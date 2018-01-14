«Из-за люка и трубы на дороге подвеску буду ремонтировать в третий раз» 2 14.01.2018, 8:59

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Фото: ex-press.by

Вокруг «дорожного вопроса» в Борисове разгораются нешуточные страсти.

В редакцию EX-PRESS.BY пришло письмо от жителей улицы Песчаной в Борисове с просьбой помочь в разрешении сложной ситуации, которая, по их мнению, складывалась годами.

"Когда-то давно возле дома Чапаева, 35 был проезд на улицу Песчаную. Со временем недовольства проживающих в крайних подъездах, конкретно бабушек, сидящих на лавочках, которым не нравились проезжающие машины, привели к тому, что проезд исчез. Сначала жильцы пятиэтажки посадили на месте выезда кусты, которые еще позволяли как-то проезжать, еще позже там появился металлический забор и навес, из-за которых проехать теперь невозможно", – пишут борисовчане.

Фото: ex-press.by

Фото: ex-press.by

Фото: ex-press.by

Фото: ex-press.by

Читатели утверждают, что их соседи из многоквартирного дома «закрыли» проезд самовольно, и теперь это не даёт возможности жителям Песчаной выезжать из частного сектора.

"Пожарные не успели доехать, в итоге сгорел дом"

"В январе 2013 года у меня сгорел дом, дети ещё были совсем маленькие. Пожарные не успели доехать, в итоге крыша сгорела полностью. Был бы короткий проезд, успели б спасти дом, а так пожарным пришлось ехать в объезд по песчаной дороге, приехали - а дома уже и нет", – вспоминает жительница частного сектора.

Молодая женщина отметила, тогда пожарные сами говорили, что если б был проезд, дом бы удалось спасти. В 2014 году жители обращались к властям, чтобы им открыли проезд к пятиэтажному дому около мусорных баков. На что им в отделе архитектуры и строительства сказали, что все ограждения стоят законно.

"Спустя год приезжал пожарный сказал, что им этот проезд уже не нужен. Ни на Чапаева, 35, ни на 10 лет БССР не нужен. Получается, что выезда с частного сектора нет", — возмущается борисовчанка.

Фото: ex-press.by

Фото: ex-press.by

Жительница ездила в БТИ, где оказалось, что в проекте есть дорога, а на деле — нет:

— А зачем этот проезд, если две лишние машины станут?

"Из-за люка и трубы на дороге подвеску буду ремонтировать в третий раз"

"Последняя точка кипения. В этом месяце отдал 500 долларов, это две моих зарплаты. Приходится объезжать три улицы, ехать через Павла Рака, это очень неудобно. К тому же на дороге часто образуются ямы, даже когда проходит грейдер. Так практически всегда. А выезд на улицу Чапаева через 71 дом удобный, но из-за люка и трубы я несколько раз повреждал машину. Подвеску буду ремонтировать в третий раз", — говорит житель частного сектора Евгений.

Фото: ex-press.by

Фото: ex-press.by

Фото: ex-press.by

Дорога, по которой приходится выезжать из частного сектора. Песчаная, 71

Куда идти за ответом, когда из одной инстанции направляют в другую?

В приемный день журналистка EX-PRESS.BY отправилась в отдел архитектуры и строительства Борисовского райисполкома, однако там помочь не смогли: Елена Шершень, начальница отдела, сказала, что это не совсем в ее компетенции.

"Это в меньшей степени моя компетенция, обращайтесь в УП Жилье, а лучше напишите обращение, чтобы его расписали на все службы", — прокомментировала Елена Шершень.

Ольга Егорова, начальница землеустроительной службы Борисовского райисполкома, услышав о проблеме, также не смогла помочь, но посоветовала обратиться к начальнику УП «Жилье»:

— Как землеустроитель помочь не могу. Где тот план, что должен быть проезд, почему архитектор не сделала? Насколько я знаю, проезд не загорожен, выезд есть около 71 дома, едете до 39 дома, поворачиваете на павильонах, а с правой стороны будет выезд.

Фото: ex-press.by

— Но там ужасная дорога, по которой невозможно ехать!

