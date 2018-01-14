NASA показало «пояса» Юпитера 1 14.01.2018, 8:46

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Фото: NASA

Цепочки облаков создают неповторимую картину, опоясывая южный полюс планеты.

NASA представило новый снимок Юпитера, который был сделан с помощью аппарата «Юнона». Изображение было опубликовано на сайте агентства.

На снимке можно увидеть цепочки из облаков, которые опоясывают южный полюс планеты. Отмечается, что снимок был сделан 16 декабря, когда «Юнона» находилась на расстоянии 13,6 тысяч километров от пиков облаков Юпитера.

«Юнона» была запущена 5 августа 2011 года с мыса Канаверал, Флорида (США), она является частью программы New Frontiers . До «Юноны» на орбите Юпитера работал зонд Galileo, но «Юнона» первой в истории будет совершать облет планеты через ее полюса.

Фото: NASA

Аппарат прибыл на орбиту Юпитера 4 июля 2016 года. Он пробудет на орбите планеты еще несколько лет и будет передавать на землю новые снимки. После завершения работы зонд будет уничтожен.