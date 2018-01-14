Черная метка Путину от США 4 14.01.2018, 10:22

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Владимир Путин

Минфин США завершает подготовку списка «особо приближенных лиц» к президенту РФ.

О скором завершении этой работы заявил министр финансов США Стивен Мнучин на пресс-конференции в Белом доме в минувший четверг. Одновременно официальный представитель государственного департамента США Стивен Голдстейн подтвердил: расширение санкций — вопрос времени. Позиция администрации не изменилась, пишет novayagazeta.ru.

Новые санкции могут быть введены в соответствии с законом «О противодействии противникам США», подписанным Дональдом Трампом 2 августа 2017 года после поддержки документа подавляющим большинством в обеих палатах Конгресса. Причем отменять санкции в одностороннем порядке без согласования с законодателями президент теперь не может.

Особый ажиотаж вызывает обнародование первого официального списка олигархов, близких к президенту Путину.

«Российские олигархи напряглись» — это заголовок статьи издания Bloomberg. За 180 дней со дня принятия закона Министерство финансов США (отдел борьбы с терроризмом и финансовой разведки), Госдеп и Национальная разведка обязаны представить в Конгресс не только список «особо приближенных лиц», но и огласить их финансовые активы, в том числе зарубежные. Срок исполнения истекает 29 января. И хотя сам по себе список не является санкционным, для конгрессменов он может стать руководством для введения новых санкций в отношении «финансистов-спонсоров» Кремля. Отметим, что члены ближайшего окружения российского президента уже, за редким исключением, являются фигурантами санкционных списков Запада.

История санкций

Она началась в марте 2014 года — на следующий день после референдума в Крыму. В первый «черный список», составленный администрацией Обамы, попали семь российских чиновников: помощник президента Владислав Сурков, советник президента Сергей Глазьев, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, вице-премьер Дмитрий Рогозин, сенатор Андрей Клишас и депутаты Елена Мизулина и Леонид Слуцкий. Санкции подразумевали замораживание их американских активов и запрет на выдачу виз США. Уже через три дня список пополнили помощник президента Андрей Фурсенко, глава президентской администрации Сергей Иванов и бизнесмены Юрий Ковальчук, Аркадий и Борис Ротенберги и Геннадий Тимченко, «Банк Россия». Еще месяц спустя — вице-премьер Дмитрий Козак, первый замглавы кремлевской администрации Вячеслав Володин, президент «Роснефти» Игорь Сечин и глава «Ростеха» Сергей Чемезов. Следующий пакет ограничительных мер, введенный в июле 2014 года, затронул компании финансового и нефтегазового сектора, а также оборонную промышленность. Под секторальные санкции попали пять российских банков («Внешэкономбанк», «Газпромбанк», ВТБ, Банк Москвы и «Россельхозбанк»), а также компании «Роснефть» и «НОВАТЭК». Далее список только рос, захватывая новые компании, банки, разведслужбы, военизированную структуру «ЧВК Вагнера» и даже московский «Байк-центр» и клуб «Ночные волки».

Отдельно можно считать российских чиновников и работников правоохранительных органов — фигурантов «Акта Магнитского», принятого еще в 2012 году. В прошлом месяце под американские санкции — за нарушения прав человека — попал руководитель Чечни Рамзан Кадыров.

Однако теперь санкции могут выйти на принципиально новый уровень. Как отмечают американские политологи, вводя их Обама не преследовал цель «рвать в клочья» экономику РФ. Он ожидал, что между элитой, попавшей под экономические санкции и президентом, ответственным за политический курс, возникнут «непреодолимые противоречия».

В Вашингтоне вряд ли предвидели, что потери фигурантов из «черного списка» будут щедро возмещаться из бюджета, а образ «осажденной крепости» будет с энтузиазмом подхвачен отечественными пропагандистами на всех уровнях.

Выбор за Трампом

Тем не менее энтузиазм и монолитность рядов — вещи сугубо для внутреннего использования. Как сообщает Bloomberg, ссылаясь на информированные источники, богатые россияне предпринимают «лихорадочные попытки оградить капиталы и репутацию» от попадания в новый список. Кто-то распродает свои активы в США, кто-то пытается — через бывших чиновников министерства юстиции и государственного департамента, имевших отношение к введению санкций, — избежать включения в список. Бывший координатор санкционной политики в Госдепе Дэниел Фрид заявил, что к нему обращались за помощью, он предложения отклонил. «Из-за нервозности, с которой столкнулось российское бизнес-сообщество, ряд олигархов заранее начали сворачивать свой бизнес, как будто они уже попали под санкции», — отмечает Дэниел Танненбаум, консультант нескольких состоятельных россиян, а также некоторых предприятий, назвать которые в прессе он отказался.

Что важно: несмотря на некоторые утечки в российских СМИ (о том, что в новом списке Белого дома значатся 50 олигархов и вместе с членами семей там 300 человек, или «список в редакции от прошлой недели», добытый российским экологом и политиком Олегом Митволем), в Вашингтоне по-прежнему не ясно, какой путь изберет администрация Трампа, представляя отчет Конгрессу: жесткий, который бы удовлетворил законодателей или мягкий, который вызвал бы вздох облечения в России и ехидные комментарии «заслуженных журналистов» о том, что гора в очередной раз родила мышь.

