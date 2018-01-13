Мечты «сверхдержавы» о высокодуховных «Мистралях» 2 Александр Коваленко, sprotyv.info

13.01.2018, 15:46

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Российский флот еще очень долго не увидит грозу американских эсминцев, не имеющий аналогов в мире «Лидер».

Не успел я буквально на этой неделе обсудить перспективы российского авианосцестроения, приведя как пример скудных возможностей постройки крупных боевых кораблей на верфях России отсутствие отечественных вертолетоносцев, как Министерство обороны РФ и Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) объявили о начале строительства первого УДК. Планируют его заложить на «Северной верфи» в 2020 году, а поставить в 2024-м.

Собственно, сбылась мечта идиота, и не имеющий аналогов в мире российский флот таки наконец-то получит в свое распоряжение вертолетоносец собственного производства, да еще и в столь короткие сроки? Увы, но не стоит пока спешить гибридным соседям откупоривать новую бутылку боярышника!

Прежде всего, разберемся в том, что такое современный вертолетоносец, или же УДК. Это боевые корабли, которые предназначены для осуществления десантирования на сушу моторизованных воинских частей, обслуживания боевых вертолетов, командования приданными подразделениями и оказания помощи раненным. По крайней мере, эти функции выполняют всем известные УДК «Мистраль».

В свою очередь, есть и более специфичные вертолетоносцы, к примеру, такие как японские «Хюга», выполняющие еще и функции эсминца. Однако у всех у них есть одна общая черта, их полное водоизмещение не менее 18 тыс тонн.

Например, если говорить о вертолетоносцах типа «Мистраль», то их максимальное водоизмещение 32 300 тонн. А рекордсменом среди УДК на сегодняшний день является вертолетоносец типа «Америка», водоизмещением 45 700 тонн.

Таким образом, мы получили представлением о том, каких размеров должен быть боевой корабль, дабы полноценно выполнять функции вертолетоносца.

Но, как известно, на сегодняшний день у России нет технической возможности ни на одной из своих верфей вести постройку боевого корабля данного типа водоизмещением больше 20 тыс тонн. И более того, эсминец проекта 23560 «Лидер» до сих пор не заложен на все той же «Северной верфи», из-за технической невозможности постройки корабля водоизмещением 18 тыс тонн, коим он и является.

Одно время даже планировалось перепроектировать этот боевой корабль, доведя его до уровня «большого фрегата».

Однако, в эту бочку гибридной «зрады» недавно было добавлено немного высокодуховной «перемоги», ведь стало известно, что «Северная верфь» развернула модернизацию своих мощностей, дабы построить таки корабли намеченного тоннажа.

Так, что же, эсминцу и вертолетоносцу таки быть? И снова не спешим с выводами!

Модернизация верфи позволит вести полноценное строительство одного корабля и закладку второго. При этом, в первую очередь заложены, согласно планам, будут вертолетоносцы, а потом уже эсминец, которым россияне в своих фантазиях грозят американскому флоту, у которого уже на сегодняшний день в строю 64 эсминца типа «Арли Берк».

Кроме того, хотелось бы в очередной раз напомнить, что строительство боевого корабля меньшего тоннажа и его ввод в строй (что должно произойти в этом году), а именно фрегата проекта 22350 «Адмирал Горшков» водоизмещением 4550 тонн, заняло 12 лет. На его коллегу, фрегат «Адмирал флота Касатонов», водоизмещением 5 400 тонн, уже ушло 8 лет, и он до сих пор не в строю.

Собственно, какие выводы можно из этого сделать?

Прежде всего, если Россия и возьмется за строительство своего вертолетоносца, то это будет корабль весьма скромных размеров, как для современных кораблей подобного типа, и явно унаследует общие черты с советским проектом 1123. А это значит, что авиационная группа такого корабля не будет превышать 14-16 летательных аппаратов.

Второй вывод – российский флот еще очень долго не увидит грозу американских эсминцев, не имеющий аналогов в мире «Лидер». Ведь первым дело вертолетоносцы, а эсминец уже потом.

И в заключении… С учетом того, сколько времени уходит у российских судостроителей на постройку кораблей меньших размеров, и более привычных для них, а не столь специфичных как вертолетоносцы, можно только предположить сколько на самом деле у них уйдет времени на завершение работ хотя бы по одному из кораблей данного типа.

А теперь, можно и боярку откупорить!

Александр Коваленко, sprotyv.info