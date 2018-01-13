10 идей для празднования Старого Нового Года 2 13.01.2018, 17:02

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В ночь с 13 на 14 января белорусы будут праздновать Старый Новый год – уникальный праздник.

Через две недели после ночи новогодних гуляний мы опять собираемся за праздничным столом, чтобы вновь поздравить друг друга с праздником. Но этот раз со Старым Новым годом. Эта прекрасная возможность реализовать несбывшиеся в новогоднюю ночь идеи или ещё раз собраться семьей, а может встретиться с теми, кого мы хотели, но не смогли увидеть в праздничную новогоднюю ночь. Поэтому Старый Новый год наполнен особым смыслом. relax.by разобрался, что это за праздник и как его можно отметить!

Почему мы празднуем Старый Новый год?

Старый Новый год мы отмечаем в ночь с 13 по 14 января. Родилась традиция в 1918 году, когда вместо юлианского календаря был введен григорианский, и в нашу жизнь вошло понятие «старого» и «нового» стиля.

Как провести: 10 идей

К сожалению, это не красный день календаря. Весь день 13 января вы скорее всего проведёте в делах и заботах. Но это не повод не повеселиться вечером. Устройте для себя праздник и проведите его так, как не удалось отметить Новый год. Этакий второй дубль для 31 декабря.

1.Тёплый круг друзей. Пригласите в гости того, кого не было (а хотелось бы увидеть рядом) в Новогоднюю ночь. Например, подругу, живущую в другом городе.

2. Устроить грандиозное семейное застолье.

Ведь Новый год — семейный праздник. Но у каждого, как правило, в эту ночь свои планы. А уж на Старый Новый год личные дела мало кто планирует. Воспользуйтесь этим и пригласите всех родственников — речь не о родителях (это само собой). Разошлите приглашения тетям, дядям, сестрам с их вторыми половинками. Тем более что Вы давно не видели друг друга (последний раз на свадьбе у родственников, наверное).

3. Посетить родной город.

Даже если вы живёте в нем. Откройте для себя ночной город, ведь отметить Старый Новый Год можно и под звёздным небом! Побродите по знакомым уличкам, станцуйте безумные танцы под новогодние ритмы на площади вместе с толпой народа. А после слепите снеговика с носом-морковкой во дворе дома. А если вы живёте в другом городе, то обязательно съездите домой. Думаем, вашей семье будет очень приятно увидеть вас.

4. Устроить романтический вечер.

В Новогоднюю ночь так и не удалось остаться с любимым наедине? Есть шанс это исправить. Устройте новогодний вечер на двоих. Только никаких там селёдок под шубой и оливье. Закажите суши или приготовьте своё фирменное блюдо и зажгите свечи.

5. В лучших ресторанных традициях…

Многие заведения города, кафе и рестораны, предлагают в этот праздник особую программу и меню. Даже если вы не найдёте подходящее заведение, отправьтесь в любимый ресторан или закажите столик там, где давно хотели побывать, но все как-то не складывалось.

6. По-зимнему: на катке

К этому времени сезон катаний будет в самом разгаре . Выберите место, самое близкое к дому. Отлично, если вы пойдёте на каток большой компанией, но и вдвоём, и даже одному, там будет весело. А после уже дома или в уютном кафе согрейте себя и друзей теплым глинтвейном.

7. Горнолыжный комплекс

Давно хотели покататься на лыжах или сноуборде? Или слететь с горки на тюбинге? Горнолыжный комплекс вам поможет осуществить эту затею. Если время и возможности позволяют, отправляйтесь за город: в Силичи, Лагойск или на Якутские горы в Дзержинске. Ну а если в городе вы сможете посетить парк активного отдыха «Солнечная Долина», расположенный в Курасовщине.

8. Экзотические страны или «С Новый годом!» под шум прибоя

Это вариант для тех, у кого в запасе парочка отгулов, а кошелек не опустошен полностью после праздников. Старый Новый Год в Турции, Египте или Эмиратах уж точно запомнится.

9. Тематическая вечеринка или карнавал!

Главное, предупредить гостей о дресс-коде. В этот вечер без масок и костюмов вход строго запрещён. Это может быть венецианский бал или диснеевская тема. И кстати, вечеринка может быть не обязательно шумной, ведь можно устроить семейный карнавал или пригласить друзей вместе с детьми.

10. Гадания: на кофейной гуще и не только…

Пожалуй, самая загадочная идея. Гадать нужно только с наступлением темноты. Одно из самых популярных гаданий — на воске. Его капают в воду и по фигурам, образовавшимся от капель, определяют будущее. Порой, чтобы его узнать, нужно проявить фантазию.

Говорят, чтобы узнать имя будущего жениха, нужно в этот вечер выйти на улицу и спросить имя первого встречного.

А ещё есть забавное гадание на приготовленных собственноручно варениках. В определённые вареники кладут не вкусную начинку, а предсказывающую. В качестве вестников служат горошки перца, монетки или фасоль.

Фасоль, к примеру, сулит богатство, сахар — сладкую жизнь, пуговица — обновку, монетка, соответственно, деньги, лавровый лист — славу.