Какое авто можно купить из подержанного солидного «премиума» подешевле? 8 13.01.2018, 17:39

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Продавцы таких автомобилей зачастую сдержанны и уверяют в ухоженности пока еще своих машин.

Пока одни всерьез просчитывают выгоду в обслуживании между "бюджетниками", другие все еще желают вкусить "премиума" за ту же стоимость. Abw.by "прошерстил" базу объявлений в поисках солидных джипов - есть что выбрать.

Продавцы таких автомобилей зачастую сдержанны и уверяют в ухоженности пока еще своих машин. "Машина обслужена и досмотрена. Заменены "расходники". Подробности по телефону", - сообщает продавец BMW X5.

Автомобиль 2003 г.в. с 3-литровым бензиновым двигателем, АКП и заявленным пробегом 280.000 км оценен в $9900.

Еще один X5 с АКП и мотором 3.0Б, но уже 2002 года оценен в $8299. Как водится, автомобиль в хорошем состоянии, "без проблем по кузову, подвеске, двигателю, электрике и пр.".

Небольшие нюансы уже устранены:"Новая АКБ + есть старая, но рабочая. Недавно менялась прокладка клапанной крышки и сама крышка - была течь масла, ее устранили. Также заменили клапан вентиляции картерных газов и еще много чего".

$14.900 хочет получить продавец Land Cruiser Prado 2003 г.в. "Автомобиль в превосходном состоянии. Пригонял из Германии в 2010 году, есть подтверждающие документы. Машина в заводской краске, безаварийное прошлое 100%".

Продавец также уверяет в отсутствии проблем с дизельным 3-литровым двигателем, МКП и подвеской. Заявленный пробег - 240.000 км. Уместен разумный торг.

Необычайно скромен продавец Land Cruiser 2001 года с 4,2-литровым дизельным двигателем и АКП. Никаких подробностей об автомобиле не сообщается, а в описании в объявлении лишь щедро перечислены многочисленные опции.

Заявленный пробег - 307.000 км. Отдельно отмечено происхождение автомобиля: "Не РФ". Стоимость Land Cruiser - $17.500.

Заметно дешевле обойдется покупка не менее солидного Mercedes ML W163 2002 г.в. с 2,7-литровым дизельным двигателем и АКП. Пробег, если верить объявлению, не превышает 300.000 км.

"Мотор, "автомат", подвеска - без вопросов, кузов не крашен, торг на нюансы". Оценен ML в $7900.

Есть в продаже ML W163 и подешевле. Дизельный Mercedes с АКП 2000 года, по словам продавца, "в хорошем состоянии для своих лет" и "ездит каждый день".

Первое время покупателю даже не придется проводить ТО, поскольку "произведена замена масла в двигателе, АКП, мостах, "раздатке". При стоимости $6700 возможен торг, равно как и обмен на автомобиль подешевле с доплатой.

"Не требует вложений" Volkswagen Touareg 2004 г.в. с мотором 2.5 TD и АКП. Заявленный пробег - 395.000 км.

Продавец уверяет в отличном состоянии авто и в том, что проблем с двигателем и коробкой не будет. Оценен Touareg в $10.500.

Если связываться с дизелем не хочется, можно без проблем отыскать и бензиновый Touareg, причем за меньшую стоимость. Автомобиль 2004 года с АКП и 3,2-литровым бензиновым двигателем, по словам продавца, просто "в нормальном техническом состоянии".

Подробностей, помимо комплектации, владелец не сообщает. Оценен Touareg в $8600, при осмотре возможен торг.

Где Touareg - там и Porsche. За Cayenne 2003 г.в. с 4,5-литровым бензиновым двигателем и АКП просят $8500.

Заявленный пробег скромен - 121.000 км. Состояние автомобиля продавец называет хорошим, но "имеются мелкие неполадки по двигателю".

У еще одного Cayenne с двигателем такого же объема и того же года выпуска пробег еще меньше - 120.000 км. Интересен подход владельца к продаже: "Можно целиком на запчасти. Можно обмен на трактор, тягач, лесную технику и т.п."

При этом продавец отмечает, что автомобиль в хорошем состоянии, из нареканий - лишь неработающий стеклоочиститель. Причина продажи проста - автомобиль не нужен. Оценен Porsche в $9900.

А вот Infiniti FX35 новее (2005 г.в.) и стоит дешевле - $7700. Заявленный пробег - 206.000 миль. Под капотом - 3,5-литровый бензиновый двигатель, который работает в паре с автоматической коробкой передач.

Подробностей о техническом состоянии авто немного: "Трещина на лобовом. Нюансы по кузову". Торг уместен.

Стоимость Lexus GX470 2003 года на фоне Infiniti несколько пугает - $14.000. Зато никаких "нюансов": "Отличное состояние, все менялось вовремя".

GX470 оснащен АКП и 4,7-литровым бензиновым двигателем, который предусмотрительно переведен на газ. Заявленный пробег - всего 190.000 км.

За отсутствие проблем по кузову в случае с FX35, похоже, придется доплатить. Еще один Infiniti оценен в $9500 - 2005 г.в., 3.5 Б, АКП и пробег 250.000 км. "Продам отличный, полностью обслуженный автомобиль (бумаги о прохождении ТО есть), без технических вопросов (масло в двигателе и коробке новое, катализаторы не вырезаны, по расходу масла твердый 0, от замены до замены 9 тыс. ничего не доливаю), по кузову также все отлично".

Обмен продавца не интересует, а торг уместен разве что минимальный, например, на дорогу.

И завершает нашу подборку Range Rover Sport 2005 года с АКП и 4,4-литровым бензиновым двигателем. Отставить шуточки про сервисы! Тем более что нынешний владелец сразу обнадеживает насчет технического состояния, которое оценивает как "отличное": "Самый неприхотливый и беспроблемный ягуаровский мотор, атмосферный, без компрессора. Двигатель не троит, не дымит. Умеренный расход для автомобиля такого класса. Двигатель, коробка, пневма, электрика - все без нареканий. Отличный салон. Все работает. Ошибок нет. Кузов ровный, без вмятин и потертостей".

Оценен Range Rover в $11.300. Продавец убедительно просит не звонить и не слать смс лишь для того, чтобы узнать конечную цену. Торг уместен, но только возле автомобиля.