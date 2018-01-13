В этом году витебские чиновники потратят почти $7 тысяч на букеты 3 13.01.2018, 19:10

2,228

Фото: kp.by

Витебский областной исполнительный комитет объявил тендер на закупку 5000 цветов.

В течение 2018 года для нужд облисполкома будут закупаться свежие срезанные цветы и цветочные бутоны, выращенные в закрытом грунте, а также букеты из них. Ориентировочная стоимость закупки составляет 13 500 рублей, оплачиваться она будет из местного бюджета, пишет сайт news.vitebsk.cc.

Похожий тендер проводился в 2014 году, тогда Витебский облисполком приобретал 4000 цветов.