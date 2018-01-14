Ученые: Дельфины узнают себя в зеркале раньше детей 14.01.2018, 8:11

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Навык узнавания себя в зеркале развивается в три стадии.

Ученые заявили о том, что дельфины узнают себя в зеркале раньше, чем дети человека. Дети начинают узнавать свое отражение в год, а дельфины – в семь месяцев. Выводы исследователей были опубликованы в журнале PLoS One (перевод – zn.ua).

Люди, шимпанзе, слоны, сороки и афалины узнают себя в зеркале; другие виды либо не различают отражение, либо не идентифицируют его с собой, либо начинают это делать только после специальной тренировки. Способность самостоятельно устанавливать связь между собственным телом и отражением часто используют как мерило разума, хотя не все исследователи с этим согласны. Эта способность развивается по-разному у разных видов: дети начинают узнавать свое отражение в возрасте приблизительно 12 месяцев, шимпанзе – в возрасте от двух до четырех лет. Теперь же исследователи установили, что дельфины начинают узнавать себя уже в возрасте семи месяцев.

Как отмечают ученые, для того, чтобы начать узнавать себя в зеркале, детям нужно пройти определенные этапы физиологического и психологического развития, и маленькие дельфины проходят их на несколько месяцев раньше.

Самке дельфина по кличек Бейли было семь месяцев, когда ученые заметили, что у нее появилась привычка "вертеться" перед зеркальной стенкой океанариума: она принимала необычные позы, крутилась вокруг себя, подплывала близко к зеркалу и, почти касаясь его глазом, надолго замирала, заглядывала себе в рот и показывала отражению язык. Другому дельфину, самцу по кличке Фостер, было уже 14 месяцев, когда исследование началось. Он, как и Бейли, уже понимал, что в зеркале отражается он сам: он тоже подплывал близко к зеркалу, изгибался перед отражением и пускал пузыри.

Навык узнавания себя в зеркале развивается в три стадии: 1) знакомство с зеркалом, 2) испытание отражения на соответствие (животные двигаются и проверяют, повторит ли отражение их движения) и 3) использование зеркала для изучения себя. На третьей стадии животное учится использовать зеркало, чтобы увидеть то, что нельзя увидеть без него.

Чтобы доказать переход к третьей стадии, обычно используют тест с меткой: на теле рисуют или крепят яркую метку, которую животное не может заметить без зеркала. Тест считается пройденным, если животное замечает метку и находит ее на себе. Животные, у которых есть гибкие и длинные передние конечности, обычно проходят этот тест, касаясь отметки у себя на теле после того, как видят ее отражение в зеркале. Дельфины так сделать не могут, но они показали свою заинтересованность в отметке на теле другим способом.

Дети справляются с тестом в возрасте полутора-двух лет. Бейли справилась со своим первым тестом в возрасте 2 лет и 7 месяцев, Фостер – будучи на пять месяцев младше. Возможно, они бы прошли тест и раньше, но правила содержания животных в океанариуме не позволяют рисовать на дельфинах младше двух лет.