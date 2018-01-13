В Орше в январе продолжают высаживать деревья и кустарники 5 13.01.2018, 19:59

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Фото: Vkurier.by

Новые растения появились на Городище — месте, откуда начинался город.

Несмотря на то, что за окном зима, в районном центре продолжается высадка деревьев и кустов. Новые растения появились на Городище — месте, откуда начинался город.

Vkurier.by обратился к начальнику участка озеленения УП «Оршанская спецавтобаза» Свистуновой Марине за комментарием по данному вопросу:

Фото: Vkurier.by

- Высаживать растения зимой мы начали потому, что средства на это были выделены немного позже, чем планировалось. Но это никак на посадках пагубно не скажется. Ни в каких нормативных документах не указано, что кустарники нельзя высаживать в зимний период. Тем более тогда была плюсовая температура, рыхлый грунт. Все растения были с комом, полив не требовался, так как земля была влажная. Мы всего лишь пересадили их из горшков, которые стояли на улице в питомники, в заранее подготовленные ямки. Сейчас кустарники находятся в состоянии покоя. Когда наступит весна, пойдут дожди, они начнут просыпаться.

Фото: Vkurier.by

Фото: Vkurier.by

Фото: Vkurier.by

Напомним, странную картину могли наблюдать жители улицы Советской в Орше в самом конце прошлого года.

Фото: Vkurier.by

Как минимум два дня подряд здесь между берегом Днепра и дорогой высаживали деревья и кусты. Для посадки растений работникам приходилось копать не только землю (по сегодняшней зиме она не слишком промёрзла), но и снег.