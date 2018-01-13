Как мы будем жить в 2037 году 4 13.01.2018, 21:18

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Будущее человечества может быть великолепным.

Благодаря цифровой медицине мы станем намного здоровее и будем жить дольше, искусственный интеллект возьмет на себя рутинные дела по дому и на работе, и при желании мы сможем отправиться в увлекательные путешествия по виртуальным мирам, пишет Der Spiegel (перевод — inosmi.ru).

Но может ли все это осуществиться в действительности? Как именно будет проходить наш обычный день в будущем?

Чтобы это узнать, журналисты вместе с 25-летней Мией провели один из типичных для нее дней 2037 года. Этот сценарий будущего журналисты разработали совместно с футурологами из лаборатории Ars Electronica Futurelab в Линце.

Речь при этом идет об оптимистичном взгляде на будущее, который необязательно является самым реалистичным. Конечно, все может пойти и совсем иначе. И, конечно, дигитализация несет в себе и опасность, например, это касается защиты данных. .

И тем не менее давайте только посмотрим на те возможности, которые открывает перед нами будущее — и которые могут стать реальностью в такой индустриально развитой стране, как Германия. Это не просто беспочвенные фантазии, данный сценарий основывается на текущем состоянии исследований: мы попытались экстраполировать развитие уже существующих технологий в будущее. Итак, отважимся взглянуть на нашу жизнь в 2037 году.

Глава 1

Бытовые помощники будущего

«Доброе утро, Мия, ты хорошо отдохнула за ночь!» — тихо звучит из динамиков на потолке. Мия открывает глаза. Жалюзи автоматически поднимаются, солнечный свет заливает ее спальню через окно. Бен обо всем позаботился. Мии нравится просыпаться от его голоса и солнечных лучей.

Бен знает о Мии очень много, потому что он почти всегда с ней. Бен — искусственный интеллект, он живет в «облаке» и соединен через сеть со многими приборами в доме Мии. В браслет, который Мия почти каждый день носит на руке, тоже интегрирован компьютер. Браслет контролирует сон Мии.

«Мия, твой пульс уже давно не был настолько спокоен — ты отлично выспалась», — говорит Бен. Мия чувствует себя отдохнувшей. Бен никогда не будит ее в фазе глубокого сна, он слишком умен для этого. Бен ждет, когда Мия выйдет из фазы глубокого сна. Если ее расписание подразумевает ранний подъем, то Бен знает об этом и открывает жалюзи немного раньше. Потом он делает для нее очень крепкий кофе.

Многое из того, что Мия переживает ранним утром, возможно уже сегодня — но в полном объеме это пока недоступно для массового использования. «К 2037 году сопровождение всего дня искусственным интеллектом типа Бена и оказываемая им поддержка станут нормой», — говорит Кристофер Линдингер (Christopher Lindinger), футуролог из лаборатории Ars Electronica Futurelab в Линце. Siri компании Apple и Alexa компании Amazon уже сегодня являются предшественниками таких персональных ассистентов, но пока они могут еще очень мало и привязаны только к одному устройству.

«Хотя воплощение в реальность того, что компьютеры превзойдут мыслительный процесс человека, пока еще не предвидится в обозримом будущем, но уже сейчас очевидно, что такие системы могут очень хорошо специализироваться на одном виде деятельности, например, они очень хорошо могут сравнивать очень большое количество данных за очень короткий период времени», — говорит Линдингер.

В 2030-е годы искусственный интеллект будет признан не более чем компьютером. В каждой вещи, в каждом предмете гардероба, в каждой стене будет находиться чип, подключенный к интернету. Так, с одной стороны, искусственный интеллект собирает данные через датчики в устройствах, а с другой стороны, управляет ими и позволяет нам получить от них пользу. Сегодня этот принцип мы называем «интернет вещей». Уже сегодня к интернету подключено около 25 миллиардов устройств. Уже к 2020 году, по расчетам, это будет 50 миллиардов, то есть в среднем семь устройств на человека.

Объем данных огромен уже сегодня, и он экспоненциально растет. «Защита и сохранность данных должны стать ключевыми компонентами в будущих системах искусственного интеллекта», — говорит Линдингер.

Управлять искусственным интеллектом мы будем только словами. Вместо общения с анонимными роботами, мы будем разговаривать с искусственным интеллектом скорее как с другом. Мия назвала свою систему искусственного интеллекта Беном.

