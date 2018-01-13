Бас-тур или самостоятельное путешествие: что выгоднее? 13.01.2018, 21:43

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Сравнение трех вариантов бас-туров по популярным направлениям с вариантами бюджетных самостоятельных путешествий.

Самостоятельные путешествия становятся все более популярными: лоукостеры, которые и без того стоят недорого, проводят постоянные распродажи, а «Букинг» регулярно придумывает бонусы для постоянных (и не очень) клиентов. Неудивительно, что туристы, заплатившие за пакетный тур даже 50$, ожидают, что все будет организовано и продумано лучше, чем они бы это сами сделали. Сайт tio.by решил сравнить три варианта бас-туров по популярным направлениям - Львов, Дрезден-Прага и Будапешт - с вариантами бюджетных самостоятельных путешествий.

Тур во Львов

Тур во Львов на 2-3 ночи стоит в среднем от 50 до 80 долларов в зависимости от насыщенности программы и питания. Действительно, это одно из самых недорогих предложений, которые удалось найти. В цену входят переезд, 1 ночь в гостинице, 1 завтрак, сопровождение и экскурсия «Кофейно-шоколадный Львов».

Самый бюджетный способ доехать до Львова – это электрички Брест-Ковель и Ковель-Львов. Это для экстремалов. Есть автобусы по тому же маршруту - Брест-Ковель (9 рублей) и Ковель-Львов (в среднем 7-8 рублей), плюс нужно будет купить билет до Бреста. В итоге за все получится в районе 25 рублей. А автобус «Минсктранса» будет стоить 53 рубля в одну сторону.

Хостелы во Львове стоят от 3 евро. Скромная комната, где можно поностальгировать по романтике студенческих общежитий, причем не самых старых и захолустных, обошлась бы от 12 евро за ночь – причем размещение двухместное, поэтому при путешествии с другом сумма делилась бы пополам.

За 14 евро на двоих можно было бы снять вот такого типа комнату на 2 или 3 человек.

Большим преимуществом при выборе номера является то, что можно подробно изучить отзывы: даже номер, похожий на комнату в общежитии, может располагаться в самом центре города, быть чистым и аккуратным, там будут предлагать бесплатные чай и кофе, интернет будет быстрым, а персонал - вежливым и отзывчивым (но может оказаться и полностью наоборот - обязательно читайте отзывы). В любом случае, даже если что-то окажется не так хорошо, как представлялось по отзывам, это будет ваш личный выбор, исходивший из соотношения цена-качество.

Что касается включенной в пакетный тур экскурсии «Кофейно-шоколадный Львов»: скорее всего, туристам показали бы «Копальню кави» и «Майстерню шоколаду» - вход в оба заведения бесплатный, а дегустация кофе все равно не включена в стоимость тура.

Зато у этого бас-тура есть преимущество – экскурсии по городу: все-таки послушать знающего экскурсовода порой полезнее и интереснее, чем в спешке и на ходу гуглить самому.

Таким образом, даже если добираться на автобусе «Минсктранса», а не с пересадками через Ковель, получается сумма, сопоставимая со стоимостью бас-тура, если принимать во внимание туруслугу за 40 рублей: 106 рублей на проезд с «Минсктрансом», 6-14 евро на хостел. Даже с учетом завтрака в каком-нибудь из львовских кафе и аренды номера за 12 евро на одного, получается в районе 135 рублей – то есть примерная стоимость бас-тура (если ехать с пересадками в Ковеле, будет еще дешевле, но утомительнее). Если не выбирать самый бюджетный и утомительный вариант передвижения и отмести вариант с хостелом, то можете с чистой душой полагаться не на экономию, а на свои привычки и предпочтения: хотите ли вы выбрать жилье самостоятельно и составить свою собственную программу прогулок по городу, либо собираетесь полностью расслабиться и не думать про все эти билеты, бронирования, маршруты и завтраки.

Тур Дрезден-Прага

Здесь маршрут и стыковки будут чуть посложнее, чем в предыдущем варианте. Прямой автобус из Минска в Дрезден стоит 60 евро, но если добираться с пересадками, будет дешевле. Из Варшавы в Дрезден доехать стоит от 14 евро. Автобус из Дрездена в Прагу – от 12 евро, из Праги в Варшаву – 14 евро. Напрямую из Праги до Минска можно добраться по минимальной цене в 38 евро, но это утренний рейс, теряется целый день, поэтому лучше ехать через Варшаву. Таким образом, расходы тех, кто поедет наиболее экономным вариантом - со всеми пересадками - составят минимум 80 евро.

Хостелы в Праге стоят от 6 евро. Одноместный номер в Праге - от 15 евро.

Начиная с 17 евро можно снять двухместный номер в гостинице 3*.

