Несколько советов от врача, чтобы быть здоровым зимой 13.01.2018, 22:32

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Фото: intex-press.by

В холодное время года не стоит садиться на диету.

Зимний сезон для многих превращается в бесконечную череду простудных заболеваний. Почему в холодное время года не стоит садиться на диету, как правильно принимать витамины и почему оксолиновая мазь и медицинская маска не эффективны во время эпидемий, рассказала intex-press.by Наталья Сей, заведующий отделением профилактики Барановичской городской поликлиники №4.

Не стоит увлекаться витамином С

- Хорошей поддержкой организму в осенне-зимне-весенний сезон может стать прием витаминов. Аскорбиновая кислота, которая в большом количестве содержится в шиповнике, капусте, яблоках, лимонах, обладает общеукрепляющим действием и положительно влияет на организм. Однако длительный прием больших доз синтетического витамина С может нанести вред. Например, привести к сгущению крови, что опасно для людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. Поэтому я советую придерживаться правила – принимать нужно, но в разумных количествах.

Фото: intex-press.by

Также зимой будут полезны витамин Д и такие микроэлементы, как селен и цинк – они поддержат иммунитет. Но и здесь важно не переусердствовать. Вообще, своим пациентам я советую принимать витаминно-минеральные комплексы, где все компоненты подобраны в необходимых количествах. Но при этом хотелось бы отметить: пить их круглый год не стоит – достаточно курса весной и осенью.

Вместо оксолинки – раствор морской соли

На мой взгляд, самые простые, но в то же время действенные методы профилактики, – барьерные. Суть такого метода заключается в том, чтобы преградить путь вирусам, которые попадают в организм воздушно-капельным путем.

Хороший способ – капли или аэрозоли на основе солевого раствора, которые увлажняют слизистые оболочки носа и «вымывают» вирусы. Простейший солевой раствор можно приготовить самому: 1 чайная ложка соли на 1 литр кипяченой воды. Применять не менее трех раз в день. Что касается оксолиновой мази, то, на мой взгляд, она не эффективна. Вряд ли кто-то смывает ее, когда приходит домой. А ведь все вирусы и бактерии, осевшие на ней, попадают внутрь организма.

Промыть ротовую полость помогут отвары лекарственных трав (ромашки, календулы и т.д.). На крайний случай, рот можно прополоскать теплой водой.

Медицинские маски, которые в последнее время часто используют во время эпидемий, иногда могут принести больше вреда, чем пользы. Во-первых, маска – более действенный способ, чтобы не заразить других, чем не заразиться самому. Во-вторых, маску нужно менять каждые два-три часа. В противном случае в ней создаются благоприятные условия для размножения вирусов, и вероятность заболеть возрастает.

Диеты отложите до весны

Фото: intex-press.by

В холодный сезон особое внимание стоит уделять питанию. Зимой организм делает запасы, чтобы защититься от холода. И питание в осенне-зимний сезон должно быть сбалансированным. Поэтому, если вы решили похудеть, советую отложить эту затею до весны. Но и переедать зимой не советую.

Важно, чтобы в зимнем рационе было достаточно белка. Поэтому ешьте мясо, куриные яйца, рыбу, кисломолочные продукты, больше фруктов, а также проверенные временем калину, лук, чеснок и мед. Не стоит пренебрегать и давно известными действенными способами профилактики. Прежде всего, это свежий воздух – больше гуляйте и не забывайте проветривать помещение.

Чаще мойте руки – вирусы респираторных инфекций оседают на руках после чихания и кашля. Избегайте стрессовых ситуаций: стресс ослабляет организм и делает его более восприимчивым к вирусам. И обязательно высыпайтесь: хронический недосып еще никому не добавил здоровья.

Если вы заболели, не геройствуйте, соблюдайте постельный режим: никакая работа не стоит вашего здоровья. И обязательно обратитесь к врачу, он назначит правильное лечение.

И главное: недостаточно вспоминать об иммунитете раз в год, в разгар эпидемии гриппа. Не стоит возлагать особых надежд на то, что волшебная пилюля в виде витаминов защитит вас от всех болезней. Нельзя просто пропить витамины и не болеть. Все должно быть в комплексе. Ведите здоровый образ жизни круглый год, и тогда в сезон простуд организм не подведет вас.