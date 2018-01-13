Эксперт рассказал, что будет с рублем на следующей неделе 13.01.2018, 21:32

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Фото: tut.by

Прогноз курса белорусского рубля на неделю со 15 по 19 января.

Возможно увеличение средневзвешенных курсов доллара и евро на Белорусской валютно-фондовой бирже на 0,5-1%. Но в понедельник, 15 января, курс доллара может снизиться на доли процента при росте курса евро, пишет экономист Владимир Тарасов для belrynok.by.

Средневзвешенный курс доллара на БВФБ на уходящей неделе вырос примерно в соответствие с ожиданиями – на 0,9%, и составил 12 января 2,0048 BYN/USD.

Курс евро против доллара на рынке форекс на завершающейся неделе сначала скорректировался, как и ожидалось, но затем несколько неожиданных событий привели к его росту. В результате средневзвешенный курс евро на БВФБ вырос даже в немного большей степени, чем доллара: на 1% — до 2,4202 BYN/EUR 12 января.

Средневзвешенный курс российского рубля на БВФБ за прошедшую неделю увеличился на 1,5%, достигнув 12 января 3,5382 BYN/100RUB.

Стоимость валютной корзины из доллара США, евро и российского рубля на уходящей неделе увеличилась на 1,1% после роста на 1,4% за первую неделю января. Объем торгов на бирже при этом поднялся до 421,6 млн. BYN с 419,98 млн. BYN за предыдущую неделю.

Прогнозы на следующую неделю

Курс белорусского рубля по отношению к корзине валют

Таким образом, темпы роста корзины немного замедлились, хотя и остались на существенно более высоком уровне, чем в начале января 2017 года. Пока не может остановить падение рубля и сравнительно высокая доходность по рублевым инструментам. Так, на состоявшемся 10 января аукционе по размещению рублевых облигаций Нацбанка со сроком обращения, равным 7 дней, средневзвешенная ставка составила 9,8789% годовых против 9,9312% на аукционе 3 января. Спрос на аукционе 10 января составил 686,22 млн. BYN, а размещено облигаций было на 684,10 млн. BYN (против 536,29 млрд. BYN неделей ранее).

В это же день был объявлен аукцион по размещению рублевых облигаций со сроком обращения, равным 91 дню, но он был признан несостоявшимся, хотя на него поступили заявки на покупку облигаций на 87,11 млн. BYN со ставками от 10% до 12% годовых. По-видимому, Нацбанк не устроила запрашиваемая доходность.

На следующей неделе замедление темпов роста стоимости корзины должно продолжиться. Год назад за аналогичный период января корзина даже подешевела на 0,9%. Однако сейчас снижения стоимости корзины вряд ли стоит ожидать, так как ситуация на валютном рынке страны явно более напряженная, чем была тогда.

К тому же, за год существенно изменились настроения среди белорусских предприятий. Погоду на валютном рынке в настоящее время делают юридические лица, которые по каким-то причинам увеличивают свои валютные накопления. Так, по данным Нацбанка, в декабре 2017 года валютные депозиты юридических лиц увеличились по сравнению с ноябрем на 299,3 млн. USD, то есть на 7,4% (!) и достигли 4,33 млрд. USD. В декабре 2016 года ничего подобного не наблюдалось. Тогда величина депозитов юридических лиц даже сократилась на 28,8 млн. USD.

Физические лица ведут себя в настоящее время примерно так же, как и юридические. В принципе, такое поведение оправдано. Проценты по рублевым депозитам за год значительно снизились, а колебания курса рубля довольно велики, поэтому сберегать свободные средства на рублевых депозитах нет никакого смысла, так как слишком значителен риск потерять средства. То есть дело даже не в девальвационных ожиданиях, а в стремлении предприятий и населения снизить валютные риски.

Если рост валютных депозитов действительно объясняется такой причиной, то это плохая новость для рубля, так как это означает, что предприятия и население РБ будут по-прежнему стремиться придерживать валюту. А это значит, что в текущем году стоимость валютной корзины может и не снижаться, как это наблюдалось во второй половине января – первой половине февраля 2017 года.

С учетом указанных соображений эксперт будет ожидать роста стоимости валютной корзины на следующей неделе на величину порядка 0,5%.

Курс доллара по отношению к евро

Странная история произошла на уходящей неделе на рынке форекс. В начале недели произошла коррекция курсе евро против доллара. Но 10 января появилась новость о том, что китайские официальные лица сообщили о рассмотрении возможности замедления или прекращения покупок гособлигаций США. Это привело к скачку курса евро против доллара. Эксперты тут же выдали гору комментариев по поводу того, что это может значить, однако на следующий день Государственное валютное управление Китая опровергло новость.