«Важен не сам список, а то, к каким последствиям приведет его реализация», — отмечает Адам Смит, бывший старший советник минфина по вопросам санкций.

Закон написан таким образом, что он допускает «сознательное вредительство», если администрация захочет пойти «другим путем», — отмечает эксперт.

И далее: «Если президент захочет, чтобы (закона) было мало или было много, у него есть выбор и возможность поступить любым способом». Чиновники министерства финансов рассматривают идею засекретить некоторые части доклада. Вместо того, чтобы выпустить его под эгидой Управления по контролю за иностранными активами, которое обычно публикует санкционные списки, планируется представить законодателям письмо от имени Сигаль Манделклер, высокопоставленной сотрудницы министерства, чтобы разграничить доклад и список россиян для экономических санкций США, сообщил источник на условиях анонимности.

«Мы работаем над документом, он является нашим приоритетом», — это все, что сообщил журналистам в Белом доме министр финансов Мнучин.

27 октября 2017 г. Госдепартамент опубликовал список 39 российских компаний и правительственных организаций: от ФСБ, ГРУ и СВР до концернов «Калашников», «Сухой», «Туполев» и РОСТЭК, связанных с разведывательным и оборонным секторами, и предупредил о том, что все компании в США и других странах, совершающие крупные сделки с этими организациями, могут стать объектами санкций, начиная с 29 января этого года. Уже тогда сенаторов Маккейна и Кардина насторожило слово «крупные». Законодатели заявили, что они готовы в случае необходимости обратиться к пункту закона, который дает Конгрессу право пересмотреть и отменить решения Трампа в том случае, если они не будут соответствовать ожиданиям.

Закон подразумевает возможность введения санкций также против энергетического, добывающего, железнодорожного и судоходного секторов.

Конгресс также потребовал, чтобы министерство финансов проанализировало действие потенциальных санкций США на российские государственные облигации. Над изучением вопроса работал внешнеполитический отдел американского казначейства.

Впрочем, о наиболее радикальном предложении — отключить Россию от межбанковской системы SWIFT (что было осуществлено в отношении Ирана) — в Вашингтоне в последнее время не упоминают, даже Джон Маккейн.

Сопутствующие знаки

Ожидание доклада администрации Конгрессу в первые дни нового года сопровождается знаками, свидетельствующими о том, что в отношениях двух стран скорого потепления ждать не приходится:

Решение городского совета округа Колумбия о присвоении площади в Вашингтоне напротив здания посольства РФ имени Бориса Немцова вызвало раздражение российской власти и так называемой «системной оппозиции». Напомним, что в 1984 году Конгресс проголосовал за то, чтобы участок 16-й улицы американской столицы, расположенный сразу за зданием резиденции посла РФ в Вашингтоне, был переименован и получил название «площадь Андрея Сахарова». «Времена, они меняются», как поет Нобелевский лауреат в области литературы Боб Дилан. Имя Сахарова увековечили и на Родине. Но «проклятая Америка» была первой. С Немцовым история может повториться.

10 января Госдепартамент включил Россию в группу стран (наряду с Нигером, Пакистаном, Гондурасом, Венесуэлой, Ливаном и Турцией), посещение которых американские власти советуют отложить в связи с рисками терактов и агрессии со стороны местных жителей. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, они отговаривают граждан от поездок в Россию, чтобы иметь возможность и «дальше врать им, пугая тем, чего на самом деле нет». Одновременно Левада-центр опубликовал результаты опроса, из которых следует, что большинство россиян (68%) считают главным внешним врагом своей страны именно США.

Вслед телекомпании RT и холдингу Sputnik в качестве «иностранного агента» по требованию минюста и в соответствии с американским законом об иностранных агентах от 1938 (FARA) должна будет зарегистрироваться компания RIA Global LLC, готовящая матералы для новостных платформ агентства «Спутник». Как отмечается в письме министерства юстиции США, регистрация в рамках FARA «не повлияет на содержание передач или публикаций», «Россия сегодня» и «РИА Глобал» могут продолжать создавать и транслировать контент по своему выбору, при условии, что каждая трансляция сопровождается обязательным уведомлением о статусе «иностранного агента». Прежде чем требовать от компании регистрации, специальная комиссия определяла, насколько независимой от государства является редакционная политика. Например, в США не считаются «иностранными агентами» британская BBC, «Немецкая волна», китайское CCTV. Но в этом статусе в Америке работают англоязычные телекомпании из Японии и Южной Кореи.

10 января сенатским комитетом по международным делам был опубликован 200-страничный доклад «Ассиметричная атака Путина на демократию в России и Европе: последствия для национальной безопасности США». Документ стал первым масштабным исследованием на таком уровне стратегии и тактики, использованной Кремлем в последние два десятилетия для вмешательства в политические процессы в 19-ти странах Европы и США. В основу доклада легли открытые источники информации, а также многочисленные интервью сотрудников аппарата сенатского комитета с чиновниками и дипломатами из разных стран. Один из авторов «Акта Магнитского» — сенатор Бен Кардин, представляя доклад, обвинил президента Трампа в бездействии в защите международных демократических институтов, созданных за последние 70 лет. Впрочем, Кардину пришлось публиковать доклад без поддержки сенаторов-республиканцев. Поэтому он и называется «докладом меньшинства». В Москве его назвали очередным проявлением «русофобии» и отметили, что все обвинения «безосновательны».