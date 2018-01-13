Случчанка в Калифорнии: Не представляю, как с зарплатой $ 150 можно жить в Беларуси 6 13.01.2018, 20:53

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Ирина Талан выиграла Green Card и вместе с семьей переехала в США в 2015 году.

Живут они в самом южном городе — Сан-Диего, штат Калифорния. Девушка рассказала «Кур'ер», почему она учит детей русскому языку, скучает ли по Слуцку и почему в арабских магазинах продаётся сгущёнка из Глубокого.

Ирине Талан сейчас 32 года. Училась в Слуцкой гимназии № 2, потом поступила в Могилёвский университет продовольствия на экономиста-товароведа, а потом распределилась в Брест. Там вышла замуж — с избранником работали на одном предприятии. Старший сын Давид родился в 2013 году, а дочь Мишель уже в Калифорнии.

Почему уехали в США

Я в школе учила немецкий язык, английский был дополнительным. Тогда говорила учителям: «Не нужен мне этот английский, не буду его учить». В итоге немецкий язык мне не пригодился, а английский нужен ещё как. С детства мечтала уехать жить в Германию, но желание мужа уехать в США пересилило.

Каждый год заполняли с мужем анкеты на лотерею, каждый отдельно, потому что так больше шансов. Муж пробовал восемь раз — и неудачно, а я выиграла с третьего раза. Победившую анкету подавала в октябре 2013 года, в мае 2014-го мы узнали про выигрыш, а уехали в США только в апреле 2015-го. Время сборов растянулось, потому что проходили медкомиссии, собеседование в Варшаве, собирали средства на переезд. Победителям лотереи денег не дают.

Когда узнали, сначала обрадовались, а потом немного расстроились. Мы как раз в квартире закончили капитальный ремонт. Оказалось, что всё зря. Столько сил и денег вложили в жильё. Перед отъездом продали всё, что можно, остальное оставили родителям. Квартиру в Бресте сейчас сдаём в аренду. Продавать смысла нет, потому что цены на недвижимость упали.

Родители не отговаривали от переезда. Они хотели для нас лучшего. Понимали, что в Беларуси ловить нечего, тогда подходил кризис. Знакомые удивлялись, зачем нам куда-то ехать, когда у нас в Беларуси всё есть. Но мы решили, если сейчас не попробуем, потом пожалеем.

С собой в Америку везли иконы, детские игрушки, лекарства, ноутбук, одежду и обувь на первое время. Дима взял очень много носков, потому что в США они или высокие, как гольфы, или очень низкие.

До океана 20 минут езды

Мы приехали сразу в город Миннеаполис, штат Миннесота. Месяц жили у друга мужа, ждали, пока получим документы, которые дают право на работу и жизнь в Америке. Потом сняли свою квартиру, а через пять месяцев уехали в Калифорнию. В Сан-Франциско мы прожили полтора года.

Потом летом прилетели в Слуцк, пробыли у родных два месяца. А когда вернулись в США, переехали уже в Сан-Диего.

В Калифорнию перебрались больше из-за погоды. Как подруга говорит: «Люблю зиму в Сан-Диего: летом — сандалии, а зимой — сандалии с носками». Здесь красиво, особенно весной, когда всё начинает расцветать.

Южнее Сан-Диего — только Мексика. От места, где живём, к океану надо ехать 20 минут. Тут без машины никуда.

Тут редко встретишь американца хотя бы в третьем поколении. Кругом корейцы, китайцы, индусы, славяне, ирландцы и другие национальности.

В Миннесоте было много сомалийцев. Они шли укутанные. Смотрела на них — и первая мысль: «Террористы! А что у него там под платьем?»

Первый стресс получили, когда вышли на улицу, а сосед с нами заговорил по-английски. Он вроде спросил: «Как тебя зовут?», а ответить сложно, потому что впадаешь в ступор. В магазине тоже возникали сложности. Продавец спрашивает: «Пакетик вам дать?», а я не знаю, что ответить.

Водительское удостоверение получила легко в Миннесоте, потому что экзамен можно было сдавать на русском. А практику, если умеешь ездить, то сдашь.

В поликлиниках есть сервис, когда тебе предоставляют переводчика бесплатно. Ты без проблем идёшь с ребёнком к любому врачу, тебе переводят либо по аудиосвязи, либо с тобой идёт человек и переводит вживую.

Когда в школе учитель говорит, это одно. А если тебе тоже самое скажет американец, то ты сразу и не разберёшь. Это надо привыкать к произношению. Муж чуть лучше понимает, потому что больше общается по работе.

Моя беда в том, что вокруг много русскоговорящих людей. Я общаюсь только с мамами на игровой площадке. Дети между собой тоже говорят на русском. Чтобы выучить английский, надо идти работать или ходить на языковые курсы. В каждом городе есть бесплатные школы для взрослых.

Я не работаю, сижу с детьми. Чтобы отдать одного ребёнка в садик, надо платить $ 50 в день. Это то же самое, если я пойду работать и отдам те же деньги на садик. Точно такой же уход могу детям дать и дома.

