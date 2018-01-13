Как семья белорусов ездила отдыхать в Грецию на машине 15 13.01.2018, 19:42

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Белорусы решили добраться к морю, несмотря ни на что.

- Моя семья - заядлые автопутешественники. Все начиналось с Украины, потом решили посмотреть и Европу, - рассказывает abw.by читатель. - Детям нравится, когда за несколько дней за окнами пролетает несколько стран со своими традициями, культурой и архитектурой. Интересно видеть то, про что рассказывают передачи. Всегда наши путешествия происходили гладко. Но спустя много лет случилось то, что всегда звучало в многочисленных вопросах, начинавшихся с "А если...?" Итак, путешествие на острова Корфу и Скиатос в Греции, с набором "а если?".

Как едем?

Машина - минивэн Citroёn Evasion, очень комфортный, газ/бензин. В нашем конечном варианте - 7 мест, полная загрузка под 2,5 тонны. Всегда подходим к путешествию с расстановкой. Машина полностью проверена, обслужена и ждет момента отъезда. В багажнике - необходимый инструмент и запчасти. "Зеленая карта", документы пересмотрены и собраны. Едем только своей семьей: я, жена и двое детей 16 и 6 лет.

До отъезда остаются считанные дни, незадолго до выезда вместо замены прокладки турбины (секло) пришлось менять горячую часть. За два дня до отъезда потек сальник полуоси, который менялся год назад. Благо дружу с руками, все было отремонтировано и заменено.

День отъезда - и... С нами решили ехать друзья. Вместо четырех человек уже семь. В спешном порядке ставится багажник на крышу с релингами. Сумки еле поместились.

Вот он, долгожданный момент отъезда!

Польша. Нежданный праздник

7 часов вечера, 15 июня, полные баки. Кольцевая, М1 и до Бреста время пролетело незаметно. Перед границей доливаем все до "полного". Далее Домачево - там меньше тех, кто зарабатывает себе на жизнь. Но в этот раз все пошло не по плану. И хотя перед поездкой я тщательно изучаю правила, нововведения и т.д., посмотреть, какие праздники могут быть в странах, я совсем забыл. В Польше был День Тела Господня. Он как наша Пасха, нет конкретного числа.

Около 15 машин, но ждут они уже более шести часов. Нам повезло чуть больше - мы простояли два часа без движения. Вскоре поляки соизволили пропустить все машины за полчаса. К слову, в Польше религиозный праздник - это действительно праздник! Не работает никто. На заправочных станциях вам, кроме топлива, ничего не продадут. Не успели купить поесть - останетесь голодными.

Дорога вдоль границы изобилует живностью, везде стоят знаки ограничения скорости и "Дикие животные". Это и помогло. Мы ехали на скорости 70, когда на дорогу выскочила косуля. Успел затормозить и увернуться. Вскоре леса закончились - закончились и знаки. С двух сторон дороги поля с высокой травой. 90 км/ч, рассвет, красота - и вдруг на дорогу выскакивает косуля №2. Успел погасить скорость до 40 и максимально увернулся, но правым углом задел филейную часть. "Аварийка" и осмотр повреждений.

Все уже немного нервничают. Слишком много всего на таком коротком отрезке. Косуля убежала, оставив мне на память разбитый "поворотник" и треснутый бампер.

От Словакии до Македонии. Куда все спешат?

До Словакии доехали без приключений, но и там тоже все в празднике и не продают еду. На границе можно купить виньетку для Словакии и Венгрии. В Словакии "националки" бесплатные. Можно объехать автобан и не платить за дороги, но это отнимает много времени. К тому же автобан достраивают, скоро просто не будет возможности его объехать. Но и здесь все не так гладко. Впервые покупка виньетки была через часовую очередь.

Словакию проезжаем по краю и въезжаем в Венгрию. Будапешт, огромный мост, построенный во времена СССР, старинные и новые здания. Похоже на кадры истории, которая проходит перед глазами в течение короткого времени.

При подъезде к Сербии были очень удивлены на границе очередью, которой никогда не было. На двухполосной дороге четыре ряда машин, которые у КПП плавно перетекают в шесть. Простояли полтора часа без движения и познакомились с двумя семьями из РБ. Только начали делиться едой, как очередь сдвинулась с места.

Через полчаса мы уже ехали по Сербии в направление Субботицы.

Городок, который пользовался большой популярностью в СССР, был забыт, но не заброшен, а теперь он опять становится одним из туристических мест. Озеро, отели с саунами, закусочные. Курортный оазис. Найти жилье от 25 евро не составляет труда. И вскоре мы уже обедали во дворе дома под деревьями. Хозяйка старалась сделать все, чтобы нам было комфортно отдыхать. Утром, плотно поев, подтянули свой сербский, пока прощались с хозяйкой, и вырулили на трассу.

