В этом году витебские чиновники потратят почти $7 тысяч на букеты

В этом году витебские чиновники потратят почти $7 тысяч на букеты3
- 13.01.2018, 19:10
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Витебский областной исполнительный комитет объявил тендер на закупку 5000 цветов.
В течение 2018 года для нужд облисполкома будут закупаться свежие срезанные цветы и цветочные бутоны, выращенные в закрытом грунте, а также букеты из них. Ориентировочная стоимость закупки составляет 13 500 рублей, оплачиваться она будет из местного бюджета, пишет сайт news.vitebsk.cc.
Похожий тендер проводился в 2014 году, тогда Витебский облисполком приобретал 4000 цветов.