Глава 2

Здоровье в будущем

Мия бежит в ванную. Свет включается, как только она входит в помещение. Она принимает душ, потом смотрится в зеркало. Она нажимает на маленький треугольник в верхней части зеркала, и оно превращается в экран, на котором появляются изображения и символы. Одним движением руки Мия смахивает видеосообщение от подруги в сторону, следующим взмахом руки она добирается до важнейших новостей дня. Сбоку появляются графики состояния ее здоровья. У Мии все прекрасно. Так говорят данные, которые автоматически собрали ее пижама и небольшое устройство на запястье.

«Мия, через четыре недели у тебя встреча с твоим домашним врачом. Начать с этого момента записывать данные твоей ЭКГ и передавать их врачу?» — спрашивает Бен, его голос раздается из динамиков, встроенных в зеркало. Мия говорит «Да», она согласна. Потому что прием у врача пройдет гораздо быстрее, если он просмотрит ее данные до ее прихода. В последующие дни браслет на запястье Мии будет фиксировать частоту ее сердечных сокращений, а затем отсылать полученную информацию врачу.

То, как Мия контролирует состояние своего организма, может стать обычным для каждого человека в ближайшем будущем. Футурологи прогнозируют, что с 2025 года датчики в нашей одежде, на нашей коже и в предметах обихода, которыми мы пользуемся, будут регистрировать наши жизненно важные параметры. Интеллектуальные системы, такие как Бен, будут их собирать, анализировать и ставить на их основании диагнозы. Все это кардинально увеличит нашу продолжительность жизни.

Уже сегодня смартфоны могут заменить многие устройства из врачебных кабинетов. «Врачи, как диагносты, станут излишними, потому что цифровые системы, анализирующие состояние здоровья, будут лучше и дешевле», — говорит Мария Пфайфер (Maria Pfeifer), футуролог из Ars Electronica Futurelab. Потому что искусственный интеллект тут же может сравнить отклонения от нормы с симптомами, отраженными в миллионах существующих медицинских записей и историй болезней — то есть с намного более широкой информационной базой, чем та, которую может удержать в памяти каждый отдельный медик.

Согласно одному исследованию, уже сейчас компьютерный алгоритм может предсказывать сердечные заболевания эффективнее, чем врачи. «Зато врачи в будущем смогут сфокусироваться на социальных аспектах их профессии», — говорит Пфайфер.

Но многим людям мысли о цифровой медицине доставляют беспокойство. Потому что непонятно, где пациент будет хранить все свои данные о состоянии здоровья? Что случится, если в случае взлома конфиденциальная информация попадет не в те руки? Все эти вопросы пока еще не решены. «Новый мир цифровой медицины будет функционировать только в том случае, если каждый пациент получит доступ к своим персональным данным и сможет решать сам, с кем этими данными он хочет поделиться», — говорит Пфайфер.

Глава 3

Питание будущего

Войдя на кухню, Мия чувствует аромат свежепожаренной глазуньи. Ее завтрак готов и уже подан на тарелке. Все это сделали ее холодильник и кухонный комбайн. Они отобрали необходимые ингредиенты и пожарили яйцо на сковороде.

Обед для Мии кухонный комбайн тоже уже приготовил в духовке и положил в контейнер, чтобы она могла взять его с собой: жаркое из говядины, выращенной из клеточных культур. Искусственное мясо было выращено в биореакторах. Мия любит есть богатое белком мясо из лаборатории, потому что для этого не нужно убивать животных, у него превосходный вкус — и его производство не наносит вреда окружающей среде.

Мия уже много лет не ходит за покупками в магазин, этим также занимается холодильник — точнее Бен, который автоматически координирует запасы и заказы. Если какой-то продукт заканчивается, это замечают встроенные весы, и в супермаркет отсылается онлайн-заказ. Мии нужно только забрать из почтового ящика возле двери ее дома доставленные покупки и занести их в квартиру. Портится что-то редко, поскольку в ее холодильнике установлен экологичный режим «Без отходов», при котором количество заказываемых продуктов соответствует ее норме потребления.

К 2037 году изменится то, что мы едим, и способы приготовления пищи. Например, приготовление завтрака кухонным комбайном и даже отсутствие необходимости самому покупать продукты будет доступно нам уже в ближайшем будущем. Умные холодильники представлены уже почти у всех крупных производителей — однако на данный момент они пока еще слишком дорого стоят для человека со средним бюджетом. При сканировании они отслеживают, какие продукты в них хранятся и их сроки годности. Они связаны с торговыми порталами, через которые могут быть заказаны продукты.