За все путешествия у меня сложилось впечатление, что скоростной режим соблюдаю только я, - при ограничении 130 меня все обгоняли. За дороги платишь на пропускных пунктах. Карточки принимают везде, что очень удобно.

Солнце, жара, красота. Четыре урожая в год, по словам местных. Настроение приподнятое, никто уже и не вспоминает, как все начиналось. Мы доехали до развилки на Болгарию и Македонию...

Македония очень интересная страна. Интересна своим подходом к туристам и проезжающим транзитом. Если есть шенгенская виза, проблем нет. А вот если у вас вид на жительство, то поедете в Белград делать македонскую визу. И вовсе не обязательно это будет на въезде - могут и на выезде, когда уже видна Греция, отправить назад. Это касается и польской визы на "закупы". Благо мы это знали и не стали испытывать судьбу второй раз.

Греция. План проваливается

Болгария осталась позади - и вот она, Греция. Когда мы первый раз приехали в эту страну, сразу в нее влюбились. Спокойная, неторопливая, размеренная жизнь. С вечными сиестами, посиделками за вином и негромкой музыкой. С добродушным народом, который очень любит детей.

Автобаны в Греции платные. Деньги вносишь на пунктах пропуска. Принимают только наличку.

За разговорами не заметили, как Салоники остались позади. Следующий пункт - Игуменица, туда ведет очень живописный автобан. Со множеством тоннелей, мостов, тройными заборами с колючей проволокой и знаками "Осторожно - медведи". С перепадом высот в полтора километра. С деревушками, которые находятся в ущельях далеко в низу. Ощущения непередаваемые!

В такой эйфории дорога до Игуменицы просто пролетела. В порту множество причалов, откуда отходят паромы в разные места. Мы опасались, что возникнут сложности с билетами, но паромы там ходят, как автобусы, каждые 30-40 минут. Посмотрев, куда лучше поехать, купили билет в Лефкими. Можно было и в Керкиру, но цена намного выше. И даже с учетом поездки по острову экономия составляла 80 евро, а так мы отдали за 7 человек и машину 68,8 евро. Сперва даже не поверили. Хотели купить билеты назад через две недели, но нам ответили: купите на острове.

Нашли причал и стали ждать наш транспорт. Мы и раньше плавали паромами. Только паромы на Корфу были больше похожи на прогулочные корабли.

Через 40 минут предвкушения острова мы выгрузились в Лефкими.

Пошли покупать билеты назад. Опять не продали. Сказали: перед отъездом купите. Это немного насторожило. Сразу появился первый минус большого острова - на нем непонятно, что это остров. Больше похоже на полуостров.

Но настроение уже ничто не могло испортить. Впереди нас ждало около 100 километров пути и поселок Ахарави. И за эти 100 км мы... не увидели ничего! Стройки, переполненные улицы. Нет указателей. Движение как в Индии. Куда делись добродушные греки?

Еле-еле выбрались к побережью. Здесь вид просто сказочный! Море переливается красками. Все забыли про жилье, скинули шлепанцы и побежали к морю. И тут же вернулись назад: между пляжем и дорогой была жутко колючая трава. Она же торчала по всему пляжу маленькими иголочками из песка. Хорошо хоть у самой воды был нормальный песок.

Я до сих пор помню слоган: 15 км прекрасного галечного пляжа. В жизни он оказался 15 километрами песка с колючей травой, камнями, волнами и ветром. Прокатившись вдоль пляжа несколько километров, мы были, мягко говоря, разочарованы. Но делать нечего, решили переночевать и утром посмотреть еще раз. Тут нас и цены шокировали. За простенькие апартаменты 60 евро?! К слову, найти апартаменты в курортных местах, на побережье или на другом острове можно за 25-35 евро, причем достаточно быстро.

Настроение упало. Остров красивый, море красивое, но пляж и цены на жилье…

Я сказал: "Как хорошо, что мы на машине. А к Корфу надо относиться как к экскурсии. И сейчас мы сделаем тур по побережью, посмотрим виды, сядем на паром и вернемся в Игуменицу, а уже там будем решать, что делать".

Спасение

Спустя 200 км пути мы так и не нашли место, где бы захотели остановиться. В порту мы были очень рады, что паромы ходят так часто и нам не продали билеты назад. Спустя 2,5 часа были уже на материке. Приближался вечер, остро встал вопрос жилья. Не теряя времени на пустые поиски, поехали на заправку с кафе. Продавец сказал подождать немного, и скоро мы еле поспевали за его другом на скутере. Сторговались за 25 евро.

