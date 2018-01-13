В прошлом году Украина запретила въезд 1500 иностранцам 13.01.2018, 18:50

В их числе - более сотни артистов и других деятелей культуры.

В 2017 году около 1500 иностранным гражданам был запрещен въезд в Украину из-за посещения полуострова Крым в нарушение установленного порядка. В их числе - более сотни артистов и других деятелей культуры, сообщает «Немецкая волна» со ссылкой на пресс-службу украинской Государственной пограничной службы в субботу, 13 января. За тот же период времени было составлено почти 2300 административных протоколов за нарушение порядка въезда и выезда с полуострова.

Госпогранслужба "продолжает системно принимать меры по выявлению и привлечению к ответственности лиц, посещавших временно оккупированную территорию АР (автономной республики. - Ред.) Крым вопреки установленному порядку". С начала 2018 года выявлено более 30 таких лиц. Кроме того, по результатам мониторинга стало известно, что полуостров посещали, возможно, еще более 810 человек.

Россия аннексировала украинский полуостров Крым в марте 2014 года. После этого Киев предоставил Крыму статус "временно оккупированной территории" и разрешил иностранцам въезд и выезд с полуострова только через контрольные пункты, расположенные на территории материковой Украины, с предварительным получением разрешения от украинских властей.

Самойлова и Scooter

В августе 2017 года прокуратура Крыма, переехавшая после аннексии в Киев, открыла уголовное производство в связи с незаконной поездкой немецкой музыкальной группы Scooter. Музыканты выступали на фестивале в Балаклаве, прибыв на полуостров из РФ. Ранее в том же году Киев запретил въезд в Украину российской певице Юлие Самойловой, которая ранее также посещала Крым в нарушение украинского законодательства. Из-за запрета артистка не смогла принять участие в проходившем в Киеве песенном конкурсе "Евровидение-2017".