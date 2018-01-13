Как семья белорусов ездила отдыхать в Грецию на машине

Как семья белорусов ездила отдыхать в Грецию на машине15
- 13.01.2018, 19:42
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Белорусы решили добраться к морю, несмотря ни на что.
- Моя семья - заядлые автопутешественники. Все начиналось с Украины, потом решили посмотреть и Европу, - рассказывает abw.by читатель. - Детям нравится, когда за несколько дней за окнами пролетает несколько стран со своими традициями, культурой и архитектурой. Интересно видеть то, про что рассказывают передачи. Всегда наши путешествия происходили гладко. Но спустя много лет случилось то, что всегда звучало в многочисленных вопросах, начинавшихся с "А если...?" Итак, путешествие на острова Корфу и Скиатос в Греции, с набором "а если?".
Как едем?
Машина - минивэн Citroёn Evasion, очень комфортный, газ/бензин. В нашем конечном варианте - 7 мест, полная загрузка под 2,5 тонны. Всегда подходим к путешествию с расстановкой. Машина полностью проверена, обслужена и ждет момента отъезда. В багажнике - необходимый инструмент и запчасти. "Зеленая карта", документы пересмотрены и собраны. Едем только своей семьей: я, жена и двое детей 16 и 6 лет.
До отъезда остаются считанные дни, незадолго до выезда вместо замены прокладки турбины (секло) пришлось менять горячую часть. За два дня до отъезда потек сальник полуоси, который менялся год назад. Благо дружу с руками, все было отремонтировано и заменено.
День отъезда - и... С нами решили ехать друзья. Вместо четырех человек уже семь. В спешном порядке ставится багажник на крышу с релингами. Сумки еле поместились.
Вот он, долгожданный момент отъезда!
Польша. Нежданный праздник
7 часов вечера, 15 июня, полные баки. Кольцевая, М1 и до Бреста время пролетело незаметно. Перед границей доливаем все до "полного". Далее Домачево - там меньше тех, кто зарабатывает себе на жизнь. Но в этот раз все пошло не по плану. И хотя перед поездкой я тщательно изучаю правила, нововведения и т.д., посмотреть, какие праздники могут быть в странах, я совсем забыл. В Польше был День Тела Господня. Он как наша Пасха, нет конкретного числа.
Около 15 машин, но ждут они уже более шести часов. Нам повезло чуть больше - мы простояли два часа без движения. Вскоре поляки соизволили пропустить все машины за полчаса. К слову, в Польше религиозный праздник - это действительно праздник! Не работает никто. На заправочных станциях вам, кроме топлива, ничего не продадут. Не успели купить поесть - останетесь голодными.
Дорога вдоль границы изобилует живностью, везде стоят знаки ограничения скорости и "Дикие животные". Это и помогло. Мы ехали на скорости 70, когда на дорогу выскочила косуля. Успел затормозить и увернуться. Вскоре леса закончились - закончились и знаки. С двух сторон дороги поля с высокой травой. 90 км/ч, рассвет, красота - и вдруг на дорогу выскакивает косуля №2. Успел погасить скорость до 40 и максимально увернулся, но правым углом задел филейную часть. "Аварийка" и осмотр повреждений.
Все уже немного нервничают. Слишком много всего на таком коротком отрезке. Косуля убежала, оставив мне на память разбитый "поворотник" и треснутый бампер.
От Словакии до Македонии. Куда все спешат?
До Словакии доехали без приключений, но и там тоже все в празднике и не продают еду. На границе можно купить виньетку для Словакии и Венгрии. В Словакии "националки" бесплатные. Можно объехать автобан и не платить за дороги, но это отнимает много времени. К тому же автобан достраивают, скоро просто не будет возможности его объехать. Но и здесь все не так гладко. Впервые покупка виньетки была через часовую очередь.
Словакию проезжаем по краю и въезжаем в Венгрию. Будапешт, огромный мост, построенный во времена СССР, старинные и новые здания. Похоже на кадры истории, которая проходит перед глазами в течение короткого времени.
При подъезде к Сербии были очень удивлены на границе очередью, которой никогда не было. На двухполосной дороге четыре ряда машин, которые у КПП плавно перетекают в шесть. Простояли полтора часа без движения и познакомились с двумя семьями из РБ. Только начали делиться едой, как очередь сдвинулась с места.
Через полчаса мы уже ехали по Сербии в направление Субботицы.