— Как невозможно ехать? Люди ж ездят! Это земли общественного пользования, которые находятся в компетенции УП «Жилье». Я бы с радостью помогла, и для меня важно, чтобы людям было хорошо.

По таким дорогам приходится ездить борисовчанам

Фото: ex-press.by

Фото: ex-press.by

Начальник ЖЭУ-2: «Может, я хочу, чтобы в Австралии цвели бананы. Дороги там не будет»

За решением проблемы журналисты EX-PRESS.BY направились в приемный день директрисы УП «Жилье», однако в приемной сообщили, что сегодня мест на встречу с Ириной Чиканковой уже нет, и предложили приехать через месяц или прийти после 19:00, когда будет принят последний человек. В приемной находился мужчина, который сам начал разговор с нами со слов: "У меня есть дурная способность решать проблемы без всех начальников, чем вам помочь?".

Услышав, о чем идет речь и взглянув на документы, которые мы ему показали, мужчина сказал, что все это «филькина грамота». Впоследствии оказалось, что это был начальник ЖЭУ-2 Сергей Конин:

— Вот это все филькина грамота, а у главного архитектора на стене висит план города, на котором четко обозначены все переезды и дороги, а этих дорог, которые вы хотите, никогда не было. Это были подъездные дороги для строительства дома, и этих выездов на плане города тоже нет.

На вопрос журналистки EX-PRESS.BY, почему жители частного сектора должны постоянно ремонтировать свои дороги и объезжать три улицы, чтобы выехать в город, Сергей Конин ответил следующее:

— Извините, а сколько здесь на Чапаева людей живет? 437 человек! А тут три дома! Кто ради вас будет перерезать ЦТП — центральный тепловой узел, где люки находятся, колодцы? Никто ничего строить не разрешит. Эта земля УП «Жилье», это придомовая территория, и без разрешения УП «Жилье» никто ничего делать не будет! Дорог здесь никаких нет, можете ходить жаловаться Путину, Обаме, Лукашенко. Знаю я эту историю с пожаром, от 33 дома меньше 100 метров, пожарные ставят машину и поливают.

"Если б это был ваш огород — вопросов нет, но это территория УП «Жилье». Я вам официально заявляю, что пока я не скажу, никто делать ничего не будет. Это моя земля, никто на этой земле ничего делать не будет".

— Но нормальную дорогу могут же сделать?

— Никто ничего делать не будет! А средства на это выделены? Я согласен, что у нас весь частный сектор в таком состоянии — и Песчаная, и Южная, а Старый город там вообще! Вопросы дорог — это вопрос исполкома! Я только «за».

— Вы видели, какая там дорога?

— Дорога-то есть… Приходите, я вам покажу документ, где все начальники расписались в папочке, что никаких там дорог нет.

— А выезд с улицы Песчаная со стороны улицы 10 лет БССР кто перегородил?

— Я не в курсе, видимо, вкопали люди. Я вам уже говорил, что все проезды есть у начальников города. Если это самопальные, то они не имеют право это делать. Выезжайте тогда!

— Вот документ на разрешение установку металлических столбов на пересечении ул. Заслонова – ул. Чапаева и ул. Чапаева – ул. 10 лет БССР, который подписал начальник отдела архитектуры и строительства В.И. Новик. Это тоже «филькина грамота»?

Фото: ex-press.by

— У нас таких отделов в УП «Жилье» 20 штук. Ладно, если б подпись Мирановича или главного архитектора стояла, а это просто начальник отдела. Это ничего не значит. Разбирайтесь, чья эта территория. Вообще это придомовая территория, что хотим туда, то и ставим. Не было тут никогда выезда, был подъезд, когда дом строили. Никакого телодвижения, даже участкового, который был на вашей стороне, не должно быть, если кто-то срубит дерево, до 20 базовых величин. Какая вам разница, вы даже в ту сторону не смотрите! Если б это был ваш огород — вопросов нет, но это территория УП «Жилье». Я вам официально заявляю, что пока я не скажу, никто делать ничего не будет. Это моя земля, никто на этой земле ничего делать не будет. А то, что вам хочется… Может, я хочу, чтобы в Австралии цвели бананы. Дороги там не будет.