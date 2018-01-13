Российские олигархи напряглись в ожидании американского доклада 1 13.01.2018, 21:29

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Минфин США заканчивает работу над своим первым официальным списком «олигархов», близких к правителю РФ.

"Министерство финансов США заканчивает работу над своим первым официальным списком "олигархов", близких к правительству президента Путина, и это подталкивает богатых россиян к лихорадочным попыткам оградить свои капиталы и репутацию", - утверждает журналистка Bloomberg (перевод — inopressa.ru) Салеха Мохсин.

"По словам двух информированных источников, некоторые лица, полагающие, что с большой вероятностью могут оказаться в списке, провели "стресс-тесты", чтобы выяснить потенциальные последствия для своих инвестиций. Другие, как говорят их американские консультанты, распродают свои активы. Российские бизнесмены обратились к бывшим чиновникам Минфина и Госдепартамента, имеющим опыт работы с санкциями, чтобы эти чиновники помогли им избежать включения в список, сказал экс-сотрудник Госдепартамента Дэн Фрид, заявивший, что отклонил такие предложения. Один человек, с которым были контакты, сказал, что некоторые россияне прислали в Вашингтон своих доверенных лиц, пытаясь избежать огласки лоббирования", - пишет издание.

Крайний срок для составления списка, предусмотренный законом, - 29 января нынешнего года.

"Это более низкая ступень по сравнению с санкциями, так как активы не блокируются, но на репутацию это действует точно так же, как санкции: ты в списке лиц, занятых чем-то нехорошим", - сказал Эрих Феррари, основатель компании Ferrari & Associates.

Издание сообщает: "По словам информированного источника, в Минфине США список тоже стал "источником головной боли": некоторые чиновники опасаются, что он будет объединен с санкциями". Чиновники Минфина рассматривают идею засекретить некоторые части доклада и выпустить его в форме письма от Сигаль Манделклер, высокопоставленной сотрудницы министерства, дабы разграничить доклад и списки россиян, находящихся под экономическими санкциями США, сообщил источник на условиях анонимности.

"Конгресс также потребовал, чтобы министерство финансов проанализировало воздействие потенциальных санкций на российские гособлигации", - пишет издание, отмечая: если США наложат санкции на облигации, это станет сильным ударом для финансов России.