Заказы могут быть автоматизированы на основе наших предпочтений и не будут требовать нашего активного участия. Но не станет ли скучно, если холодильник будет снова и снова дозаказывать только кончающиеся продукты? Пожалуй, нет. Алгоритм можно обучить и потребности в разнообразии, как, например: «Я хотел бы всегда иметь достаточное количество овсяных хлопьев и яблок, а кроме того, каждую неделю продукты для блюда, которое я еще никогда не готовил».

Обед Мии, стейк из искусственного мяса, с высокой долей вероятности тоже будет существовать к 2030 году. Уже есть многочисленные стартапы, занимающиеся производством мяса из клеточных культур. При этом сначала размножают клетки живого животного, а затем в больших биореакторах они вырастают в мышцы и жир. В 2016 году американская компания представила первую фрикадельку, выращенную из клеточных культур. Ее создание потребовало почти на 90% меньше воды и земельных ресурсов, чем обычное мясо.

Но пока такие продукты слишком дорогие: первый бургер из лаборатории стоил примерно 330 тысяч долларов. Но в ближайшие десятилетия цены должны сильно упасть: по оценкам производителя первого бургера, к 2020 году его продукты уже будут стоить примерно десять долларов за штуку, а еще через пять лет — столько же, сколько стоит самый дешевый обычный бургер на рынке. И тогда искусственное мясо ожидает прорыв.

Глава 4

Мобильность будущего

Окна квартиры Мии выходят на высотные здания, опоясанные широкими лентами балконов, на которых растут овощи, кустарники и цветы.

Мия выходит из своего дома и идет пешком к станции метро. На широких улицах один маленький зеленый парк следует за другим. Она вспоминает о том, что в ее детстве все было еще по-другому: тогда улицы были забиты бесчисленными автомобилями. Но теперь люди пользуются самоуправляемыми электрифицированными средствами передвижения. Поэтому на улицах появилось намного больше места для пешеходов и зеленых насаждений.

Дойдя до станции, она спускается на лифте вниз и садится в высокоскоростной поезд, который довозит ее до офиса. На полпути она пересаживается из одного движущегося поезда в другой движущийся поезд. На переполненные станции метро Мия не выходит уже несколько лет.

Уже сегодня мегаполисы задыхаются от своих объемов трафика. В таких городах, как Сингапур, Лондон или Токио, транспортная инфраструктура находится на грани коллапса. Поэтому занимающиеся вопросами движения в городе аналитики разрабатывают совершенно новые концепции для будущего.

Например, дизайнеры лондонского метро разработали суперпоезда, в которые можно пересаживаться во время поездки. Такие поезда можно соединить во время движения так, что пассажиры в определенное время смогут сделать пересадку с одного на другой. Это сэкономит время и деньги. Городам нужно будет меньше вокзальных станций, а пассажирам придется меньше стоять на переполненных остановках. " Необходимость таких решений, а также уровень технического развития указывают на то, что такие системы будут реальностью уже в 2030-х годах«, — говорит футуролог Линдингер.

Кроме того, уже скоро самоуправляемые электрофицированные автобусы и автомобили заменят обычные автомобили в системе городского транспорта. Тогда несчастные случаи с большим количеством погибших и пробками на дорогах уйдут в прошлое, потому что компьютерные системы управляют автомобилями безопаснее, чем люди. «Если такой вариант сценария реализуется на практике, то в результате улучшится озеленение городов, появится больше места для пешеходов», — говорит Линдингер.

Глава 5

Работа в будущем

Мия управляет груженым грузовиком, едущим по улицам города. Ее пункт назначения — заводской цех в промышленном районе. Мия находится не в кабине грузовика, она сидит в нескольких километрах от него в симуляторе движения логистического центра и управляет грузовиком оттуда.

Потому что она «оператор-диспетчер грузового транспорта» («Human-Takeover-Truckerin»): как только самоуправляемые грузовики съедут с автобанов и въедут в город, они больше не будут ехать сами, потому что маршруты слишком сложны. Тогда с помощью компьютера Мия принимает на себя управление грузовиком и ведет его до пункта назначения.

Мия работает всего четыре часа в день, параллельно она проходит переподготовку на дизайнера виртуальных пространств.

