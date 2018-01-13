В Гомеле почтят память Михаила Жизневского 1 13.01.2018, 21:10

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Михаил Жизневский

22 января - третья годовщина со дня гибели белоруса, активного участника украинской Революции достоинства.

22 января движение солидарности «Разам» приглашает на чествование памяти героя Небесной Cотни, героя Украины Михаила Жизневский, на его малой родине - в Гомеле, передает «Радыё Рацыя».

Выезд планируется утром 22 января автобусом из Минска. Начало почитания у могилы Михаила Жизневский - в 13 часов.

Напомним, Михаил был второй по счету жертвой расстрелов Евромайдана из «Небесной Сотни» - борцов, которые полегли на баррикадах за свободу и независимость Украины. Тело Михаила Жизневского после отпевания и торжественных проводов привезли из Киева и похоронили на кладбище в деревне Знамя Труда под Гомелем.

Украинский президент Петр Порошенко посмертно наградил Михаила Жизневского Орденом Героев Небесной Сотни.