Затем наблюдался новый скачек курса евро, вызванный публикацией протокола заседания ЕЦБ, состоявшегося 13-14 декабря, в котором было сказано, что в ЕЦБ могут пересмотреть свою политику и объявить об этом уже в ближайшее время в том случае, если экономика еврозоны продолжит расширяться, и если инфляция продолжит расти к цели банка около 2%.

Затем евро получил новую поддержку: 12 января появилось сообщение о том, что в Германии политическим партиям удалось достичь предварительного оглашения о формировании коалиционного правительства. На этой новости курс евро поднялся до максимального уровня за три года.

В связи с этим евробыки заметно оживились. В частности, эксперты банка ING заявили, что к концу 2018 году курс евро против доллара на рынке форекс поднимется до уровня 1,3 USD/EUR.

Но надо отметить, что столь оптимистичные прогнозы в отношении европейской валюты не учитывают возможные действия Европейского Центробанка, который явно не обрадуется подобному росту курса евро, так как это может похоронить подъем экономики еврозоны. Следующее заседание ЕЦБ состоится 25 января, то есть уже довольно скоро. Можно ожидать, что до этого времени или на самом заседании в ЕЦБ примут меры, как это произошло в прошлом году, чтобы охладить пыл евробыков.

Поэтому на следующей неделе снова будет ожидать коррекции курса евро на рынке форекс примерно на 0,5%, что с учетом скачка этого курса во второй половине торгового дня 12 января, которое не было учтено на торгах на БВФБ, приведет к примерно нулевому изменению курса евро на БВФБ по итогам недели.

Курс российского рубля по отношению к доллару

На уходящей неделе коррекции курса российского рубля на Московской бирже не произошло, напротив, он уверенно продолжил рост. Причиной этого стало продолжение подъема цен на нефть на мировом рынке. Цена на нефть марки Brent превысила 70 USD за баррель и достигла максимального уровня с декабря 2014 года. Цены поддержало, в частности, появление данных Министерства энергетики США о снижении запасов нефти в США за первую неделю года на 4,9 млн. баррелей, а добычи нефти в США — на 290 тыс. баррелей в сутки. Правда, при этом выросли запасы бензина (на 4,1 млн. баррелей), но рынки на это не обратили внимания.

Кроме того, на завершающейся неделе продолжали продажи валюты в связи с уплатой налогов некоторые российские экспортеры. Странно вел себя Банк России, который при возникновении дефицита валюты в банковской системе увеличил объем предложения валюты в рамках сделок своп до 3 млрд. USD. А российский Минфин на уходящей неделе еще не возобновил покупки валюты.

Все это и вызвало укрепление рубля. Но на следующей неделе ситуация должна измениться. Министерство финансов РФ приняло решение приобрести с 15 января по 6 февраля 2018 года валюты на 257,1 млрд. RUB, что может остановить укрепление рубля.

Правда, некоторые российские эксперты ожидают дальнейшего снижения курса доллара. В частности, аналитики Sberbank CIB Том Левинсон и Юрий Попов полагают, что курс доллара может опуститься до 56 RUB/USD.

Однако подъем цен на нефть и укрепление российского рубля, как и рост курса евро, кажется немного странным. Ведь ясно, что сокращение запасов нефти в США и сокращение добычи носит временный характер и связан с погодой и увеличением объемов бензина на складах. Поэтому все-таки не будем исключать коррекции курса доллара на Московской бирже, то есть его роста на 0-0,5%.

15 января в России начинается налоговый период, но завершится он только 25-29 января, то есть на предстоящей неделе он еще не должен оказать значительного влияния на курс доллара.

Курс белорусского рубля по отношению к доллару

Таким образом, надежда на коррекцию доллара на мировом рынке и ограничение предложения валюты на внутреннем рынке РБ позволяют рассчитывать на рост средневзвешенного курса американской валюты на БВФБ еще примерно на 0,5-1%.

Прогноз на понедельник, 15 января

Во второй половине торгового дня 12 января курс евро на рынке форекс вырос примерно на 0,7% — до уровня 1,2201 USD/EUR.

На торгах Московской бирже во второй половине 12 января курс доллара подрос всего на 0,1% и закрылся на уровне 56,56 RUB/USD.

В связи с этим на открытии торгов на БВФБ в понедельник, 15 января, можно ожидать снижения курса доллара на доли процента и подъема курса евро на величину около 0,5%.