Вечером накрыли стол, пригласили грека с нами поужинать. Послушав нас про обстановку на Корфу, он сказал одно слово - "мадьяры". И попросил налить еще.

Но самым больной вопрос был - что делать дальше? У меня был запасной вариант в Лептокарии, но все хотели остров. План на завтра был прост: мы сядем в минивэн, пересечем материк, успеем к 11.00 в порт и, может быть, там будет паром на другой остров. На 300 км отвели 6 часов.

Утром, попрощавшись с радушным хозяином, собрались в дорогу. Час по автобану, а потом горная дорога. Вот тут нам и пригодилось время с запасом. Горная дорога хоть и живописная, проходит над облаками, но довольно медленная.

Вскоре на горизонте замаячили Метеоры. Красивое место. Мы там были в прошлом году. Но время не ждало, делать фото некогда. Вскоре мы уже подъезжали к Волосу и прямиком в порт. С замиранием сердца узнаем про паром. Есть!

Покупаем билеты туда и обратно. Самый дешевые билеты стоили 351 евро, и это со скидкой 75 евро. Здесь уже паромы очень большие. Серьезные. И ходят два-три раза в сутки. Три часа на пароме - и мы уже выгружаемся на Скиатосе.

20 минут томительного ожидания - и вот наши апартаменты. Нас уже ждут. Сам остров небольшой, всего около 50 квадратных километров, но очень живописный. Вкусное мороженое в порту. Особенно черного цвета со вкусом горького шоколада. Небольшие кафе с разнообразным меню. Потрясающие виды, красивые пляжи, которых, если верить слогану, около 60-ти. В реальной жизни хороших пляжей около десятка. Остальные так, выходы к воде.

Ради удовольствия стал ходить на рыбалку (час утром и час вечером), и свежепойманная рыба у нас дважды в день. Прилетела цикада. Первый раз мы ее видели живой. А то трещит целый вечер, но не видно кто.

Повсюду много котов. У них на улицах даже есть кормушки. Как-то раз ехала машина, и все коты бежали за ней. Оказалось, что такие машины развозят корм для животных.

Цены на еду и жилье такие же, как и на материке.

Под конец отдыха я привел машину в божеский вид: починил бампер, выставил зазоры, отремонтировал крепления фары.

Отдых на острове пролетел незаметно. Обратная дорога была тихой и спокойной. Так люди возвращаются домой, в своих мыслях и с легкой улыбкой. И чем тяжелее была дорога, тем больше она оставляет воспоминаний. После приезда на одометре красовалось число 5980.

Сколько это стоило?

Где на машину, где на семью? Как говорится, все включено!

Источник: ABW.by

Лайфхаки

Совет 1: делайте туристический "шенген". С профильным визами на "закупы" могут возникнуть проблемы.

Совет 2: всегда внимательно изучайте праздники стран, которые проезжаете.

Совет 3: очень часто лучше поехать в объезд, на другой пограничный переход. И расстояние в 60-100 км сэкономит вам время, а частенько и деньги (это не про взятки, а про разницу в стоимости дорог и топлива).

Совет 4: если путешествие продлиться больше 14 дней, лучше брать виньетку сразу на месяц - дешевле.

Совет 5: пользуйтесь платежными картами - это избавляет от неудобств, связанных с конвертацией валют. Спасает от кучи ненужного сервиса. Например, подъехал к заправке - подбегает несколько человек с тряпками или еще с чем. Просто говоришь: "Виза" ок? Если бесплатно, сделают и так, если платно, то все разбегаются.

Совет 6: обязательно прошерстите визовое пространство, где и кто что признает. С Македонией знаком не понаслышке. С "закупами" человека развернули на выезде, а в том году у нас человека из машины ссадили за европейский вид на жительство.

Совет 7: узнавайте стоимость топлива и дорог в странах. Ориентируясь на "Совет 2", проезжая через Болгарию, а не Македонию, я делаю круг 80 км, но цена на топливо (газ) в два раза меньше.

Совет 8: если покупаете билеты, сравнивайте цену. Например, туда/назад или в другой порт. Экономия может быть очень существенная. У нас она иногда доходила до 150 евро.

Совет 9: спрашивайте о жилье на заправках, кафе и у продавцов. Они сами найдут вам жилье.

Совет 10: не бойтесь путешествовать на машине. Средний пробег по РБ - больше 25.000. Потратьте пятую часть на отдых.