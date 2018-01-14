Минфин РФ запускает долларовый пылесос 2 14.01.2018, 11:09

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Сумма, брошенная на приобретение долларов, станет рекордной за все время подобных операций.

Минфин России в четверг объявил о начале новой фазы скупки валюты на дополнительные доходы федерального бюджета, пишет finanz.ru.

С 15 января по 6 февраля для интервенций на Московской бирже правительство выделит 257,1 млрд рублей - такую сумму государство получит в виде внеплановых поступлений от цен на нефть выше 40 долларов за баррель.

Сумма, брошенная на приобретение долларов, станет рекордной за все время операций, которые стартовали в феврале прошлого года под аккомпанемент жалоб Минсельхоза и МЭР на переукрепление рубля.

По сравнению с декабрем объем валютных интервенций вырастет на 25%, по сравнению с ноябрем - в 2,1 раза, а октябрьский показатель будет превышен почти впятеро. Ежедневно на бирже федеральное казначейство будет приобретать 265 млн долларов в день, а за весь период накопит порядка 4,5 млрд, подсчитали аналитики Cбербанк CIB.

Если цены на нефть останутся выше 60 долларов за баррель, то за 12 месяцев в валюту будет вложено 2,8 триллиона рублей - в 3,5 раза больше, чем в прошлом году (829 млрд рублей), сообщил 26 декабря глава Минфина Антон Силуанов.

В доллары будет вложено 18% доходов федерального бюджета (15,26 трлн рублей), или каждый шестой собранный с налогоплательщиков рубль.

Сумма, выделенная на скупку валюты, практически сравняется с расходами бюджета на национальную оборону (2,9 трлн рублей в 2017 году), на 25% превысит то, что государство потратит на поддержку национальной экономики (2,2 трлн рублей), и в почти в 6 раз - годовые расходы на образование (626 млрд рублей).

При курсе доллара около 60 рублей Минфин сможет скупить около 45 млрд долларов - де-факто всю свободную валюту на рынке, следует из прогноза ЦБ РФ.

Так, по оценке регулятора, в сценарии с дорогой нефтью (60-70 долларов за бочку), российская экономика за год заработает на экспорте 366 млрд долларов. Из них 243 млрд уйдет на оплату импорта товаров, 29 млрд (нетто) - на импорт услуг, 49 млрд покинет страну по балансу первичных и вторичных расходов.

Остается ровно 45 млрд долларов - в такую сумму ЦБ оценивает профицит текущего счета платежного баланса, который в результате покупок Минфин полностью будет изъят государством.

Операции правительства "должны помочь сдержать укрепление рубля", объясняют аналитики Сбербанк CIB Том Левинскон и Юрий Попов.

Эффект виден уже сейчас, отмечает начальник аналитического отдела банка "Зенит" Владимир Евстифеев. C начала октября нефть Brent подрожала на 25%, или 13 долларов, а рубль смог укрепиться к доллару всего на 90 копеек, или около 1,5%.

На 14.38 мск четверга Brent продают по 69,45 доллара за бочку. Это дороже, чем в мае 2015-го, когда доллар опускался ниже 50 рублей.

Слабый рубль помогает увеличить доходы федерального бюджета и сократить займы на рынке, объясняет ЦБ в декабрьском Докладе о денежно-кредитной политике. "Рост фактического курса доллара США на 1 рубль относительно прогнозного уровня позволит сократить размещения ОФЗ на 80-85 млрд рублей", - говорится в документе.

Ситуация во многом парадоксальная: Минфин одной рукой тратит ФНБ (в 2018 году запланированы расходы на 0,8 трлн), а другой скупает валюту, чтобы его пополнить. Разница, однако, заключается в том, что продажа валюты из фонда происходит за счет эмиссии рублей центробанком - Минфин списывает средства в нужном объеме, а ЦБ допечатывает деньги и передает их ведомству обратно, объясняет старший аналитик "Альпари" Анна Бодрова.

"Это очень похоже на обычное денежное стимулирование" экономики, говорит она.

Зимой эффект от интервенций Минфина будет сдержанным: в январе профицит текущего счета составит 20 млрд долларов, прогнозирует Райффайзенбанк, но во второй половине года при стабильной нефти доллар может подорожать до 65 рублей.

"Слишком крепкий рубль уже никому в реальности не нужен, и на бирже это тоже понимают", - резюмирует Бодрова.