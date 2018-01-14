На Гавайях по ошибке объявили тревогу из-за «ракетного нападения» 2 14.01.2018, 8:07

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Странное сообщение было разослано на телефоны всех местных жителей.

На территории штата Гавайи распространили сигнал тревоги из-за ракетного нападения. Соответствующее сообщение было разослано на телефоны всех местных жителей, сообщает AP.

"Баллистическая ракета приближается к Гавайям. Немедленно ищите убежище. Это не учения", - было сказано в смс.

Кроме того, сообщение транслировали по местному телевидению.

Чрезвычайные службы штата немедленно объявили, что тревога - ошибочная, подчеркнув, что нет никакой ракеты, приближающейся к территории Гавайских островов.

Специалисты изучают обстоятельства возникновения ошибочного сигнала. Комментаторы отмечают, что для подлета северокорейских ракет к Гавайским островам потребовалось бы 20 минут, а не 15, как было сказано в других смс-сообщениях. Кроме того, на Гавайских островах нет противоатомных убежищ, а если бы тревога была реальной, то сообщение подобного характера получили бы всего несколько уполномоченных человек.

По словам губернатора Гавайев Дэвида Айджа, уведомления о ракетной угрозе жителям штата разослали из-за ошибки, допущенной сотрудником операционного центра гавайского агентства по чрезвычайным ситуациям. Айдж отметил, что ошибка произошла во время смены сотрудников.

Сейчас выясняется, не было ли это хакерской атакой.