невзгоды закалили ее и сделали сильней. Возможно, все это было длинным прологом к долгой и счастливой жизни.