Городок, который пользовался большой популярностью в СССР, был забыт, но не заброшен, а теперь он опять становится одним из туристических мест. Озеро, отели с саунами, закусочные. Курортный оазис. Найти жилье от 25 евро не составляет труда. И вскоре мы уже обедали во дворе дома под деревьями. Хозяйка старалась сделать все, чтобы нам было комфортно отдыхать. Утром, плотно поев, подтянули свой сербский, пока прощались с хозяйкой, и вырулили на трассу.
За все путешествия у меня сложилось впечатление, что скоростной режим соблюдаю только я, - при ограничении 130 меня все обгоняли. За дороги платишь на пропускных пунктах. Карточки принимают везде, что очень удобно.
Солнце, жара, красота. Четыре урожая в год, по словам местных. Настроение приподнятое, никто уже и не вспоминает, как все начиналось. Мы доехали до развилки на Болгарию и Македонию...
Македония очень интересная страна. Интересна своим подходом к туристам и проезжающим транзитом. Если есть шенгенская виза, проблем нет. А вот если у вас вид на жительство, то поедете в Белград делать македонскую визу. И вовсе не обязательно это будет на въезде - могут и на выезде, когда уже видна Греция, отправить назад. Это касается и польской визы на "закупы". Благо мы это знали и не стали испытывать судьбу второй раз.
Греция. План проваливается
Болгария осталась позади - и вот она, Греция. Когда мы первый раз приехали в эту страну, сразу в нее влюбились. Спокойная, неторопливая, размеренная жизнь. С вечными сиестами, посиделками за вином и негромкой музыкой. С добродушным народом, который очень любит детей.
Автобаны в Греции платные. Деньги вносишь на пунктах пропуска. Принимают только наличку.
За разговорами не заметили, как Салоники остались позади. Следующий пункт - Игуменица, туда ведет очень живописный автобан. Со множеством тоннелей, мостов, тройными заборами с колючей проволокой и знаками "Осторожно - медведи". С перепадом высот в полтора километра. С деревушками, которые находятся в ущельях далеко в низу. Ощущения непередаваемые!
В такой эйфории дорога до Игуменицы просто пролетела. В порту множество причалов, откуда отходят паромы в разные места. Мы опасались, что возникнут сложности с билетами, но паромы там ходят, как автобусы, каждые 30-40 минут. Посмотрев, куда лучше поехать, купили билет в Лефкими. Можно было и в Керкиру, но цена намного выше. И даже с учетом поездки по острову экономия составляла 80 евро, а так мы отдали за 7 человек и машину 68,8 евро. Сперва даже не поверили. Хотели купить билеты назад через две недели, но нам ответили: купите на острове.
Нашли причал и стали ждать наш транспорт. Мы и раньше плавали паромами. Только паромы на Корфу были больше похожи на прогулочные корабли.
Через 40 минут предвкушения острова мы выгрузились в Лефкими.
Пошли покупать билеты назад. Опять не продали. Сказали: перед отъездом купите. Это немного насторожило. Сразу появился первый минус большого острова - на нем непонятно, что это остров. Больше похоже на полуостров.
Но настроение уже ничто не могло испортить. Впереди нас ждало около 100 километров пути и поселок Ахарави. И за эти 100 км мы... не увидели ничего! Стройки, переполненные улицы. Нет указателей. Движение как в Индии. Куда делись добродушные греки?
Еле-еле выбрались к побережью. Здесь вид просто сказочный! Море переливается красками. Все забыли про жилье, скинули шлепанцы и побежали к морю. И тут же вернулись назад: между пляжем и дорогой была жутко колючая трава. Она же торчала по всему пляжу маленькими иголочками из песка. Хорошо хоть у самой воды был нормальный песок.
Я до сих пор помню слоган: 15 км прекрасного галечного пляжа. В жизни он оказался 15 километрами песка с колючей травой, камнями, волнами и ветром. Прокатившись вдоль пляжа несколько километров, мы были, мягко говоря, разочарованы. Но делать нечего, решили переночевать и утром посмотреть еще раз. Тут нас и цены шокировали. За простенькие апартаменты 60 евро?! К слову, найти апартаменты в курортных местах, на побережье или на другом острове можно за 25-35 евро, причем достаточно быстро.
Настроение упало. Остров красивый, море красивое, но пляж и цены на жилье…
Я сказал: "Как хорошо, что мы на машине. А к Корфу надо относиться как к экскурсии. И сейчас мы сделаем тур по побережью, посмотрим виды, сядем на паром и вернемся в Игуменицу, а уже там будем решать, что делать".
