Падение белорусского рубля затянулось 2 Жанна Кулакова, «Телетрейд»

14.01.2018, 9:44

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Фото: tut.by

Ситуация на валютном рынке в 2018 году будет более напряженной, чем в прошлом.

По итогам второй недели нового года белорусский рубль снова ослабел. Курс доллара за последние семь дней доллар вырос на 0,9% до 2,0048, евро подорожал на 1% до 2,4202, а курс российского рубля вырос на 1,5% до 3,5382.

В целом к корзине национальная валюта упала на 1,2%, а в общей сложности с начала года — уже на 2,7%.

При этом на валютном рынке зафиксированы новые рекорды. 12 декабря был обновлен исторический минимум курса белорусского рубля к валютной корзине, курс российского рубля 11 декабря обновил исторический максимум. По доллару подобных рекордов не зафиксировано, и это неудивительно: позиции американской валюты на международном рынке сейчас слабые.

Ранее мы предполагали, что после быстрого падения в первые торговые сессии года белорусский рубль начнет восстанавливаться, но, как видим, падение затянулось. Признаки восстановления появились лишь в пятницу 12 декабря, когда по итогам торгов на бирже доллар и российский рубль снизились, евро вырос, а корзина практически не поменялось.

Вот такая картина уже выглядит нормальной, и, вероятно, именно такую разнонаправленную динамику мы будем наблюдать в ближайшее время. Более того, я не исключаю укрепления белорусского рубля к валютной корзине на будущей неделе. Сейчас национальная валюта выглядит несколько перепроданной.

Однако в среднесрочной перспективе рубль неминуемо продолжит падать. При этом темпы падения будут значительном медленнее, чем в первые дни года. По итогам 2018 года можно ожидать ослабления национальной валюты в пределах 10%. В худшем случае, если на внутреннем рынке будет сохраняться серьезный дефицит иностранной валюты, рубль может просесть на 15%, но вряд ли больше.

Дефицит уже был зафиксирован в ноябре и декабре 2017 года, и, по всей вероятности, времена активной распродажи валюты населением подходят к концу. С учетом того что сальдо внешней торговли в последние месяцы вновь стало отрицательным, превышение спроса на валюту над предложением может сохраняться. Вряд ли мы уйдем в глубокий минус, так что серьезных последствий, вероятно, удастся избежать, однако многое зависит от того, как правительство будет справляться с валютным госдолгом.

Если исходить из пояснительной записки к закону о бюджете-2018, то погашение валютного долга плюс проценты по внешней задолженности в этом году составят 3,5 млрд долларов. Еще некоторая сумма потребуется на выплату дохода по валютным облигациям Минфина, размещенным на внутреннем рынке. Итого мы выходим на сумму 3,7–3,8 млрд долларов за год. Из них около 500 млн поступят в казну в виде нефтепошлин, 1 млрд возьмем из ЗВР и 1,2 млрд — в виде новых кредитов.

Как видим, под вопросом судьба еще 1 млрд долларов. Его можно либо взять из ЗВР, либо купить на внутреннем рынке, но если там и так будет дефицит валюты, то такие интервенции негативно скажутся на курсах валют.

Еще один вариант — взять в долг больше, чем изначально планировалось. Одним словом, варианты решение проблемы есть, однако и риски со счетов спускать не стоит. Уже сейчас очевидно, что ситуация на валютном рынке в 2018 году будет более напряженной, чем в прошлом.

Жанна Кулакова, «Телетрейд»