Исследователи считают устаревшим то, что мы годами работаем по одной специальности, определяющей нашу идентичность. Технологический прогресс снова и снова будет приводить к изменениям в некоторых профессиях или их исчезновению. «Люди должны настраиваться на образовательный процесс, который будет продолжаться всю жизнь», — говорит Пфайфер. Благодаря технологическому прогрессу уровень производительности всей экономики будет расти. «Я бы хотела, чтобы благодаря этому люди смогли бы меньше работать и использовать освободившееся время на повышение квалификации и общественную работу», — говорит Пфайфер.

По менее оптимистичному сценарию это может значить и то, что крайне вырастет уровень безработицы, потому что роботы заменят собой людей во многих профессиях. Может возникнуть совершенно новая система рынка труда, в которой наемный труд станет лишним, а многих людей прокормит безусловный базовый доход.

Профессия Мии оператор-диспетчер грузового транспорта — пример абсолютно новой профессии. Потому что самоуправляемые грузовики могут скоро появиться — все крупные производители работают над этим. Водители-люди будут тогда использоваться только для так называемой Last-Mile-Delivery (доставки на последней миле), то есть по тому маршруту через город, с которым грузовики сами не справятся. Но потребность и в таких профессиях когда-нибудь отпадет. Через несколько десятков лет технологии разовьются настолько, что самоуправляемые грузовики смогут справляться со всем маршрутом без участия человека.

Глава 6

Свободное время в будущем

Вечер пятницы Мия проводит со своими друзьями, они сидят на диване в гостиной у Мии и хотят отправиться в экспедицию. Их цель: Марс.

Для путешествия им не нужны ни космический корабль, ни костюм астронавта. Они могут удобно расположиться на диване, им нужны только активные контактные линзы. Тут же перед их глазами появляются виртуальные пространства и миры. С помощью линз виртуальной реальности Мия и ее друзья могут гулять по разным планетам, посмотреть на станцию на Марсе и проехать по песчаным дюнам на вездеходе. Виртуальный гид сопровождает группу и рассказывает им захватывающие истории о красной планете.

Будущее, в котором возможны путешествия по виртуальным мирам, уже не так далеко: «Уже через пять-десять лет станет возможным провести виртуальный отпуск», — говорит футуролог Линдингер. Потому что тогда на рынок выйдут первые активные контактные линзы с неограниченным разрешением. «Пользователь, используя их, видит живые изображения, которые уже нельзя будет отличить от реальности», — говорит Линдингер.

Уже сегодня на рынок электроники пришли очки виртуальной реальности с убедительными оптическими эффектами, с помощью которых можно играть в игры. Но пока еще громоздкие очки не стали массово популярными, многим при их использовании становится плохо. Эксперты говорят, что игры в виртуальной реальности в настоящее время находятся на стадии развития аналогичной компьютерным играм 70-х годов.

Их развитие пока еще в самом начале. Но в будущем пользователи смогут вместе со своими друзьями путешествовать по виртуальным мирам: они будут гулять по Марсу, погружаться на морские глубины или осматривать Тадж-Махал. В таких виртуальных осмотрах достопримечательностей все идеально. «Появляется возможность пережить то, на что в реальности человек никогда бы не отважился, или рассмотреть вблизи объекты мирового культурного наследия. Через несколько часов мы забудем о том, что это не реальная жизнь», — говорит Пфайфер.

Но здесь может скрываться и опасность для пользователей. Люди, неудовлетворенные своей реальной жизнью, могут потеряться в виртуальном мире и стать от него зависимыми. И еще совершенно непонятно то, как мы, люди, поступим, если границы между реальной и виртуальной жизнью размоются. «Я надеюсь на то, что люди разовьют навыки отличать вымысел от реальности, как и в случае с другими СМИ — литературой, фильмами или социальными медиа», — говорит Пфайфер.

Эпилог

Повседневная жизнь Мии показывает нам то, что наша жизнь в будущем станет намного проще, чем сегодня: благодаря объединенным в сеть устройствам отпадет скучная работа по дому — тогда у нас появится больше времени для таких действительно важных вещей, как друзья и семья. Кроме того, искусственный интеллект мог бы упростить нашу повседневную жизнь и помочь нам оставаться здоровыми. Благодаря таким изобретениям, как выращенное искусственно мясо и самоуправляемые транспортные средства, наш мир мог бы стать зеленее, здоровее и прекраснее. И возможно, мы будем работать меньше и менее напряженно, если будем разумно использовать плоды технологического прогресса.

Конечно, необязательно все будет именно так. Что станет реальностью в 2037 году, зависит от решений, которые к тому времени примут общество, политика и экономика. Однако результаты исследований показывают нам, что есть достаточно причин верить в захватывающее и прекрасное будущее.