Спасение
Спустя 200 км пути мы так и не нашли место, где бы захотели остановиться. В порту мы были очень рады, что паромы ходят так часто и нам не продали билеты назад. Спустя 2,5 часа были уже на материке. Приближался вечер, остро встал вопрос жилья. Не теряя времени на пустые поиски, поехали на заправку с кафе. Продавец сказал подождать немного, и скоро мы еле поспевали за его другом на скутере. Сторговались за 25 евро.
Вечером накрыли стол, пригласили грека с нами поужинать. Послушав нас про обстановку на Корфу, он сказал одно слово - "мадьяры". И попросил налить еще.
Но самым больной вопрос был - что делать дальше? У меня был запасной вариант в Лептокарии, но все хотели остров. План на завтра был прост: мы сядем в минивэн, пересечем материк, успеем к 11.00 в порт и, может быть, там будет паром на другой остров. На 300 км отвели 6 часов.
Утром, попрощавшись с радушным хозяином, собрались в дорогу. Час по автобану, а потом горная дорога. Вот тут нам и пригодилось время с запасом. Горная дорога хоть и живописная, проходит над облаками, но довольно медленная.
Вскоре на горизонте замаячили Метеоры. Красивое место. Мы там были в прошлом году. Но время не ждало, делать фото некогда. Вскоре мы уже подъезжали к Волосу и прямиком в порт. С замиранием сердца узнаем про паром. Есть!
Покупаем билеты туда и обратно. Самый дешевые билеты стоили 351 евро, и это со скидкой 75 евро. Здесь уже паромы очень большие. Серьезные. И ходят два-три раза в сутки. Три часа на пароме - и мы уже выгружаемся на Скиатосе.
20 минут томительного ожидания - и вот наши апартаменты. Нас уже ждут. Сам остров небольшой, всего около 50 квадратных километров, но очень живописный. Вкусное мороженое в порту. Особенно черного цвета со вкусом горького шоколада. Небольшие кафе с разнообразным меню. Потрясающие виды, красивые пляжи, которых, если верить слогану, около 60-ти. В реальной жизни хороших пляжей около десятка. Остальные так, выходы к воде.
Ради удовольствия стал ходить на рыбалку (час утром и час вечером), и свежепойманная рыба у нас дважды в день. Прилетела цикада. Первый раз мы ее видели живой. А то трещит целый вечер, но не видно кто.
Повсюду много котов. У них на улицах даже есть кормушки. Как-то раз ехала машина, и все коты бежали за ней. Оказалось, что такие машины развозят корм для животных.
Цены на еду и жилье такие же, как и на материке.
Под конец отдыха я привел машину в божеский вид: починил бампер, выставил зазоры, отремонтировал крепления фары.
Отдых на острове пролетел незаметно. Обратная дорога была тихой и спокойной. Так люди возвращаются домой, в своих мыслях и с легкой улыбкой. И чем тяжелее была дорога, тем больше она оставляет воспоминаний. После приезда на одометре красовалось число 5980.
Сколько это стоило?
Где на машину, где на семью? Как говорится, все включено!
Лайфхаки
Совет 1: делайте туристический "шенген". С профильным визами на "закупы" могут возникнуть проблемы.
Совет 2: всегда внимательно изучайте праздники стран, которые проезжаете.
Совет 3: очень часто лучше поехать в объезд, на другой пограничный переход. И расстояние в 60-100 км сэкономит вам время, а частенько и деньги (это не про взятки, а про разницу в стоимости дорог и топлива).
Совет 4: если путешествие продлиться больше 14 дней, лучше брать виньетку сразу на месяц - дешевле.
Совет 5: пользуйтесь платежными картами - это избавляет от неудобств, связанных с конвертацией валют. Спасает от кучи ненужного сервиса. Например, подъехал к заправке - подбегает несколько человек с тряпками или еще с чем. Просто говоришь: "Виза" ок? Если бесплатно, сделают и так, если платно, то все разбегаются.
Совет 6: обязательно прошерстите визовое пространство, где и кто что признает. С Македонией знаком не понаслышке. С "закупами" человека развернули на выезде, а в том году у нас человека из машины ссадили за европейский вид на жительство.
Совет 7: узнавайте стоимость топлива и дорог в странах. Ориентируясь на "Совет 2", проезжая через Болгарию, а не Македонию, я делаю круг 80 км, но цена на топливо (газ) в два раза меньше.
Совет 8: если покупаете билеты, сравнивайте цену. Например, туда/назад или в другой порт. Экономия может быть очень существенная. У нас она иногда доходила до 150 евро.
Совет 9: спрашивайте о жилье на заправках, кафе и у продавцов. Они сами найдут вам жилье.
Совет 10: не бойтесь путешествовать на машине. Средний пробег по РБ - больше 25.000. Потратьте пятую часть на отдых.