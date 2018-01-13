В Крыму размещен еще один дивизион С-400 5 13.01.2018, 16:25

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Дивизион зенитных ракетных систем С-400 приводится в полную боеготовность менее чем за пять минут.

Россия усиливает военное присутствие в аннексированном у Украины Крыму ракетами "земля-воздух". В субботу, 13 января, на боевое дежурство в Севастополе заступил еще один дивизион зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 "Триумф", сообщил «Немецкой волне» командующий Четвертой армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант Виктор Севостьянов.

Год тому назад в районе Феодосии был размещен первый дивизион С-400. Севостьянов особо отметил высокие боевые возможности комплекса С-400, который может быть развернут в боевое положение менее чем за пять минут.

Боевые возможности С-400

ЗРС дальнего действия С-400 "Триумф" предназначена для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Система способна поражать аэродинамические цели на дальности до 400 километров, на дальности до 60 километров - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 километра в секунду на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.

По словам Севостьянова, ЗРС будут защищать российские границы не только на территории Крыма, но и на значительной части Краснодарского края.

Россия аннексировала Крым в 2014 году. В ответ Евросоюз и США ввели против РФ экономические санкции. В декабре США обещали предоставить Украине "расширенный оборонительный потенциал", включая противотанковые ракеты.