Леонид Кучук: В Украине всегда почетно работать 13.01.2018, 15:59

1,331

Леонид Кучук

58-летний белорусский специалист рассказал, что ему предложили поработать с некоторыми сборными.

Бывший главный тренер "Локомотива" и "Ростова" белорус Леонид Кучук рассказал о возможных вариантах продолжения карьеры. Об этом пишет «Прессбол».

"В Украине всегда почетно работать. Тренерская судьба бывает разной. Это может быть работа в Украине, Молдове, Беларуси, Польше... Всегда появляются какие-то интересные варианты. Есть предложения поработать с некоторыми сборными, всегда интересуются какие-то клубы. Но я уже не такой молодой тренер, чтобы откликаться на любой вариант. Потому в любом варианте нужно понимать, чего ты можешь достигнуть с этой командой как тренер и что ты можешь дать этой команде", — рассказал Кучук.

58-летний белорусский специалист в начале декабря был уволен с поста главного тренера "Ростова".