Мы хотим, чтобы наши дети хорошо знали русский язык. Среди мигрантов распространено такое явление: дети уходят в школу, начинают разговаривать по-английски даже с родителями. А если взрослые не знают языка, это уже проблема.

Как питаемся

По ресторанам мы не ходим, готовим дома. Пока не отвыкли от картошки с мясом. Тут можно найти всё, что хочешь, но надо знать где. Например, глубокская сгущёнка у нас продаётся в арабском магазине. Её расхватывают за один раз.

В русских магазинах есть всё: пряники, сушки, шпроты, конфеты Roshen. Арабские переняли ассортимент, потому что они понимают, что эмигрантов много, просто зарабатывают деньги.

В оптовом магазине закупаемся раз в неделю.

Цены, если сравнивать две страны, мне кажется, одинаковые. Когда приезжали к родителям, я не успевала менять деньги. Не представляю, как с зарплатой $ 150−200 можно жить в Беларуси.

На еде не экономим — тратим $ 500−700. Ирина привела цены на продукты в Сан-Диего:

2 кг свинины — $ 17,

4 л молока — около $ 4,

12 яиц— $ 2−3,

хлеб — $ 2−15,

бананы — $ 1,6 за кг,

рыба красная сёмга — $ 10 за полкило,

1 кг замороженных креветок — $ 17.

Что удивило в США

В Миннесоте у друга был дом. Один раз сидели в беседке, к нам подошли три оленя. Здесь много дикой природы, в белорусских городах такого нет.

В Америке очень ценится время, его почему-то не хватает. Плохой тон, если ты без предупреждения пришёл в гости. Лучше предупредить о приходе за неделю.

Здесь обслуживают очень медленно, но качественно. В магазине в очереди стоишь очень долго. Люди за тобой будут терпеливо ждать, когда тебя обслужит кассир.

Первый Новый год мы встречали в Сан-Франциско: я, муж и ребёнок. На второй новогодний праздник нам захотелось снега. Два часа езды — и ты на озере Тахо в горах, где полно снега. Мы были там три дня и вернулись обратно в тепло. Там была настоящая зима с лыжами и санками.

Жильё в аренду

Муж приехал раньше нас и искал квартиру месяц. По белорусским меркам она трёхкомнатная. Американцы называют нашу квартиру двухкомнатной, зал не считают, потому что в нём нет кровати.

Снимаем жильё в аренду. Это обходится в $ 2000 долларов без коммунальных услуг.

Плюсы: бассейн около дома, тренажёрный зал, кондиционер, на кухне стиральная машина. Если жалюзи сломались, звонишь в сервис, они все делают. Или машинка вышла из строя — пришли, заменили. Мы не можем сами что-либо делать, ремонт тоже. Украшать квартиру можно.

Как развлекаемся

Все мои развлечения — сидеть с детьми. Я купила абонемент в SeaWorld. Это большой парк, где есть дельфины, белуги, моржи, весь водный мир, аттракционы. Мы часто туда ходим. Абонемент на год стоит $ 100 за человека. Это я покупала по акции, потому что разовый билет — $ 90.

Ещё есть детский музей, где много «развивалок» для детей. Они лепят, рисуют, ставят эксперименты со звуком, воздухом. Вход — $ 15 за человека.

Ходим на детские площадки около дома. Они безопасные, в отличие от белорусских. Посещаем разные представления, спектакли. Один билет на праздник Хеллоуин в студии нам обошёлся в $ 15.

Себе мы развлечений не позволяем, потому что бабушек рядом нет. В кафе или ресторан можем сходить раз в месяц. На семью уходит $ 50−70.

Я себе купила абонемент в спортзал. Там есть детская комната, куда можно отдать детей, пока занимаешься. Безлимитный абонемент на месяц — $ 50.

Земляков много

В Сан-Диего очень много белорусов. Здесь никто не делит общение по национальности, люди сходятся по интересам. Мы вначале знакомимся с человеком, а потом узнаём, что он родом из Беларуси.

Встречаемся на общих тусовках, собираемся семьями, часто проводим пикники в парке с детьми. Надо только принести какое-нибудь блюдо на общий стол. Пока дети играют, взрослые общаются.

Ностальгия

Я больше вспоминаю Слуцк не как город, а времена своё детства и юношества. Все хотят вернуться в те времена. Вспоминаю город с теплотой и любовью. Когда приезжаешь в Слуцк, уже никого не знаешь. Почти все друзья разъехались.

Когда навещали родных, отъедались колбасами, сырками, молочными продуктами, домашней едой.

Когда летели из Беларуси, привезли с собой майки с вышиванками, наклейки на машину — BY, «Еду з Беларусі», пару матрёшек, кепку с белорусским орнаментом.

Советы тем, кто хотел бы уехать

Учите английский язык, потому что его знают во всём мире. Он везде пригодится: на работе, в путешествиях, по учёбе.