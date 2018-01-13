Фотофакт: Потрясающе красивый самый большой остров Беларуси 6 13.01.2018, 16:37

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Фотограф сделал фантастически красивый снимок сверху острова Ду на Освейском озере.

«По сравнению с окружающими пейзажами он выглядит очень необычно: вокруг преимущественно равнинная местность, дно озера также не имеет особых перепадов глубины (на 70% озера она не превышает 2 метра), а здесь с самого края острова начинаются крутые холмы. И в отличие от большинства наших островов, то заболоченные, то поросшие лесом, на острове Ду лесные участки и луга постоянно меняют друг друга, создавая необычный ландшафт.

Далеко на горизонте уже Латвия - к ней тут 8-10 километров. А на таком же расстоянии справа начинается территория России», - пишет в «Фейсбуке» автор снимка, астроном и фотограф Виктор Малыщиц.