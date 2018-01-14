В Могилевском районе руководитель агрокомбината лично расстреливал собак 19 14.01.2018, 10:47

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Молодой начальник устроил «дикую охоту» средь бела дня.

На территории фермы одного из сельхозпредприятий мужчина расстреливал собак, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По словам очевидцев, человеком с ружьем оказался руководитель этого хозяйства. Две собаки получили тяжелые ранения. По факту жестокого обращения с животными милиция проводит проверку. Возможно возбуждение уголовного дела.

Фото: ctv.by

Шестимесячная дворняжка по кличке Лукерья — собака спокойная и терпеливая, неприятные процедуры переносит стойко. Даже такие серьезные медицинские манипуляции: ветеринарам пришлось удалять ей глазное яблоко, в которое попала пуля.

Фото: ctv.by

Григорий Шнур, врач-ветеринар:

— Сейчас состояние пациента стабильное. Немножко подкорректируем курс терапии, назначим дополнительный антибиотик.

Сейчас Лукерья, или, как уже привыкли ее здесь называть, Луша, находится у волонтеров. Они оплачивают лечение и ищут собаке нового хозяина.

Фото: ctv.by

Татьяна Уголькова, заместитель председателя Могилевского общества защиты животных:

— Собака умная, собака все понимает, она все терпит. Жизнь была несладкая, видимо, все это время.

Луша вместе со своими сестрами Белкой и Стрелкой жила на этом молочно-товарном комплексе.

Фото: ctv.by

Его работники любили собак, подкармливали — до того, как сюда нагрянул человек с ружьем. Потом мужчина поехал на другую ферму и снова открыл стрельбу.

Фото: ctv.by

Алеся Климовцова, животновод ОАО «Агрокомбинат «Восход»:

— Я была на рабочем месте, со мной была моя собака, которая постоянно была со мной. Бегала, никто никогда в нее не стрелял, не бил. И тут он спросил: чья собака? Я ответила, что моя собака, пожалуйста, не стреляйте. Он все равно достал ружье и выстрелил.

Фото: ctv.by

Пес по имени Мулик на работу с хозяйкой теперь не ходит. Не может ни есть, ни пить. Шансов выжить у него не много.

Юрий Прокопенко, СТВ:

— Пуля попала собаке в шею. Задета трахея. Ветеринары не берутся делать операцию. Говорят, что 12-летний Мулик просто не перенесет наркоз.

Фото: ctv.by

Расстрел собак случился средь бела дня. Свидетелями жестокой расправы невольно стали почти все работники фермы. Но остановить стрельбу никто не смог.

Фото: ctv.by

Людмила Борисенко, помощник бригадира ОАО «Агрокомбинат «Восход»:

— Я видела. Стрелял наш руководитель хозяйства. Был с ружьем. Отстреливал собак.

Фото: ctv.by

Никита Долгов, зоотехник ОАО «Агрокомбинат «Восход»:

— Мое личное мнение: кем бы ты ни был — начальник, доярка, ветеринар, никто тебе право не дает приходить с оружием в общественное место и стрелять.

Виктор Рябцев — молодой руководитель крупного агрокомбината. Пока в статусе исполняющего обязанности директора. От публичных комментариев отказывается, но в личной беседе не отрицает, что стрелял именно он. Говорит — собаки лаяли, да и не место им на молочно-товарном комплексе. Правоохранительные органы начали проверку.

Артем Мишенин, заместитель начальника Могилевского РОВД:

Фото: ctv.by

— Лицо установлено. Оно опрошено. Оружие, которым был осуществлен отстрел этих животных, изъято и находится в Могилевском РОВД.

Фото: ctv.by

Пневматическое ружье сейчас находится на экспертизе. По ее итогам будет приниматься решение, как квалифицировать действия стрелявшего. Есть два варианта: административное правонарушение либо уголовная статья «Жестокое обращение с животными».