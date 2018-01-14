Курьезы ЖКХ: Жильцы дома отапливают воздух не только в квартире, но и на улице 21 14.01.2018, 8:21

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Как живут люди в доме, где батареи встроены в стены и греют не только внутреннюю часть квартиры.

Пенсионерка Фаина Абрамович живет с мужем в 3-хкомнатной квартире площадью 67,4 кв. м 1-го подъезда дома №42 по проспекту Строителей. Она считает, что платит за тепло в квартире больше, чем реально потребляет, пишет «ВБ».

За ноябрь Фаина Харитоновна заплатила 28 рублей только за отопление. А прошлой зимой сумма была около 15 рублей в месяц. Это, по словам пенсионерки, еще было по-божески. Теперь же ей приходится думать, на чем сэкономить, чтобы оплатить жировку.

– А за декабрь я заплачу 32 рубля, уже подсчитала, – добавляет Фаина Харитоновна. – У меня пенсия – 292 рубля. Большую часть денег мы с мужем тратим на лекарства: он – астматик, у меня диабет. Я просто не в состоянии платить столько денег за отопление!

Соседи Фаины Абрамович, по ее словам, тоже были удивлены, увидев ноябрьскую сумму за отопление. За однокомнатную квартиру – около 18 рублей в месяц, за двухкомнатную – 24 рубля, а четырехкомнатную – 34 рубля.

– И это еще морозов нет, и тарифы не стопроцентные, – добавляет Фаина Харитоновна.

Температура воздуха в квартире Фаины Абрамович – +20.

Всему виной один счетчик?

Пытаясь выяснить, сколько же реально тепла потребляет ее квартира и как происходит начисление за отопление, пенсионерка Абрамович с 2016 года пишет письма во все инстанции и даже ходила на прием к мэру города.

Сколько платят за отопление в 3-хкомнатной квартире с «нормальными» батареями?

- на Лынькова, 21 – 20 руб., Лынькова, 41 – 19 руб.

- на Ульяновской, 38 – 17 руб., Ульяновской, 60 – 28 руб.

Данные РВЦ за ноябрь 2017 г.

– Ко мне даже телевидение приезжало, но результата никакого, – говорит она. – Мне прислали ответ, в котором предлагают произвести модернизацию счетчика за счет жильцов.

Сама Фаина Харитоновна полагает, что большие суммы за отопление «возникли» в жировках потому, что в их доме на 6 подъездов – 3 теплоузла и всего один счетчик, который замеряет потребление тепла исходя из общей площади дома. По ее мнению, если установить в доме еще хотя бы один счетчик, то тогда при расчете будет учитываться только половина общей площади, а значит, и люди будут платить ровно вдвое меньше.

– Ну не вдвое, это точно, – говорит инженер-теплотехник БУКДПОЖФ Первомайского района Александр Костюк. – Нет гарантии, что установка групповых приборов учета в каждый тепловой узел жилого дома принесет экономию потребления теплоэнергии и уменьшит платежи для жильцов.

Как начисляется плата за отопление

Расчет стоимости отопления 1 кв. м общей площади за ноябрь 2017 г. конкретно по дому №42 на пр. Строителей предоставил редакции «ВБ» директор предприятия теплоэнергетики Сергей Павленко:

182 Гкал (общее количество теплоэнергии, потребленной на отопление, по показанию домового счетчика) : 7 320,35 кв. м (общая площадь жилых помещений дома) = 0,0249 Гкал/кв. м (норматив на отопление 1 кв. м общей площади по фактическому расходу) х 16.9259 руб./Гкал (действующий тариф за 1 Гкал) = 0,42 руб./кв. м.

Таким образом, стоимость отопления квартиры площадью 67 кв. м: 67 х 0,42 = 28.14 руб.

– При двух счетчиках делится на два и площадь дома, и количество гигакалорий, – поясняют в теплоэнергетике. – То есть, расчет такой: 91 Гкал делим на 3 660 кв. м и получаем тот же норматив – 0,0249 Гкал/кв. м.

В ноябре минимальный тариф за теплоснабжение по городу был примерно 0,25 руб./кв. м. Максимальный – около 0,48-0,50 руб./кв. м., уточнила специалист по коммунальным расчетам КУДП «Теплоэнергетика» Ольга Архипенко.

Например, в доме №32 по бульвару Приберезинскому, который соседствует с домом №42 по проспекту Строителей, тариф на теплоэнергию в ноябре оказался ниже – 0,37 руб./кв. м.

От чего зависит сумма в жировке

На сумму оплаты за отопление влияет количество теплоэнергии, потребленной домом, говорят в теплоэнергетике. А оно, это количество, в свою очередь, зависит от многих факторов: от температуры наружного воздуха и внутри помещений, от утепленности квартир и мест общего пользования, расположения отопительных приборов, теплоизолирующих свойств конструкций дома, даже его расположения, высоты и года постройки.

В доме, где проживает Фаина Харитоновна, так называемая панельная система отопления: здесь вместо батарей – «встроенные» в бетон стальные трубы, через которые проходит теплоноситель.

Панельная система была спроектирована в советское время. И на тот момент была довольно прогрессивной – повышала санитарно-гигиенические качества дома, снижала расходы. Но есть и недостатки, один из которых – жильцы таких домов могут платить больше за отопление из-за большего потребления гигакалорий.

– Но рассуждать, где потребление теплоэнергии больше, а где меньше, можно только при сравнении одинаковых, типовых жилых домов, – добавляет инженер-теплотехник Александр Костюк. – Система теплопотребления дома №42, где проживает Фаина Харитоновна, находится сегодня в исправном состоянии, прибор учета тепла прошел плановую поверку в конце 2016 года, и показания его точны.

Что делать жильцам

В качестве мер, которые могут помочь снизить теплопотребление, специалисты советуют термореновацию (утепление фасада дома) и установку систем автоматического регулирования – в случае с домом №42 не в каждой квартире, а только на теплоузлы в подвале. Когда на улице холодно, автоматически тепла будет подаваться больше, и наоборот.

Что касается установки второго счетчика… Как пояснил инженер-теплотехник Александр Костюк, при строительстве дома №42 по проспекту Строителей не была предусмотрена установка нескольких счетчиков.

– По стандарту, достаточно и одного прибора учета тепла, – сказал он.

Жильцам дома №42 было предложено установить дополнительный счетчик за их счет. В 2016 году с каждого в этом случае причиталось бы 78.75 рублей. Но даже при условии рассрочки на 6 месяцев никто из проживающих не изъявил желания платить.

– Если все же жильцы хотят установить отдельные счетчики на каждый тепловой узел, то им необходимо подать нам коллективное заявление, а наши специалисты, в свою очередь, проведут обследование – есть ли такая техническая возможность в этом доме, – говорит зам. директора БУКДПОЖФ Первомайского района Сергей Огнев.

– Сэкономить на отоплении в многоквартирном доме можно и гораздо дешевле – соблюдая определенные элементарные правила, например, режим проветривания. Или путем утепления дверных и оконных проемов в местах общего пользования подъездов, установки энергосберегающих окон в квартире, – добавляет С. Огнев. – Что касается индивидуальных счетчиков учета тепла, то в домах старой застройки установить их часто технически невозможно. К тому же, расчет теплоэнергии по индивидуальным счетчикам приводит к ряду сложностей, ведь, кроме частных квартир, в доме есть и места общедомового пользования, например, лестничные клетки. Там расчет подачи теплоэнергии будет все равно производиться по общему счетчику.