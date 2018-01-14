Наследие СССР: Вся правда про застекленные балконы 30 Максим Мирович

14.01.2018, 9:39

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Утепление балконов в исторических зданиях стало одной из главных примет homo soveticus.

Друзья, мой прошлый пост про привычки родом из СССР вызвал немало споров в комментариях, что удивительно — чуть ли не самые большие возражения вызвал пункт про застекленные балконы. Лично я считаю, что застекление балконов в исторических зданиях (особенно в тех, что находятся в центрах городов) — категорически недопустимо. Да и в более современных домах (1960+ годов постройки) если и стеклить лоджии — то лучше делать это одновременно во всем доме и в одном стиле, иначе получается жуткий совок.

В сегодняшнем посте мы посмотрим, как относятся к застеклению балконов в разных европейских странах а также посмотрим, насколько страшно выглядят исторические здания с застекленными балконами в центре Киева.

Что там в Европе?

02. Итак, начнем с того, как выглядят балконы в некоторых европейских странах, в посте будут только те примеры, что сфотографировал я лично — начнем с Германии и будем постепенно двигаться на восток. Вот несколько зданий в исторической части Берлина — обратите внимание, насколько аккуратно выглядит здание на заднем плане. Добавь туда застекленные в разнобой балконы, убери современный трамвай, сделай дороги похуже — и это будет уже не Берлин, а какой-нибудь затрапезный восточноевропейский город.

03. Вот тоже Берлин — это Карл-Маркс аллее, недалеко от Александерплац. На фото — привычные вам советские "панельки". Обратите внимание, насколько аккуратно они могут выглядеть, когда их фасады сохранены в едином стиле, без застекленных в разнобой балконов.

04. Двигаемся восточнее. Вот польский город Гданьск, бывший до 1945 года в составе Германии. Как видите — в исторических зданиях тоже никто не стеклит балконы, хотя на окраинах города такие может быть и есть.

05. Мой любимый пример, улочка в Варшаве. Сфоткал этот дом исключительно из-за балконов — обратите внимание, насколько аккуратно он смотрится. По архитектуре это по сути обычная хрущевка, но при этом здание выглядит весьма красиво из-за единого стиля фасада.

06. Или вот, это тоже Варшава, причем это стандартная советская панелька на окраине. Обратите внимание, что на фасаде нет ни одного стеклянного "курятника", и в целом городская среда выглядит очень аккуратно и структурировано.

07. Так, едем дальше, вот венгерская столица Будапешт, дом в стиле конструктивизм, ровесник наших "сталинок". Есть большой соблазн застеклить угловой балкон и превратить его в продолжение комнаты, да? И тем не менее, венгры этого не делают — некрасиво. Обратите внимание и на то, что и более молодые здания, что идут дальше по улице, тоже стоят с незастекленными балконами.

08. Это тоже Будапешт, здание 1960-70-х годов постройки, ни одна из лоджий на всех восьми жилых этажах не застеклена.

09. Город Бухарест, столица Румынии. В центре более-менее следят за сохранением исторического облика зданий, поэтому в исторических домах застекленных балконов почти нет.

10. А вот это окраина Бухареста, обратите внимание, как ужасно выглядит задние справа, чьи балконы вразнобой застеклены — типичный совок. Кстати, Бухарест это отличный пример того, что дело вовсе не в климате, а разруха находится не в клозетах, а в головах — что, у окраины Бухареста и у центра разный климат, что ли? Нет конечно — просто в центре балконы застеклять нельзя, а на окраинах можно.

А что в бывшем СССР?

11. Возвращаемся поближе к нашим пенатам, вот это центр Вильнюса — исторические здания здесь портить нельзя, поэтому застекленных балконов на них не наблюдается.

12. Впрочем, в зданиях, которые находятся в центре, но при этом не представляют исторической ценности — можно делать все что угодно. Как видите, лоджии в этом доме застеклены все по-разному, а некоторые оставлены и без остекления.

13. Вот это тоже Вильнюс, но уже окраина. Тут жителям предоставлена полная свобода действий, из-за чего дом напоминает какую-то многоэтажную трущобу из фавел Бразилии.

14. Ну и собственно прилетаем в Киев. Сразу оговорюсь, что точно такие же фото можно было бы сделать и в Минске, и в Москве, но у меня в примерах будут фото именно Киева — все дело в том, что в Киеве сохранилось больше исторических зданий, чем в разбомбленном войной Минске, и поэтому примеры будут более наглядными.

Итак, Киев. Прекрасный исторический фасад дореволюционного здания в типично киевском стиле — фасад нештукатурен и имеет красивые кирпичные рельефы. Дом буквально изуродован этим гадким остеклением балконов:

15. Еще одно историческое здание, вам нравится его вид? Мне тоже нет. А представьте, как красиво дом выглядел бы без этого ужасного остекления и кондиционеров на фасаде.

16. Вот еще, шикарный старинный дом, если бы не кондиционеры и не застекленные балконы — можно было бы подумать, что снимок сделан где-нибудь в Хельсинки. А так безошибочно узнается Киев.

17. Вот это вообще как ножом по сердцу. Смотрите — прекрасный исторический фасад в благородно-сдержанных тонах. Какой-то дятел выстроил курятник в самом центре фасада, да еще и влепил кондиционер с открытой проводкой прямо между окон. Пусть все видят, "тепер я став багатий!" (с).

18. Или вот, как вам такое на прекрасном старом межвоенном доме?

19. Вот еще. Это правительственный квартал Киева, Карл!

20. И вот. Мог бы быть вполне красивый кирпичный дом в сдержанном стиле — если бы не эти балконы. Такое ощущение, что кое-кто даже перестроил себе балкон в еще одну комнату:

21. Один из моих любимых примером, см. последний этаж — остается приделать к перилам руль, и будет полное ощущение, что живешь в кабине автобуса.

22. Кое-кто пристраивает себе к квартире целую стеклянную веранду:

23. А кто-то — достраивает целый подпол, где можно хранить банку с солеными огурчиками, туесок с медом либо даже завести живого кнура:

24. Дом на Крещатике, фото с обратной стороны. Прямо за аркой — центральная и главнейшая улица Киева.

25. Про киевские окраины писать не буду — там все еще более печально.

Что с этим делать и как бороться?

Если мы хотим быть похожими на Европу и чтобы наши города были похожи на центры европейских городов, то должен быть принят однозначный закон на счет застекленных балконов, включающий следующие пункты:

1. В исторических центрах городов, а также просто в зданиях, признанных историческими, балконы категорически нельзя стеклить, а все нынешнее остекление должно быть демонтировано самими жильцами. Историчность зданий и районов определяется на местном уровне местными властями.

2. В неисторических зданиях на окраинах городов (т.е. в обычных панельках и т.д.) балконы должны остекляться централизованно, в едином стиле, это можно, например, сделать во время капремонта здания — благодаря таким мерам наши спальные районы будут выглядеть намного красивее. При этом остекление должно быть таким, чтобы его можно было легко снять — если кто-то захочет жить с открытой лоджией. Это не испортит фасад дома, так как лоджия без остекления будет выглядеть практически так же, как и лоджия с открытым "стандартным" остеклением.

3. В новых высотных домах лоджии нужно стеклить по проекту (в едином стиле), но если в доме будут запланированы именно открытые балконы — то жильцам будет нельзя застеклять их самостоятельно.

Максим Мирович, livejournal.com