Например, за 18 евро можно снять такой номер:

Итак, плюсуем: примерно 80 евро на дорогу (но цена может отличаться в зависимости от дат) и 6-15 евро за ночлег. Получаем минимум 86 евро - столько будет стоить поездка с ночевкой в хостеле, максимум - 95 евро. Но, опять же, стоимость дороги очень индивидуальна, поскольку стыковок много (в отличие, например, от Львова), и то, что сегодня стоит 12 евро, в другой день может стоить и 20, и наоборот. К тому же некоторое время отправления не очень удобно, и вы можете захотеть выбрать автобус подороже, но который прибудет в город не поздно ночью или рано утром.

При этом тур Варшава-Дрезден можно найти от 75 евро+туруслуга 45 рублей (в цене проезд, проживание, питание и экскурсии), что тоже составляет около 95 евро. В этом случае, при равной цене, пакетный тур оказывается чуть выгоднее за счет экскурсий, завтрака и стабильности цены на проезд. Но этот как раз тот случай, когда акционные билеты от европейских перевозчиков могут сильно удешевить стоимость передвижения, и желающим сэкономить стоит следить за такими акциями.

Тур в Будапешт

Цены на автобусные туры в Будапешт начинаются от чуть больше чем 200 белорусских рублей + туруслуга. Например, тур в Будапешт, где можно провести два полных дня, стоит 217 рублей и туруслуга 45 рублей. В цену входит переезд, 1 ночь в отеле и экскурсия по Будапешту.

Добраться до Будапешта на автобусе можно из Варшавы или Вильнюса, причем из Варшавы будет дешевле даже с учетом того, что автобус Минск-Варшава стоит дороже, чем Минск-Вильнюс. Автобусный билет Вильнюс-Будапешт на те же даты, что и тур, стоит от 29 евро, около 31 евро стоит обратный, плюс 22 рубля до Вильнюса и столько же обратно, в сумме около 190 рублей. Если ехать через Варшаву, то билет будет стоить от 12 евро, туда-обратно – около 25, но и до Варшавы в обе стороны доехать стоит около 40 евро – то есть получаем 65 евро, или около 155 рублей. Иногда можно доехать и дешевле (даже раза в полтора), если найти акционные билеты на автобусы. А в хорошие времена можно найти дешевые авиабилеты у лоукостеров - и лететь на самолете по цене автобусного билета.

Минус экономии – время. В описании тура не указано даже приблизительное время прибытия в Будапешт, но за счет того, что самостоятельному путешественнику нужно будет еще добраться до Вильнюса или Варшавы, самостоятельно добираться выйдет явно дольше, чем на туристическом автобусе с выездом из Минска.

Зато цены на жилье радуют: провести ночь в достаточно уютном хостеле Будапешта можно от 5 евро.

Single Room обойдется от 12 евро, Double room – от 14 евро.

Есть предложение комнаты на троих за 15 евро – правда, тоже в стиле общежития. А переночевать вдвоем за 16 евро и посмотреть на звезды можно вот в такой комнатушке.

Правда, в эти предложения не включен завтрак, как это сделано в турпакете. В сумме без учета завтрака, который придется искать где-то за пределами хостела или отеля, получаем почти 170 рублей, если ночевать в хостеле, рублей на 5 с человека больше, если жить в Double room, и около 185 рублей в «сингл руме». То есть в некоторых случаях почти на 100 рублей дешевле, чем с пакетным туром, и на 75 рублей дешевле, даже если жить в single room. В преимуществах у турпакета оказывается экскурсия, завтрак и прямой переезд из Минска без необходимости пересадки в Вильнюсе.

Резюме

Как показывает практика, в среднем пакетные туры будут стоить туристу примерно столько же, сколько и самостоятельная поездка - цена будет зависеть от количества стыковок, цен на билеты и уровня гостиницы, но в самостоятельной поездке уложиться ровно в сумму тура не составит труда.

Главный минус туров – в отсутствии выбора: заселитесь в ту гостиницу, которую выбрали за вас, и максимум, что сможете сделать – это заранее прочитать отзывы и либо согласиться на поездку, либо отказаться от этой идеи. Там, где в самостоятельной поездке можно было бы совершить дешевый перелет лоукостером, потратите время на ночной переезд. Не сможете подольше побыть в городе, который понравился, или съездить в соседнюю живописную деревеньку.

Главный минус самостоятельного путешествия – планирование стыковок, бронирование жилья и составление маршрутов (хотя кому-то, наоборот, это нравится). Поэтому некоторым «жесткие рамки» туров будут только в плюс: можно «разгрузить мозги» и не думать о завтраке, брони жилья, стыковке автобусов и/или самолетов, ориентировании в городе и о том, куда, собственно, пойти и что посмотреть.